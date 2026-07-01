ИВАНОВСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ОБ­ЛАСТЬ - административно-территориальная еди­ни­ца в центральной час­ти ев­ропейской тер­ри­то­рии СССР.

Об­ра­зо­ва­на 14.01.1929 года из Ива­но­во-Воз­не­сен­ской гу­бер­нии , Яро­слав­ской гу­бер­нии, а так­же Вла­ди­мир­ской гу­бер­нии (без Му­ром­ско­го и час­ти Ме­лен­ков­ско­го уез­дов), Ко­ст­ром­ской гу­бер­нии (без час­ти Ко­лог­рив­ско­го уезда).

Административный центр - город Ива­но­во-Воз­не­сенск (в 1932 году пе­ре­име­но­ван в Ива­но­во). Площадь 120,6 км2 (1931 год). Население 4,5 млн. человек (1931 год). Де­ли­лась на 62 рай­она.

В Ивановской промышленной области бы­ли со­сре­до­то­че­ны пред­при­ятия тек­стиль­ной промышленности (в 1930 году вы­пус­ти­ли 35% ва­ло­вой про­дук­ции хлоп­ча­то­бу­маж­ной пром-сти и 30,5% ва­ло­вой про­дук­ции льно­об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности СССР). Раз­ви­ва­лись про­из­вод­ст­ва, ори­ен­ти­ро­ван­ные на их об­слу­жи­ва­ние (чел­ноч­но-то­кар­ное, хи­ми­че­ское и др.).

Круп­ные промышленные цен­тры - го­ро­да Ива­но­во, Яро­славль, Ко­ст­ро­ма, Ры­бинск, Ки­неш­ма. 11.03.1936 года упразд­не­на, на её тер­ри­то­рии об­ра­зо­ва­ны Ива­нов­ская и Яро­слав­ская об­лас­ти.

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