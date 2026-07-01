ИВДЕЛЬСКИЙ МУЗЕЙ

Ивдельский историко-этнографический музей.

Зарождение Ивдельского историко-этнографического музея относится к 1928 году, когда старейший учитель И. Е. Уваров начал собирать бытовые предметы и документы, касающиеся истории села Никито-Ивдельское.

В 1929 году в одной из комнат ивдельского клуба имени Ленина на основе собранных экспонатов была открыта небольшая музейная экспозиция. Так появился общественный Ивдельский музей.

Годы Великой Отечественной войны оказались очень важными для становления музея. Люди почувствовали особую тягу к истории всей страны и своей малой родины. В 1942 году среди ивдельчан прозвучал призыв расширить маленький музей и превратить его в действующий центр краеведения. Жители города понесли в музей старинные вещи, документы и фотографии. За небольшой срок музейные фонды выросли в несколько раз, и к ноябрьским праздникам 1944 года в Ивделе, к тому времени получившем статус города, был открыт городской краеведческий музей.

В 1973 году музею было передано одно из старейших зданий Ивделя, построенное в первой половине XIX века. В нем появился отдельный зал, посвященный аборигенам края - манси , а музей получил статус историко-этнографического.

Современная экспозиция музея состоит из семи разделов, каждому из которых отведен отдельный зал: животный и растительный мир ивдельского края; Ивдель до Октябрьской революции; история Ивделя с 1917 по 1945 годы; промышленность, народное образование и здравоохранение; манси - коренные жители Ивдельского района; русская изба; Урал - кладовая минералов.

Кроме постоянных экспозиционных залов, музей располагает выставочным залом, где регулярно проходят художественные выставки местных художников и мастеров декоративно-прикладного искусства .

Иллюстрации:

Ивдельский историко-этнографический музей.