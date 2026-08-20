ИВАЩЕНКО Александр Стефанович
Родился 19.02.1957, г. Жданов Донецкой области. Окончил Кубанский государственный университет в 1981 г.
Докторская диссертация: Афганистан в политике США (1945-1998 гг.) (2000).
Профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории исторического факультета Адыгейского государственного университета.
Учителя: Н.И. Кирей, В.И. Шпилькова.
Область интересов: Новейшая история США и Афганистана.
Сочинения: США и Афганистан (1978–1989). М., 1997;
Политическая борьба по вопросам внешнеполитического курса США в отношении Афганистана (1978-1989 гг.) // Актуальные проблемы социогуманитарного знания: Сб. науч. тр. М., 1998. Вып. 1;
Афганистан в политике США после вывода советских войск (по материалам слушаний в конгрессе) // Актуальные проблемы социогуманитарного знания: Сб. научн. тр. М., 1999. Вып. 3;
Американская историография политики США в отношении Афганистана (1978-1989 гг.) // Науч. тр. МПГУ. Серия: Социально-исторические науки. М. 1998;
Военно-финансовая и экономическая помощь США афганскому сопротивлению (1979-1989 гг.) // Научные труды МПГУ. Серия: Социально-исторические науки. М. 1999.