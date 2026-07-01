ИВАНОВ ЯНИС
ИВАНОВ ЯНИС - латвийский композитор.
В 1931 году окончил Латвийскую консерваторию по классам композиции и дирижирования, до 1933 года там же совершенствовался по композиции у Я. Витолса. В 1944-1983 годах преподавал в Латвийской консерватории (профессор с 1955 года). В 1945-1961 годах художественный руководитель музыкального вещания Комитета по радиовещанию и телевидению Латвийской ССР. В 1950-1951 годах председатель правления Союза композиторов Латвийской ССР.
Крупнейший в Латвии композитор-симфонист. Автор 21 симфонии (1933-1983 годы; 21-ю завершил его ученик Ю. Карлсонс, 1984 год) и др. произведений для симфонического оркестра; среди них: 4-я симфония «Атлантида» (1941 год), 6-я симфония «Латгальская» (1949 год; Государственная премия СССР, 1950 год), 8-я симфония (1956 год) и симфоническая поэма «Лачплесис» (1957 год; оба сочинения - Государственная премия Латвийской ССР, 1959 год), 13-я симфония «Simphonia humana» (1969 год, посвящена В. И. Ленину; Государственная премия Латвийской ССР, 1970 год).
Среди других сочинений: «Poema luttuoso» («Поэма скорби») для струнных (1966 год), 3 инструментальных концерта, 3 квартета, песни. В ряде произведений отразились особенности фольклора Латгалии.