ИЗАБЕЛЛА II
ИЗАБЕЛЛА II - испанская королева из династии Бурбонов.
Старшая дочь Фердинанда VII и Марии Кристины Неаполитанской. Взошла на престол 29.09.1833 года после смерти Фердинанда VII в соответствии с обнародованной им в 1830 году Прагматической хартией (принята кортесами ещё в 1789 году). Хартия отменила т. н. салический закон, согласно которому наследовать трон могли только представители правящей династии по непрерывной мужской линии, и восстановила древние законы Кастилии и Наварры, позволявшие королю, не имевшему наследников мужского пола, завещать престол своей старшей дочери.
До совершеннолетия Изабеллы II (1843 год) Испанией правили регенты: в 1833-1840 годах - её мать Мария Кристина, в 1841-1843 годах - генерал Б. Эспартеро. Права на престол Изабеллы II долгое время оспаривал её дядя дон Карлос, развязавший гражданскую войну, получившую название первой карлистской (смотрите Карлистские войны). В борьбе со сторонниками дона Карлоса регенты Изабеллы II заключили союз с либералами, в результате чего в стране прошли прогрессивные преобразования.
В 1834 году была отменена инквизиция, в 1837 году принята новая конституция (сложился режим конституционной монархии), проведена дезамортизация. После 1843 года Изабелла II находилась под влиянием фаворитов из придворной камарильи, прежде всего военных (правление Изабеллы II нередко называют генеральским режимом). С началом Испанской революции 1868-1874 годов (смотрите Испанские революции XIX века) Изабелла II была свергнута, 30.09.1868 года бежала во Францию, 25.01.1870 года отреклась от престола в пользу своего сына Альфонсо (смотрите Альфонсо XII Умиротворитель). Права Изабеллы II на испанскую корону не были признаны российским императором Николаем I Павловичем, разорвавшим в 1833 году дипломатические отношения с Испанией (восстановлены в 1856 году).