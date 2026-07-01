ИВАНОВ ЯНИС

ИВАНОВ ЯНИС - латвийский ком­по­зи­тор.

В 1931 году окон­чил Латвийскую консерваторию по клас­сам ком­по­зи­ции и ди­ри­жи­ро­ва­ния, до 1933 года там же со­вер­шен­ст­во­вал­ся по ком­по­зи­ции у Я. Ви­тол­са. В 1944-1983 годах пре­по­да­вал в Латвийской консерватории (профессор с 1955 года). В 1945-1961 годах художественный руководитель му­зы­каль­но­го ве­ща­ния Комитета по ра­дио­ве­ща­нию и те­ле­виде­нию Латвийской ССР. В 1950-1951 годах председатель прав­ле­ния Союза композиторов Латвийской ССР.

Круп­ней­ший в Лат­вии ком­по­зи­тор-сим­фо­нист. Ав­тор 21 сим­фо­нии (1933-1983 годы; 21-ю за­вер­шил его уче­ник Ю. Карл­сонс, 1984 год) и др. про­из­ве­де­ний для сим­фо­нического ор­ке­ст­ра; сре­ди них: 4-я сим­фо­ния «Ат­лан­ти­да» (1941 год), 6-я сим­фо­ния «Лат­галь­ская» (1949 год; Государственная премия СССР, 1950 год), 8-я сим­фо­ния (1956 год) и сим­фо­ническая по­эма «Лач­пле­сис» (1957 год; оба со­чи­не­ния - Государственная премия Латвийской ССР, 1959 год), 13-я сим­фо­ния «Sim­phonia humana» (1969 год, по­свя­ще­на В. И. Ле­ни­ну; Государственная премия Латвийской ССР, 1970 год).

Сре­ди других со­чи­не­ний: «Poema luttuoso» («По­эма скор­би») для струн­ных (1966 год), 3 ин­ст­ру­мен­таль­ных кон­цер­та, 3 квар­те­та, пес­ни. В ря­де про­из­ве­де­ний от­ра­зи­лись осо­бен­но­сти фольк­ло­ра Лат­га­лии.