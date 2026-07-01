ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в центральной части европейской территории РСФСР и СССР.
Образована 20.06.1918 года из Шуйского уезда, частей Ковровского и Суздальского уездов Владимирской губернии, Кинешемского, Юрьевецкого и части Нерехтского уездов Костромской губернии. Административный центр - город Иваново-Вознесенск.
Площадь 30,7 тыс. км2 (1924 год), население 944,6 тысяч человек (1924 год). Включала в себя уезды: Середский, Тейковский, Шуйский, Кинешемский, Юрьевецкий, а также Родниковский район. 13.01.1921 года из частей Середского, Тейковского и Шуйского уездов образован Иваново-Вознесенский уезд. 24.05.1921 года часть Вязниковского уезда Владимирской губернии вошла в состав Шуйского уезда.
В апреле 1922 года части Ковернинского уезда Костромской губернии вошли в состав Юрьевецкого уезда. 27.07.1922 года из б. ч. Макарьевского уезда Костромской губернии образован Макарьевский уезд Иваново-Вознесенской губернии 20.02.1924 года часть Юрьев-Польского уезда Владимирской губернии включена в состав Тейковского уезда, часть Вязниковского уезда Владимирской губернии - в состав Шуйского уезда.
13.09.1926 года образован Вичугский район из частей Кинешемского уезда и Родниковского района Иваново-Вознесенской губернии. По постановлению ВЦИК о ликвидации губерний и создании областей от 14.01.1929 год Иваново-Вознесенская губерния была упразднена, её территория вошла в состав образованной Ивановской промышленной области.