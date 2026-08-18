ИВАНОВ-ШИЦ ИЛЛАРИОН АЛЕКСАНДРОВИЧ

ИВАНОВ-ШИЦ ИЛЛАРИОН АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский архитектор.

Учил­ся в Санкт-Пе­тербуржском институте гражданских ин­же­не­ров (1883-1888). Изу­чал современную ар­хи­тек­ту­ру в Гер­ма­нии, Ав­ст­рии и Швей­ца­рии.

С 1889 года ра­бо­тал в Мо­ск­ве в стро­ительном от­де­ле Московского гу­берн­ско­го прав­ле­ния; с 1898 года член Стро­ительного со­ве­та при городской упра­ве. В 1907-1917 годах пре­по­да­вал в МУЖВЗ.

Ран­ние про­ек­ты - в ду­хе эк­лек­ти­ки (Дет­ский си­рот­ский при­ют имени Ма­зу­ри­на, 1892-1893; Ре­мес­лен­ное тех­ническое училище, 1893). В даль­ней­шем Иванов-Шиц вы­ра­бо­тал собственный по­черк с гео­мет­рической чёт­ко­стью форм и сти­ли­зованными эле­мен­та­ми ор­де­ра (особ­няк Я.А. По­ля­ко­ва, 1898; до­ход­ный дом А.С. Хо­мя­ко­ва, 1898-1900).

Был по­сле­до­ва­те­лем вен­ско­го се­цес­сио­на, но ис­поль­зо­вал не­ко­то­рые чер­ты фран­ко-бельгийского ар ну­во (особ­няк Н.А. Те­рен­ть­е­ва, 1900-1902). Ав­тор зда­ний в сти­ле московского мо­дер­на - Главные сбе­ре­гательные кас­сы (1902-1907), ро­диль­но­го при­юта Аб­ри­ко­со­вой (1903-1906), Вве­ден­ско­го народного дома (1903-1904).

Ис­пы­тал влия­ние нео­клас­си­циз­ма (Ку­пе­че­ский клуб, 1907-1908; Народный университет имени А.Л. Ша­няв­ско­го, 1910-1912, совместно с А.Л. Эй­хен­валь­дом).

В 1918-1926 годах ар­хи­тек­тор Нар­ком­фи­на, за­тем кон­суль­тант ВЦСПС. С 1933 года ар­хи­тек­тор Ле­чеб­но-са­на­тор­но­го управ­ле­ния Крем­ля. Обо­ру­до­вал зал за­се­да­ний Верховного Совета СССР, пе­ре­стро­ил Ан­д­ре­ев­ский и Алек­сан­д­ров­ский за­лы в Боль­шом Крем­лёв­ском двор­це. По­стро­ил несколько са­на­то­ри­ев и боль­нич­ных ком­плек­сов в Мо­ск­ве, Под­мос­ко­вье, Кры­му и на Кав­ка­зе.

Иллюстрация:

Фото А.И. Нагаева. И.А. Иванов-Шиц. Ку­пе­че­ский клуб в Мо­ск­ве (ны­не Те­атр «Лен­ком»). 1907-1908. Архив БРЭ.