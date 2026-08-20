ИЗАБЕЛЛА I КАСТИЛЬСКАЯ (Isabel I la Catolica)

Королева Кастилии и Леона, дочь Хуана II и Изабеллы Португальской.

Ее брак с Фердинандом Арагонским привел к объединению двух крупнейших христианских королевств Пиренейского полуострова.

Первоначально имела немного шансов на престол. От двух браков у ее отца Хуана II Кастильского было шесть детей, из которых выжили трое – Энрике (будущий Энрике IV ), Изабелла и Альфонсо.

В 1465 году противники короля Энрике IV объявили о его низложении и присягнули двенадцатилетнему Альфонсо. Началась борьба между двумя партиями, в которой Изабелла не поддержала мятежников и сохранила лояльность старшему брату. Король объявил Изабеллу наследницей престола с оговоркой, что она не сможет выйти замуж без его разрешения.

После того, как Изабелла отвергла нескольких женихов, она тайно обвенчалась с Фердинандом, наследником Арагонской короны. Энрике IV обвинил Изабеллу в нарушении договора, и это стало поводом для новой междоусобицы. Однако после смерти короля в 1474 г. Кортесы признали королевой Изабеллу.

Сразу же королеве и ее мужу пришлось начать борьбу против сторонников дочери Энрике – Хуаны (среди которых был дядя и одновременно бывший жених Изабеллы Афонсу V Португальский). Война длилась до 1479 года и завершилась победой Фердинанда и его жены.

Долгое время католическим королям приходилось бороться с дворянской оппозицией, в том числе посредством инквизиции , учрежденной в 1478 году (среди жертв которой были не только евреи и мориски, но и представители аристократии).

Изабелла и ее муж покровительственно отнеслись к проектам Христофора Колумба, который в 1492 году открыл Америку.

В этом же году войска католических монархов взяли Гранаду, что ознаменовало конец Реконкисты. Чуть позже был издан указ об изгнании евреев из Испании.

В 1494 году состоялось подписание Тордесильясского договора о разделе сфер влияния в мире между Испанией и Португалией.

Последние годы Изабелла провела в затворничестве. По ее завещанию наследницей Кастилии становилась ее старшая дочь Хуана, страдавшая от душевной болезни, однако реально власть сначала сосредоточилась в руках Фердинанда Арагонского, а позже - внука Фердинанда и Изабеллы – Карлоса I Габсбурга (императора Карла V) .

Иллюстрация:

Портрет Изабеллы I работы неизвестного автора, ок. 1490 г.