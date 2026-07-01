ИЮНЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В АЛБАНИИ 1924

Июньская революция в Албании 1924 — началась с вооруженного восстания в г. Влёра в мае 1924 в условиях революционного кризиса.

Поводом к нему послужило убийство А. Рустеми, возглавлявшего организацию «Башкими» («Единство»), оппозиционную правящей группировке А. Зогу . Похороны Рустеми вылились в многолюдную антиправительственную манифестацию. Главной движущей силой И. р. стало крестьянство. 10 июня восставшие заняли столицу страны Тирану. Зогу и 500 его сторонников в начале революции бежали в Королевство сербов, хорватов и словенцев . Новое правительство 16 июня возглавил православный «красный епископ» Ф. Ноли, выступивший с обширной (20 пунктов) программой преобразований: улучшение положения крестьян и их экономическое освобождение, «восстановление царства законности», изменение налоговой системы, проведение административной и военной реформ, привлечение иностранных инвестиций, защита и поощрение отечественного предпринимательства, организация просвещения «на современной национальной и практической основе» и т. д.

Вследствие нерешительности главы правительства, а также враждебной деятельности крупных землевладельцев, вошедших в правительство, программа не была осуществлена даже частично. Так, был подготовлен законопроект «О деприватизации государственной собственности», согласно которому наделы безвозмездно передавались крестьянам, которые их обрабатывали, законопроект не касался крупных земельных собственников. Даже проведенное секвестрирование владений и имущества бежавших за рубеж Зогу и его сторонников не отразилось на положении крестьян, живших на их землях. Это оттолкнуло от правительства широкие массы. И. р. по характеру была буржуазно-демократической, но буржуазия не смогла довести до конца борьбу народа за демократизацию внутренней жизни страны.

Албания оказалась в международной изоляции, а без внешней помощи решить внутренние социально-экономические проблемы было невозможно, что предопределило поражение И. р. Попытки Ф. Ноли использовать Лигу Наций , чтобы добиться признания Албании и получить реабилитационный займ, не принесли успеха. Правительство Ф. Ноли заявило об установлении дипломатических отношений с СССР, однако Великобритания и Франция заявили протест. Не оправдались надежды Ноли и на благожелательную позицию фашистской Италии, его встреча с Б. Муссолини в середине октября закончилась безрезультатно. 11 декабря отряды Зогу вступили в Албанию, несмотря на неоднократные обращения Ноли к Лиге Наций, она не предприняла никаких шагов против агрессии. 24 декабря была захвачена Тирана, правительство Ноли свергнуто. По стране прокатилась волна репрессий против участников И. р. Ф. Ноли и еще шесть членов кабинета министров были заочно приговорены к смертной казни (им удалось покинуть Албанию на итальянском пароходе вместе с 200 политическими эмигрантами).

Лит.: Атанасова Е. Буржуазно-демократическая революция 1924 года в Албании и болгарская общественность // Études balkaniques. Sophia, 1974. № 2—3; Юнската буржоазнодемократична революция в Албания 1924 г. София, 1989, Смирнова Н. Д. История Албании в ХХ веке. М., 2003. Xhelaj B. June’s revolution and its impact in Albania // Bedёr University Journal of Educational Sciences. Vol. 5. Tiranё, April 2014. Angjellari E. Qeveria Demokratike e Fan Nolit. Tiranё, 2015.