ИЗБОРСК
ИЗБОРСК - восточнославянский и русский город, в 30 км к западу от Пскова.
Упомянут в «Повести временных лет» под 862 годом в числе древнейших русских городов как место княжения легендарного Трувора, брата новгородского князя Рюрика (некоторые исследователи полагают, что это упоминание относится к Пскову, а к современному Изборску этот топоним «перешёл» позднее); летописные сведения, несомненно относящиеся к Изборску, начинаются с 1230-х годов. Археологическое изучение с 1-й четверти XIX века - митрополит Евгений (Болховитинов), З. Я. Ходаковский; Ф. Крузе (1840 год), А. С. Уваров (1878 год), Н. И. Репников, К. К. Романов, И. А. Шляпкин (1910 год), С. А. Тараканова (1946 год), Г. П. Гроздилов (1953 год), финские археологи А. М. Тальгрен и Б. Нерман (1920-е годы). Древнейшая часть Изборска полностью раскопана в 1971-1992 годах В. В. Седовым, П. Г. Гайдуковым, А. Р. Артемьевым и Н. В. Лопатиным, изучавшими и крепость, где в 2001 году вела раскопки Т. Ю. Закурина.
Поселение (Труворово городище) на мысу над Городищенским озером основано кривичами на рубеже VII-VIII веков (там жили и представители балтских и прибалтийско-финских племён), укреплено валом с каменной кладкой и рвом. Уличная застройка срубными наземными домами с печами-каменками и глинобитными печами, очагами; «вечевая» площадь. Среди находок - фрагменты мечей, шлема, копья, удила, стремена, шпоры, следы кузнечного, бронзолитейного, косторезного, камнерезного, гончарного производств, арабские монеты. Очевидно, в VIII-X веках здесь находился военно-административный и торгово-ремесленный центр («протогород»). В X - начале XI веков Изборск был перестроен и приобрёл типичную для древнерусских городов трёхчленную структуру: детинец (на мысу, окружён частоколом из дубовых брёвен), окольный город (примыкал с юга, укреплён рвом, валом со стеной из камня и дерева), посад (располагался юго-восточнее). На рубеже XI-XII веков возведены стена из известняка, охватившая всю территорию, кроме посада, в мысовой части - башня. С XIII века Изборск стал важной крепостью на пограничье Руси и Ливонского ордена. В 1233 году взят отрядом ливонских рыцарей, «Борисовой чади» и князя Ярослава Владимировича, однако вскоре отвоёван псковичами. В 1240 году после 2-дневной осады захвачен рыцарями при поддержке князя Ярослава Владимировича, попытка русских войск отбить Изборск окончилась неудачно. Освобождён после победы князя Александра Ярославича Невского в Ледовом побоище 1242 года.
Около 1330 года при псковском посаднике Шелоге Изборск перенесён на более просторное место (на 1 км южнее), на Жеравью Гору над рекой Смолка, где русские поселения существовали с XII века. Были построены каменные стены с внутренней башней («Луковка») и Никольский собор, в конце XIV-XV веков надстроены стены и 5 башен, в XVI веке - воротные устройства (захабы). В 1341 году за стенами крепости укрылся отряд князя Юрия Витовтовича, выступивший в союзе с псковичами против Ливонского ордена; после 10-дневной осады немцы отступили от Изборска Попытки рыцарей захватить Изборск в 1349, 1367, 1368 (18-дневная осада) и 1369 годах не увенчались успехом. В 1480 году Изборск служил местом сбора псковского отряда, участвовавшего в походе русских войск на Юрьев. Попытки рыцарей овладеть Изборском в 1501 и 1502 годах также окончились неудачей. В 1510 году Изборск в составе Псковской республики присоединён к Русскому государству, сохранив роль пограничной крепости. В 1569 и 1581 годах во время Ливонской войны 1558-1583 годов Изборск занимали польско-литовские войска. Возвращён Русскому государству по Ям-Запольскому миру 1582 года. В 1611 году в ходе Речи Посполитой интервенции начала XVII века выдержал осаду войск А. И. Лисовского. Сохранял военное значение и имел небольшой гарнизон стрельцов и пушкарей до конца XVII века. После Северной войны 1700-1721 годов крепость утратила военное значение. В 1708-1772 годах уездный город Санкт-Петербургской (до 1710 года Ингерманландской) губернии, уездный (1772-1777 годы), заштатный безуездный (1777-1920 годы) город Псковской губернии (в 1777-1796 годах Псковское наместничество). По Юрьевскому договору 1920 года в составе Печорского уезда передан Эстонской демократической республике. В 1940 году в составе Эстонской ССР вошёл в состав СССР. В 1941-1944 годах в ходе Великой Отечественной войны оккупирован германскими войсками. С 1945 года в составе Псковской области.
На Труворовом городище сохранились Никольская церковь мужского Никольского монастыря XVI-XVII веков (в камне с XVI века, очевидно, на месте древнерусской деревянной церкви) - бесстолпный одноглавый храм с двухъярусной звонницей, перестраивался в XVII-XVIII веках, Изборское кладбище с древними могилами (крест над «могилой Трувора», XIV-XV века, и др. каменные кресты). На Жеравьей Горе - каменная крепость (прикладка западной стены украшена 3 крестами и «бегунцом»), одноглавый 4-столпный Никольский собор (1330-е годы; Спасо-Преображенский придел 1349 года, главка украшена изразцовым поясом) с колокольней (1849 год). Близ крепости - часовня в честь Корсунской иконы Божией Матери (1931 год, архитектор А. И. Владовский). На посаде - бесстолпные одноглавые каменные церкви Святого Сергия Радонежского и Святого Никандра (1611 год, перестроена в 1765 году; ограда с воротами - 1797 год) и Рождества Богородицы. Близ Изборска - ансамбль построек XVI века бывшего Мальского Рождественского монастыря (основан в XV веке, закрыт в 1764 году): 4-столпная 5-главая Рождественская церковь (1530-е годы; притвор и придел - начало XX века), призматическая звонница (перестроена в 1902 году), трапезная церковь с руинами трапезной палаты.
Памятники археологии и архитектуры, в т. ч. застройка 1-й половины XX века, уникальные природные объекты в окрестностях Изборска (Изборско-Мальская долина) объединены в архитектурно-природный заказник и охраняются Государственным историко-архитектурным и природно-ландшафтным музеем-заповедником «Изборск» (открыт в 1964 году, статус музея-заповедника с 1996 года), в котором хранятся и материалы археологических исследований.
Иллюстрации:
Фото Г. Н. Лебедева. Панорама города. Архив БРЭ.
Изборск. Находки древнерусского времени на Труворовом городище: 1–4, 9 – перстни; 5 – подковообразная застёжка; 6 – наконечник ножен меча; 7 – скандинавская скорлупообразная фибула; 8 – гирька; 10 – крест-энколпион; 11 – деталь весов. Бронза (по В. В. Седову). Архив БРЭ.