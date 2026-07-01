ИВАНОВСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ОБЛАСТЬ - административно-территориальная единица в центральной части европейской территории СССР.
Образована 14.01.1929 года из Иваново-Вознесенской губернии, Ярославской губернии, а также Владимирской губернии (без Муромского и части Меленковского уездов), Костромской губернии (без части Кологривского уезда).
Административный центр - город Иваново-Вознесенск (в 1932 году переименован в Иваново). Площадь 120,6 км2 (1931 год). Население 4,5 млн. человек (1931 год). Делилась на 62 района.
В Ивановской промышленной области были сосредоточены предприятия текстильной промышленности (в 1930 году выпустили 35% валовой продукции хлопчатобумажной пром-сти и 30,5% валовой продукции льнообрабатывающей промышленности СССР). Развивались производства, ориентированные на их обслуживание (челночно-токарное, химическое и др.).
Крупные промышленные центры - города Иваново, Ярославль, Кострома, Рыбинск, Кинешма. 11.03.1936 года упразднена, на её территории образованы Ивановская и Ярославская области.