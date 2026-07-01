ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО - подготовка, тиражирование и распространение книг, а также изданий других типов.

Вклю­ча­ет ком­плекс раз­но­род­ных про­цес­сов (вы­бор ав­то­ра и про­из­ве­де­ния, ре­дак­ти­ро­ва­ние, раз­ра­бот­ку кон­цеп­ции из­да­ния, ма­ке­та и ди­зай­на , осу­ще­ст­в­ле­ние книж­но­го мар­ке­тин­га и др.); свя­за­но с об­лас­тя­ми по­ли­гра­фии, ав­тор­ско­го пра­ва, книж­ной тор­гов­ли.

Про­об­ра­зом современных из­да­тельств бы­ли ан­тич­ные и средневековые скрип­то­рии при биб­лио­те­ках и мо­на­сты­рях. Име­ют­ся сви­де­тель­ст­ва о су­ще­ст­во­ва­нии в Древ­нем Ри­ме (в I веке до н. э.) скрип­то­ри­ев, из­го­тов­ляв­ших не­боль­шие ти­ра­жи ру­ко­пис­ных свит­ков на про­да­жу (пис­цы-ра­бы де­ла­ли под дик­тов­ку чте­ца од­но­вре­мен­но до 30 экземпляров). Из­да­те­ли ру­ко­пис­ных книг в средневековой Ев­ро­пе объ­е­ди­ня­лись в профессиональные гиль­дии, как и пред­ста­ви­те­ли многих дру­гих ре­мё­сел.

Бур­ный рост издательского дела на­чал­ся с изо­бре­те­ни­ем И. Гу­тен­бер­гом кни­го­пе­ча­та­ния в середине XV века. Уже в конце XV века во мно­гих го­ро­дах Ев­ро­пы по­яви­лись из­да­тель­ст­ва-ти­по­гра­фии, ко­то­рые пе­ча­та­ли не толь­ко кни­ги (по­ме­щая ин­фор­ма­цию о се­бе на ти­туль­ном лис­те или в ко­ло­фо­не - например, в из­да­ни­ях английского пер­во­пе­чат­ни­ка У. Кэкс­то­на), но и рек­лам­ные ли­ст­ки, ка­та­ло­ги сво­ей про­дук­ции.

В XV-XVI веках раз­ви­ва­лась кни­го­тор­гов­ля, поя­ви­лись книж­ные яр­мар­ки, ко­то­рые вы­пус­ка­ли свои ка­та­ло­ги: Франк­фурт­ская - впер­вые в 1564 году, Лейп­циг­ская - в 1594 году. В первой половине XVI века по­яви­лись из­да­те­ли, за­ни­мав­шие­ся ти­ра­жи­ро­ва­ни­ем нот (П. Ат­тень­ян, Т. Су­за­то). В эту же эпо­ху воз­ник и государственный над­зор за издательским делом, пред­при­ни­ма­лись по­пыт­ки его ог­ра­ни­че­ния, вплоть до пол­но­го за­пре­та: так, Фран­циск I в начале 1535 года ука­зом за­пре­тил пе­ча­тать кни­ги во Фран­ции, од­на­ко за­тем от­ме­нил этот указ под дав­ле­ни­ем пар­ла­мен­та.

Круп­ны­ми цен­тра­ми из­да­тель­ско­го де­ла в XV-XVII веках бы­ли Ве­не­ция (где уже к концу XV века на­счи­ты­ва­лось до 250 ти­по­гра­фий), Ли­он, Франк­фурт-на-Май­не, Ам­стер­дам; сре­ди наи­бо­лее зна­чительных из­да­те­лей это­го пе­рио­да - Ма­ну­ций Альд Стар­ший (Ве­не­ция), К. План­тен (Ан­твер­пен), се­мьи Эль­зе­вир (Ни­дер­лан­ды), Эть­енн (Фран­ция). В конце XV века поя­ви­лись пер­вые славянские печат­ные кни­ги ки­рил­лов­ско­го шриф­та (вы­пу­ще­ны Ш. Фио­лем в Кра­ко­ве); в начале XVI века Ф. Ско­ри­на из­да­вал славянские кни­ги в Пра­ге и Виль­но (ны­не город Виль­нюс). Пер­вая русская пе­чат­ная да­ти­ро­ван­ная кни­га - «Апо­стол» (1563-1564 год) - из­да­на И. Фё­до­ро­вым и П. Т. Мсти­слав­цем в пер­вой государственной ти­по­гра­фии - Московском пе­чат­ном дво­ре.

В конце XVII века с уве­ли­че­ни­ем спро­са на из­да­тель­скую про­дук­цию пуб­ли­ка­ция вос­тре­бо­ван­ных чи­та­те­лем книг ста­ла ком­мер­че­ски чрез­вы­чай­но вы­год­ной, что при­ве­ло к раз­ви­тию сис­те­мы ав­тор­ских го­но­ра­ров и за­ро­ж­де­нию ав­тор­ско­го пра­ва . В Рос­сии рас­цвет издательского дела на­чал­ся в 1-е де­ся­ти­ле­тия XVIII века, ко­гда в Санкт-Пе­тер­бур­ге (при Се­на­те, Мор­ской ака­де­мии, Ака­де­мии на­ук, Алек­сан­д­ро-Нев­ской лав­ре и др.) и в Мо­ск­ве бы­ли соз­да­ны но­вые ти­по­гра­фии. При Пет­ре I бы­ло из­да­но около 650 ори­ги­наль­ных и пе­ре­вод­ных книг (за­ко­но­дательные до­ку­мен­ты, кни­ги по мо­ре­пла­ва­нию, во­ен­но­му и во­ен­но-мор­ско­му де­лу, ис­то­рии, гео­гра­фии, сло­вес­но­сти, учеб­ни­ки и др.).

Сре­ди круп­ных русских из­да­те­лей XVIII-XIX веков - И. Ф. Ко­пи­ев­ский (Ко­пие­вич), пе­ча­тав­ший русские кни­ги по ука­за­ни­ям Пет­ра I в Ам­стер­да­ме, Гдань­ске и др.; Н. И. Но­ви­ков, П. И. Бо­гда­но­вич, А. Ф. Смир­дин, В. С. Со­пи­ков, И. Д. Сы­тин, М. О. Вольф, Ф. Ф. Пав­лен­ков, А. С. Су­во­рин, К. Т. Сол­да­тён­ков. Изо­бре­те­ние бу­ма­го­де­ла­тель­ной ма­ши­ны в конце XVIII века, по­яв­ле­ние в XIX веке по­ли­гра­фических ма­шин спо­соб­ст­во­ва­ли бы­ст­ро­му раз­ви­тию издательского дела, от ко­то­ро­го как са­мо­стоятельная сфе­ра дея­тель­но­сти от­де­ля­ет­ся книж­ная тор­гов­ля. По­сте­пен­но издательское дело обо­соб­ля­лось и от по­ли­гра­фических про­цес­сов, всё бо­лее со­сре­до­та­чи­ва­ясь на под­го­тов­ке ори­ги­нал-ма­ке­та, ко­то­рый за­тем пе­ре­да­вал­ся в ти­по­гра­фию. Раз­ви­тие ком­пь­ю­тер­ных тех­но­ло­гий при­ве­ло в конце XX века к по­яв­ле­нию на­столь­ной из­да­тель­ской сис­те­мы, от­крыв­шей но­вую эпо­ху в из­да­тель­ском де­ле. Смотрите так­же Кни­га.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)