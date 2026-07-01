«ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ»
«ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ» - закрепившееся в историографии летописное название трёх европейских водных путей, соединявших Балтийское и Средиземное моря:
1) морского пути через Северное море и Бискайский залив;
2) речного Балтийско-Волжского пути - от Финского залива Балтийского моря через «озеро Нево» (река Нева и Ладожское озеро), реку Волхов, озеро Ильмень, реку Мста и др., реку Волга до Каспийского моря;
3) речного Балтийско-Днепровского пути - от Финского залива Балтийского моря через «озеро Нево», реку Волхов, озеро Ильмень, реку Ловать в Западную Двину и её притоки (позднее также от Рижского залива Балтийского моря в Западную Двину и её притоки), оттуда в Днепр к Чёрному («Русскому») морю и далее до византийских портов. Балтийско-Днепровский путь имел ответвления: от Днепра через реки Угра, Ока до Волги; от Днепра через реки Припять, Березина, Неман до Балтийского моря; от Днепра через реки Припять, Буг и Висла до Балтийского моря; от Днепра через реки Припять, Случь или Горынь в реки Збруч или Серет, затем Днестр до Чёрного моря.
В «Повести временных лет» все три пути объединены в единый водный путь вокруг Европы. Он упоминается в этногеографическом введении; фрагменте, специально посвящённом пути «Из варяг в греки»; рассказе о путешествии апостола Андрея Первозванного. Часть Балтийско-Днепровского пути от Верхнего Поднепровья до Византии описана Константином VII Багрянородным в трактате «Об управлении империей» (середина X века).
Морской путь из Балтийского моря в Средиземное море вокруг Западной Европы был проложен поэтапно, в ходе грабительских набегов викингов на Англию, Францию и Испанию на протяжении IX века, но уже в X веке он стал использоваться для торговых целей и превратился в одну из основных коммуникаций Северной, Западной и Южной Европы.
Освоение Балтийско-Волжского и Балтийско-Днепровского путей происходило на протяжении VIII-X веков (хотя нижнее течение реки Днепр было известно уже в античности). Оно сопровождалось возникновением в узловых пунктах торгово-ремесленных поселений, в них явно отмечается присутствие варягов. К древнейшим поселениям со значительной концентрацией скандинавских древностей относятся Ладога (смотрите в статье Старая Ладога), Рюриково городище, Тимирёво (смотрите в статье Тимирёвское поселение и могильник). На месте перехода из Днепра в Западную Двину возникло Гнёздово, ставшее в X веке крупнейшим торгово-ремесленным и военно-административным центром. В узловых пунктах пути отмечены топонимы Волок, Перволок, Переходцы.
С конца IX века на северную часть Балтийско-Волжского (до впадения реки Кама в реку Волга) и практически на весь Балтийско-Днепровский путь распространялся контроль киевских князей. Исключением являлся участок южнее притоков Днепра (правого - реки Рось и левого - реки Ворскла): он проходил по территории кочевников (печенегов, затем половцев), регулярно нападавших на суда во время их разгрузки для преодоления Днепровских порогов (во время такого набега погиб князь Святослав Игоревич). Для безопасности корабли собирались в караваны. В XI-XII веках киевские князья нередко высылали охрану к Днепровским порогам.
Балтийско-Днепровский путь сыграл важнейшую роль в развитии восточных славян, становлении Древнерусского государства, его политической и экономической жизни, с конца IX века он связывал два основных центра - Новгород и Киев и стягивал вокруг себя земли завоёвываемых киевскими князьями восточнославянских племенных образований. Его экономическое значение неуклонно возрастало по мере роста внутренней торговли в русских княжествах и землях. В XII веке в Смоленском княжестве и, возможно, значительно раньше в Новгородской республике возникли волоковые службы для проведения судов по опасным для навигации местам и перегрузки товаров; в договорах Смоленска с Ригой и Готским берегом 1229 года и Новгорода с немецкими городами и Готландом 1269 года определялись оказываемые купцам услуги и их стоимость.
В конце XII-XIII веках в результате усложнения обстановки в степной зоне (активизация половцев, а затем приход монголо-татар) и изменения торговой конъюнктуры на Чёрном и Средиземном морях (в результате образования государств крестоносцев на Ближнем Востоке и возобновления торговли с Левантом, монополизированной Венецией и Генуей) значение Балтийско-Днепровского и Балтийско-Волжского путей ослабело.