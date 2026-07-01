ИВОЛГИНСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ИВОЛГИНСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС - городище и могильник I века до н.э. - I века н.э. в Забайкалье.
Городище открыто В.В. Поповым в 1927 году, исследовалось Г.П. Сосновским в 1928-1929 годах, В.П. Шиловым в 1949-1950 годах, А.В. Давыдовой в 1955-1956, 1958-1959, 1961-1963, 1966-1967, 1970, 1974 годах, С.С. Миняевым в 1988-1989 годах.
Могильник открыт в 1956 году, исследовался А.В. Давыдовой в 1956, 1963, 1966-1967, 1970 годах.
Прямоугольное городище (348×194-216 м) с трёх сторон окружено четыремя рядами валов и тремя рядами рвов. Расположенные рядами жилища - прямоугольные полуземлянки с двускатной крышей, опирающейся на продольный ряд столбов, покрытой дёрном, с печами в северо-восточном углу и отопительными дымоходами из каменных плит, встречаются углубления для сосудов, погреба и ямы для хранения запасов. Дымоходы, стены, пол и потолок жилищ покрыты глиняной обмазкой. В центре городища - глинобитный «дом правителя» (13×11,5 м) с летней пристройкой. Между жилищами - хозяйственные ямы, навесы, расположенные под прямым углом «канавки» длиной до 28 м, колодец со срубом и другие. Железоплавильная мастерская с металлургическим горном.
Могильник - грунтовые трупоположения вытянуты на спине, ориентированы в северном - северо-восточном и восточном - юго-восточном секторах, многие в гробах из досок и гробовищах из подтёсанных лесин.
В могилах найдены сосуды, кости животных, предметы быта и другое, в мужских погребениях встречается оружие.
Керамика изготовлена на медленном круге, преобладают сероглиняные лощёные сосуды, часть из которых украшена налепным или прорезным орнаментом в виде волнистых линий. Костяные орудия, стрелы, накладки с гравировкой, псалии, железные втульчатые топоры-кельты, оковка лопаты, сошники, пряжки, стрелы, бронзовые пряжки и накладки (в том числе ажурные, ложковидные, рельефные с изображениями животных), подвески, зеркала, стрелы, котёл, каменные чаша, зернотёрки, пластины, кольца, подвески, бусы (есть стеклянные) и другие.
В основе хозяйства земледелие (просо, ячмень, пшеница) и животноводство.
Иволгский археологический комплекс является опорным памятником для изучения культуры хунну и понимания генезиса традиций средневековой культуры Центральной Азии.
Иллюстрация:
Находки из Иволгинского археологического комплекса: 1-3 - сосуды, 4 - накладка на лук, 5-7 - наконечники стрел, 8-12 - детали ременных гарнитур (1-3 - керамика, 4-5 - кость, 6, 10 - железо, 7-9, 11, 12 - бронза) (по А.В. Давыдовой). Архив БРЭ.