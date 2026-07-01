ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО
ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО - подготовка, тиражирование и распространение книг, а также изданий других типов.
Включает комплекс разнородных процессов (выбор автора и произведения, редактирование, разработку концепции издания, макета и дизайна, осуществление книжного маркетинга и др.); связано с областями полиграфии, авторского права, книжной торговли.
Прообразом современных издательств были античные и средневековые скриптории при библиотеках и монастырях. Имеются свидетельства о существовании в Древнем Риме (в I веке до н. э.) скрипториев, изготовлявших небольшие тиражи рукописных свитков на продажу (писцы-рабы делали под диктовку чтеца одновременно до 30 экземпляров). Издатели рукописных книг в средневековой Европе объединялись в профессиональные гильдии, как и представители многих других ремёсел.
Бурный рост издательского дела начался с изобретением И. Гутенбергом книгопечатания в середине XV века. Уже в конце XV века во многих городах Европы появились издательства-типографии, которые печатали не только книги (помещая информацию о себе на титульном листе или в колофоне - например, в изданиях английского первопечатника У. Кэкстона), но и рекламные листки, каталоги своей продукции.
В XV-XVI веках развивалась книготорговля, появились книжные ярмарки, которые выпускали свои каталоги: Франкфуртская - впервые в 1564 году, Лейпцигская - в 1594 году. В первой половине XVI века появились издатели, занимавшиеся тиражированием нот (П. Аттеньян, Т. Сузато). В эту же эпоху возник и государственный надзор за издательским делом, предпринимались попытки его ограничения, вплоть до полного запрета: так, Франциск I в начале 1535 года указом запретил печатать книги во Франции, однако затем отменил этот указ под давлением парламента.
Крупными центрами издательского дела в XV-XVII веках были Венеция (где уже к концу XV века насчитывалось до 250 типографий), Лион, Франкфурт-на-Майне, Амстердам; среди наиболее значительных издателей этого периода - Мануций Альд Старший (Венеция), К. Плантен (Антверпен), семьи Эльзевир (Нидерланды), Этьенн (Франция). В конце XV века появились первые славянские печатные книги кирилловского шрифта (выпущены Ш. Фиолем в Кракове); в начале XVI века Ф. Скорина издавал славянские книги в Праге и Вильно (ныне город Вильнюс). Первая русская печатная датированная книга - «Апостол» (1563-1564 год) - издана И. Фёдоровым и П. Т. Мстиславцем в первой государственной типографии - Московском печатном дворе.
В конце XVII века с увеличением спроса на издательскую продукцию публикация востребованных читателем книг стала коммерчески чрезвычайно выгодной, что привело к развитию системы авторских гонораров и зарождению авторского права. В России расцвет издательского дела начался в 1-е десятилетия XVIII века, когда в Санкт-Петербурге (при Сенате, Морской академии, Академии наук, Александро-Невской лавре и др.) и в Москве были созданы новые типографии. При Петре I было издано около 650 оригинальных и переводных книг (законодательные документы, книги по мореплаванию, военному и военно-морскому делу, истории, географии, словесности, учебники и др.).
Среди крупных русских издателей XVIII-XIX веков - И. Ф. Копиевский (Копиевич), печатавший русские книги по указаниям Петра I в Амстердаме, Гданьске и др.; Н. И. Новиков, П. И. Богданович, А. Ф. Смирдин, В. С. Сопиков, И. Д. Сытин, М. О. Вольф, Ф. Ф. Павленков, А. С. Суворин, К. Т. Солдатёнков. Изобретение бумагоделательной машины в конце XVIII века, появление в XIX веке полиграфических машин способствовали быстрому развитию издательского дела, от которого как самостоятельная сфера деятельности отделяется книжная торговля. Постепенно издательское дело обособлялось и от полиграфических процессов, всё более сосредотачиваясь на подготовке оригинал-макета, который затем передавался в типографию. Развитие компьютерных технологий привело в конце XX века к появлению настольной издательской системы, открывшей новую эпоху в издательском деле. Смотрите также Книга.