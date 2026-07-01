ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная еди­ни­ца в центральной час­ти ев­ропейской тер­ри­то­рии РСФСР и СССР.

Об­ра­зо­ва­на 20.06.1918 года из Шуй­ско­го уезда, час­тей Ков­ров­ско­го и Суз­даль­ско­го уез­дов Вла­ди­мир­ской гу­бер­нии, Ки­не­шем­ско­го, Юрь­е­вец­ко­го и час­ти Не­рехт­ско­го уез­дов Ко­ст­ром­ской гу­бер­нии. Административный центр - город Ива­но­во-Воз­не­сенск.

Площадь 30,7 тыс. км2 (1924 год), население 944,6 тысяч человек (1924 год). Вклю­ча­ла в се­бя уез­ды: Се­ред­ский, Тей­ков­ский, Шуй­ский, Ки­не­шем­ский, Юрь­е­вец­кий, а так­же Род­ни­ков­ский район. 13.01.1921 года из час­тей Се­ред­ско­го, Тей­ков­ско­го и Шуй­ско­го уез­дов об­ра­зо­ван Ива­но­во-Воз­не­сен­ский уезд. 24.05.1921 года часть Вяз­ни­ков­ско­го уезда Вла­ди­мир­ской губернии во­шла в со­став Шуй­ско­го уезда.

В апреле 1922 года час­ти Ко­вер­нин­ско­го уезда Ко­ст­ром­ской губернии во­шли в со­став Юрь­е­вец­ко­го уезда. 27.07.1922 года из б. ч. Ма­карь­ев­ско­го уезда Ко­ст­ром­ской губернии об­ра­зо­ван Ма­карь­ев­ский уезд Иваново-Вознесенской губернии 20.02.1924 года часть Юрь­ев-Поль­ско­го уезда Вла­ди­мир­ской губернии вклю­че­на в со­став Тей­ков­ско­го уезда, часть Вяз­ни­ков­ского уезда Вла­ди­мир­ской губернии - в со­став Шуй­ско­го уезда.

13.09.1926 года об­ра­зо­ван Ви­чуг­ский район из час­тей Ки­не­шем­ско­го уезда и Род­ни­ков­ско­го района Иваново-Вознесенской губернии. По по­ста­нов­ле­нию ВЦИК о ли­к­ви­да­ции гу­бер­ний и соз­да­нии об­лас­тей от 14.01.1929 год Иваново-Вознесенская губерния бы­ла уп­разд­не­на, её тер­ри­то­рия во­шла в со­став об­ра­зо­ван­ной Ива­нов­ской про­мыш­лен­ной об­лас­ти.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)