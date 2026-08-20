ИВАЩЕНКО Александр Стефанович

Родился 19.02.1957, г. Жданов Донецкой области. Окончил Кубанский государственный университет в 1981 г.

Докторская диссертация : Афганистан в политике США (1945-1998 гг.) (2000).

Профессор , заведующий кафедрой всеобщей истории исторического факультета Адыгейского государственного университета.

Учителя : Н.И. Кирей, В.И. Шпилькова.

Область интересов : Новейшая история США и Афганистана.

Сочинения: США и Афганистан (1978–1989). М., 1997;

Политическая борьба по вопросам внешнеполитического курса США в отношении Афганистана (1978-1989 гг.) // Актуальные проблемы социогуманитарного знания: Сб. науч. тр. М., 1998. Вып. 1;

Афганистан в политике США после вывода советских войск (по материалам слушаний в конгрессе) // Актуальные проблемы социогуманитарного знания: Сб. научн. тр. М., 1999. Вып. 3;

Американская историография политики США в отношении Афганистана (1978-1989 гг.) // Науч. тр. МПГУ. Серия: Социально-исторические науки. М. 1998;

Военно-финансовая и экономическая помощь США афганскому сопротивлению (1979-1989 гг.) // Научные труды МПГУ. Серия: Социально-исторические науки. М. 1999.