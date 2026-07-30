ИВАНОВ-ВАНО ИВАН ПЕТРОВИЧ

Советский и российский режиссер, сценарист, мультипликатор, преподаватель. Народный артист СССР (1985).

Иван Петрович Иванов родился 27 января (8 февраля) 1900 года в Москве. Отец его был сапожником, мать – домохозяйкой. Ваня с раннего детства увлекся рисованием. Восьмилетним мальчишкой он устроил у себя дома кукольный театр: сам рисовал бумажных кукол и декорации, сам показывал представления.

В 1923 году Иван окончил мастерскую Ильи Машкова при Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС) . Через год его друг Владимир Сутеев пригласил его в Государственный техникум кинематографии, где группа художников-мультипликаторов – Н. Ходатаев, Ю. Меркулов, З. Комиссаренко – трудилась над первыми советскими мультфильмами. Иванову разрешили сделать собственного бумажного человечка и снять его на пленку. Это «оживление» персонажа и связало художника с мультипликацией на всю жизнь.

В экспериментальной мастерской Иванов вместе с другими молодыми художниками ВХУТЕМАСа участвовал в создании одного из первых советских мультфильмов – «Китай в огне» (1925).

Когда мастерская распалась, Иванов вместе с Ю. Меркуловым был приглашен на кинофабрику «Межрабпом-Русь», где они должны были создать мультипликационную мастерскую. Вместе с Д. Черкесом они подготовил проект первого деревянного мультипликационного станка. Первым самостоятельным фильмом Иванова стала учебная лента «Стекольно-фарфоровая промышленность». После пожара на фабрике мультипликаторам отдали для работы часть старой конюшни. Здесь Иванов с группой других художников приступил к работе над детскими мультфильмами «Каток» и «Сенька-африканец» (1927). Сценарий к фильму «Каток» написал Н. Бартрам , создатель первого в России музея игрушки и коллекционер, знакомство с которым сильно повлияло на творчество Иванова, обогатив его народными мотивами и сюжетами. В 1928 году был снят мультфильм «Приключения Мюнхгаузена». В 1930-х годах увидели свет фильмы «Блэк энд Уайт» и «Сказка о царе Дурандае».

В основанной в 1936 году студии рисованных фильмов «Союзмультфильм» Иванов работал с момента ее создания. В том же году он снял мультфильм «Котофей Котофеич», во многом вдохновленный творчеством студии Уолта Диснея.

В 1939 году совместно с Ф. Богородским, Б. Дубровским-Эшке и С. Козловским Иванов-Вано организовал художественный факультет во ВГИКе, руководил мастерской режиссеров мультипликационного кино (в 1952 году стал профессором). Во время войны с 1941-го по 1943 год Иванов-Вано с семьей жил в Алма-Ате, продолжая преподавать студентам эвакуированного Института кинематографии.

Вскоре после войны, в 1947 году увидел свет первый полнометражный мультфильм Иванова-Вано – «Конек-Горбунок». В этом фильме раскрывается в полной мере начатая «Сказкой о царе Дурандае» тема русской народной культуры, ставшая своего рода визитной карточкой Иванова-Вано. «Конек-горбунок» высоко оценил Уолт Дисней, который разослал его по студиям в качестве учебного пособия. Народное творчество вдохновляет и другие мультфильмы режиссера – «Гуси-лебеди» (1949), «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (1951), «Снегурочка» (1952), «Двенадцать месяцев» (1956), «Сказка о царе Салтане» (1984). В совместной работе с Ю. Норштейном «Сеча при Керженце» (1971) Иванов-Вано обращается к русской иконописной традиции.

В 1960 году он перешел на кукольное отделение студии «Союзмультфильм». Здесь был поставлен мультфильм «Левша» (1964) по повести Н. Лескова, в основе которого – русский лубок и гравюра XIX века.

И.П. Иванов-Вано скончался 25 марта 1987 года, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Его работы удостоены множества наград советских, российских и международных кинофестивалей. В 1957 году он получил звание Заслуженного деятеля искусств РСФСР, в 1969 году стал Народным артистом РСФСР, в 1985-м – Народным артистом СССР. Иванов-Вано – лауреат Ордена Ленина, Ордена Октябрьской Революции, дважды – Ордена Трудового Красного Знамени.

В 1950 году была издана книга Иванова-Вано о мультипликации «Рисованный фильм». В 1980 году он издал воспоминания «Кадр за кадром».