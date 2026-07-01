ИЗАБЕЛЛА II

ИЗАБЕЛЛА II - испанская королева из династии Бурбонов.

Стар­шая дочь Фер­ди­нан­да VII и Ма­рии Кри­сти­ны Не­апо­ли­тан­ской. Взош­ла на пре­стол 29.09.1833 года по­сле смер­ти Фер­ди­нан­да VII в со­от­вет­ст­вии с об­на­ро­до­ван­ной им в 1830 году Праг­ма­ти­че­ской хар­ти­ей (при­ня­та кор­те­са­ми ещё в 1789 году). Хар­тия от­ме­ни­ла т. н. са­ли­че­ский за­кон, со­глас­но ко­то­ро­му на­сле­до­вать трон мог­ли толь­ко пред­ста­ви­те­ли пра­вя­щей ди­на­стии по не­пре­рыв­ной муж­ской ли­нии, и вос­ста­но­ви­ла древ­ние за­ко­ны Кас­ти­лии и На­вар­ры, по­зво­ляв­шие ко­ро­лю, не имев­ше­му на­след­ни­ков муж­ско­го по­ла, за­ве­щать пре­стол сво­ей стар­шей до­че­ри.

До со­вер­шен­но­ле­тия Изабеллы II (1843 год) Ис­па­ни­ей пра­ви­ли ре­ген­ты: в 1833-1840 годах - её мать Ма­рия Кри­сти­на, в 1841-1843 годах - генерал Б. Эс­пар­те­ро. Пра­ва на пре­стол Изабеллы II дол­гое вре­мя ос­па­ри­вал её дя­дя дон Кар­лос, раз­вя­зав­ший гражданскую вой­ну, по­лу­чив­шую название пер­вой кар­ли­ст­ской (смотрите Кар­ли­ст­ские вой­ны). В борь­бе со сто­рон­ни­ка­ми до­на Кар­ло­са ре­ген­ты Изабеллы II за­клю­чи­ли со­юз с ли­бе­ра­ла­ми, в ре­зуль­та­те че­го в стра­не про­шли про­грес­сив­ные пре­об­ра­зо­ва­ния.

В 1834 году бы­ла от­ме­не­на ин­кви­зи­ция , в 1837 году при­ня­та но­вая кон­сти­ту­ция (сло­жил­ся ре­жим кон­сти­туционной мо­нар­хии), про­ве­де­на де­за­мор­ти­за­ция. По­сле 1843 года Изабелла II на­хо­ди­лась под влия­ни­ем фа­во­ри­тов из при­двор­ной ка­ма­ри­льи, пре­ж­де все­го во­ен­ных (прав­ле­ние Изабеллы II не­ред­ко на­зы­ва­ют ге­не­раль­ским ре­жи­мом). С на­ча­лом Испанской ре­во­лю­ции 1868-1874 годов (смотрите Ис­пан­ские ре­во­лю­ции XIX века) Изабелла II бы­ла сверг­ну­та, 30.09.1868 года бе­жа­ла во Фран­цию, 25.01.1870 года от­рек­лась от пре­сто­ла в поль­зу сво­его сы­на Аль­фон­со (смотрите Аль­фон­со XII Уми­ро­тво­ри­тель). Пра­ва Изабеллы II на испанскую ко­ро­ну не бы­ли при­зна­ны российским императором Ни­ко­ла­ем I Пав­ло­ви­чем, ра­зо­рвав­шим в 1833 году ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния с Ис­па­ни­ей (вос­ста­нов­ле­ны в 1856 году).