«ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ»

«ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ» - закрепившееся в историографии летописное название трёх европейских водных путей, соединявших Балтийское и Средиземное моря:

1) мор­ско­го пу­ти че­рез Се­вер­ное море и Бис­кай­ский залив;

2) реч­но­го Бал­тий­ско-Волж­ско­го пу­ти - от Фин­ско­го залива Бал­тий­ско­го моря че­рез «озе­ро Не­во» (река Не­ва и Ла­дож­ское озеро), реку Вол­хов, озеро Иль­мень, реку Мста и др., реку Вол­га до Кас­пий­ско­го моря;

3) реч­но­го Бал­тий­ско-Днеп­ров­ско­го пу­ти - от Фин­ско­го залива Бал­тий­ско­го моря че­рез «озе­ро Не­во», реку Вол­хов, озеро Иль­мень, реку Ло­вать в Западную Дви­ну и её при­то­ки (позд­нее также от Риж­ско­го залива Бал­тий­ско­го моря в Западную Дви­ну и её при­то­ки), от­ту­да в Днепр к Чёр­но­му («Рус­ско­му») морю и да­лее до ви­зантийских пор­тов. Бал­тий­ско-Днеп­ров­ский путь имел от­ветв­ле­ния: от Днеп­ра че­рез ре­ки Уг­ра, Ока до Вол­ги; от Днеп­ра че­рез ре­ки При­пять, Бе­ре­зи­на, Не­ман до Бал­тий­ско­го моря; от Днеп­ра че­рез ре­ки При­пять, Буг и Вис­ла до Бал­тий­ско­го моря; от Днеп­ра че­рез ре­ки При­пять, Случь или Го­рынь в ре­ки Збруч или Се­рет, за­тем Днестр до Чёр­но­го мо­ря.

В « По­вес­ти вре­мен­ных лет » все три пу­ти объ­е­ди­не­ны в еди­ный вод­ный путь во­круг Ев­ро­пы. Он упо­ми­на­ет­ся в эт­но­гео­гра­фическом вве­де­нии; фраг­мен­те, спе­ци­аль­но по­свя­щён­ном пу­ти «Из варяг в греки»; рас­ска­зе о пу­те­ше­ст­вии апостола Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го. Часть Бал­тий­ско-Днеп­ров­ско­го пу­ти от Верх­не­го По­днеп­ро­вья до Ви­зан­тии опи­са­на Кон­стан­ти­ном VII Баг­ря­но­род­ным в трак­та­те «Об управ­ле­нии им­пе­ри­ей» (середина X века).

Морской путь из Бал­тий­ско­го моря в Сре­ди­зем­ное море во­круг Западной Ев­ро­пы был про­ло­жен по­этап­но, в хо­де гра­би­тель­ских на­бе­гов ви­кин­гов на Анг­лию, Фран­цию и Ис­па­нию на про­тя­же­нии IX века, но уже в X веке он стал ис­поль­зо­вать­ся для тор­го­вых це­лей и пре­вра­тил­ся в од­ну из основных ком­му­ни­ка­ций Северной, Западной и Южной Ев­ро­пы.

Ос­вое­ние Бал­тий­ско-Волж­ско­го и Бал­тий­ско-Днеп­ров­ско­го пу­тей про­ис­хо­ди­ло на про­тя­же­нии VIII-X веков (хо­тя ниж­нее те­че­ние реки Днепр бы­ло из­вест­но уже в ан­тич­но­сти). Оно со­про­во­ж­да­лось воз­ник­но­ве­ни­ем в уз­ло­вых пунк­тах тор­го­во-ре­месленных по­се­ле­ний, в них яв­но от­ме­ча­ет­ся при­сут­ст­вие ва­ря­гов. К древ­ней­шим по­се­ле­ни­ям со зна­чительной кон­цен­тра­ци­ей скандинавских древ­но­стей от­но­сят­ся Ла­до­га (смотрите в статье Ста­рая Ла­до­га), Рю­ри­ко­во го­ро­ди­ще, Ти­ми­рё­во (смотрите в статье Ти­ми­рёв­ское по­се­ле­ние и мо­гиль­ник). На мес­те пе­ре­хо­да из Днеп­ра в Западную Дви­ну воз­ник­ло Гнёз­до­во, став­шее в X веке круп­ней­шим тор­го­во-ре­мес­лен­ным и во­енно-административным цен­тром. В уз­ло­вых пунк­тах пу­ти от­ме­че­ны то­по­ни­мы Во­лок, Пер­во­лок, Пе­ре­ход­цы.

С конца IX века на северную часть Бал­тий­ско-Волж­ско­го (до впа­де­ния реки Ка­ма в реку Вол­га) и прак­ти­че­ски на весь Бал­тий­ско-Днеп­ров­ский путь рас­про­стра­нял­ся кон­троль ки­ев­ских кня­зей. Ис­клю­че­нием яв­лял­ся уча­сток юж­нее при­то­ков Днеп­ра (пра­во­го - реки Рось и ле­во­го - реки Вор­ск­ла): он про­хо­дил по тер­ри­то­рии ко­чев­ни­ков ( пе­че­не­гов , за­тем по­лов­цев), ре­гу­ляр­но на­па­дав­ших на су­да во вре­мя их раз­груз­ки для прео­до­ле­ния Днеп­ров­ских по­ро­гов (во вре­мя та­ко­го на­бе­га по­гиб князь Свя­то­слав Иго­ре­вич). Для без­о­пас­но­сти ко­раб­ли со­би­ра­лись в ка­ра­ва­ны. В XI-XII веках ки­ев­ские кня­зья не­ред­ко вы­сы­ла­ли ох­ра­ну к Днеп­ров­ским по­ро­гам.

Бал­тий­ско-Днеп­ров­ский путь сыг­рал важ­ней­шую роль в раз­ви­тии восточных сла­вян, ста­нов­ле­нии Древнерусского государства, его по­ли­тической и эко­но­мической жиз­ни, с конца IX века он свя­зы­вал два основных цен­тра - Нов­го­род и Ки­ев и стя­ги­вал во­круг се­бя зем­ли за­воё­вы­вае­мых ки­ев­ски­ми князь­я­ми восточнославянских пле­мен­ных об­ра­зо­ва­ний. Его эко­но­мическое зна­че­ние не­ук­лон­но воз­рас­та­ло по ме­ре рос­та внутренней тор­гов­ли в русских кня­же­ст­вах и зем­лях. В XII веке в Смо­лен­ском княжестве и, воз­мож­но, зна­чи­тель­но рань­ше в Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ке воз­ник­ли во­ло­ко­вые служ­бы для про­ве­де­ния су­дов по опас­ным для на­ви­га­ции мес­там и пе­ре­груз­ки то­ва­ров; в до­го­во­рах Смо­лен­ска с Ри­гой и Гот­ским бе­ре­гом 1229 года и Нов­го­ро­да с немецкими го­ро­да­ми и Гот­лан­дом 1269 года оп­ре­де­ля­лись ока­зы­вае­мые куп­цам ус­лу­ги и их стои­мость.

В конце XII-XIII веках в ре­зуль­та­те ус­лож­не­ния об­ста­нов­ки в степ­ной зо­не ( ак­ти­ви­за­ция по­лов­цев , а за­тем при­ход мон­го­ло-та­тар) и из­ме­не­ния тор­го­вой конъ­юнк­ту­ры на Чёр­ном и Сре­ди­зем­ном мо­рях (в ре­зуль­та­те об­ра­зо­ва­ния го­су­дарств кре­сто­нос­цев на Ближ­нем Вос­то­ке и во­зоб­нов­ле­ния тор­гов­ли с Ле­ван­том, мо­но­по­ли­зи­ро­ван­ной Ве­не­ци­ей и Ге­ну­ей) зна­че­ние Бал­тий­ско-Днеп­ров­ско­го и Бал­тий­ско-Волж­ско­го пу­тей ос­ла­бе­ло.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)