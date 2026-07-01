ИВОЛГИНСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

ИВОЛГИНСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС - городище и могильник I века до н.э. - I века н.э. в Забайкалье.

Го­ро­ди­ще от­кры­то В.В. По­по­вым в 1927 году, ис­сле­до­ва­лось Г.П. Сос­нов­ским в 1928-1929 годах, В.П. Ши­ло­вым в 1949-1950 годах, А.В. Да­вы­до­вой в 1955-1956, 1958-1959, 1961-1963, 1966-1967, 1970, 1974 годах, С.С. Ми­няе­вым в 1988-1989 годах.

Мо­гиль­ник от­крыт в 1956 году, ис­сле­до­вал­ся А.В. Да­вы­до­вой в 1956, 1963, 1966-1967, 1970 годах.

Пря­мо­уголь­ное го­ро­ди­ще (348×194-216 м) с трёх сто­рон ок­ру­же­но четыремя ря­да­ми ва­лов и тремя ря­да­ми рвов. Рас­по­ло­жен­ные ря­да­ми жи­ли­ща - пря­мо­уголь­ные по­лу­зем­лян­ки с дву­скат­ной кры­шей, опирающейся на про­дольный ряд столбов, по­кры­той дёр­ном, с пе­ча­ми в северо-восточном уг­лу и ото­пи­тель­ны­ми ды­мо­хо­да­ми из ка­мен­ных плит, встре­ча­ют­ся уг­луб­ле­ния для со­су­дов, по­гре­ба и ямы для хра­не­ния за­па­сов. Ды­мо­хо­ды, сте­ны, пол и по­то­лок жи­лищ по­кры­ты гли­ня­ной об­маз­кой. В цент­ре го­ро­ди­ща - гли­но­бит­ный «дом пра­ви­те­ля» (13×11,5 м) с лет­ней при­строй­кой. Меж­ду жи­ли­ща­ми - хо­зяйственные ямы, на­ве­сы, рас­по­ло­жен­ные под пря­мым уг­лом «ка­нав­ки» дли­ной до 28 м, ко­ло­дец со сру­бом и другие. Же­ле­зо­пла­виль­ная ма­стер­ская с ме­тал­лур­гическим гор­ном.

Мо­гиль­ник - грун­то­вые тру­по­по­ло­же­ния вы­тя­ну­ты на спи­не, ори­ен­ти­ро­ва­ны в се­вер­ном - северо-вос­точ­ном и вос­точ­ном - юго-вос­точ­ном сек­то­рах, мно­гие в гро­бах из до­сок и гро­бо­ви­щах из под­тё­сан­ных ле­син.

В мо­ги­лах най­де­ны со­су­ды, ко­сти жи­вот­ных, пред­ме­ты бы­та и другое, в муж­ских по­гре­бе­ни­ях встре­ча­ет­ся ору­жие.

Ке­ра­ми­ка из­го­тов­ле­на на мед­лен­ном кру­ге, пре­об­ла­да­ют се­ро­гли­ня­ные ло­щё­ные со­су­ды, часть из ко­то­рых ук­ра­ше­на на­леп­ным или про­рез­ным ор­на­мен­том в ви­де вол­ни­стых ли­ний. Кос­тя­ные ору­дия, стре­лы, на­клад­ки с гра­ви­ров­кой, пса­лии, же­лез­ные втуль­ча­тые то­по­ры-кель­ты, оков­ка ло­па­ты, сош­ни­ки, пряж­ки, стре­лы, брон­зо­вые пряж­ки и на­клад­ки (в том числе ажур­ные, лож­ко­вид­ные, рель­еф­ные с изо­бра­же­ния­ми жи­вот­ных), под­вес­ки, зер­ка­ла, стре­лы, ко­тёл, ка­мен­ные ча­ша, зер­но­тёр­ки, пла­сти­ны, коль­ца, под­вес­ки, бу­сы (есть стек­лян­ные) и другие.

В ос­но­ве хозяй­ст­ва зем­ле­де­лие (про­со, яч­мень, пше­ни­ца) и жи­вот­но­вод­ст­во.

Иволгский археологический комплекс яв­ля­ет­ся опор­ным па­мят­ни­ком для изу­че­ния куль­ту­ры хун­ну и по­ни­ма­ния ге­не­зи­са тра­ди­ций средневековой куль­туры Центральной Азии.

Иллюстрация:

Находки из Ивол­гин­ского ар­хео­ло­ги­чес­кого комп­лекса: 1-3 - со­су­ды, 4 - на­клад­ка на лук, 5-7 - на­ко­неч­ни­ки стрел, 8-12 - де­та­ли ре­мен­ных гар­ни­тур (1-3 - ке­ра­ми­ка, 4-5 - кость, 6, 10 - же­ле­зо, 7-9, 11, 12 - брон­за) (по А.В. Да­вы­до­вой). Архив БРЭ.

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