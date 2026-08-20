ИВАНОВ МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ
ИВАНОВ МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ - российский акварелист и живописец.
Сын солдата Семёновского полка. Учился в петербургской АХ (1762-1770 годы) у И. Ф. Гроота. С 1770 года пенсионер АХ за границей; в 1770-1773 годах занимался у Ж. Б. Лепренса в Париже; в 1773-1779 годах работал в Риме, путешествовал по Испании и Швейцарии. В 1780-1791 годах был в штате наместника южных губерний князя Г. А. Потёмкина-Таврического, совершил поездки по Украине, Крыму, Грузии, Армении, в 1784-1785 годах - по Новгородской губернии и Белоруссии, исполнил много акварелей с видами различных местностей и городов, отличающихся большой точностью и поэтичностью.
Один из основоположников русской пейзажной живописи, Иванов вводил в классицистические композиции жанровые сцены («Доение коровы на дворе», 1772 год, ГРМ, и др.). Во время русско-турецкой войны 1787-1791 годов исполнил батальные акварели «Штурм Очакова» и «Штурм Измаила» (1788 год, ГРМ), портрет Г. А. Потёмкина-Таврического (1788 год) и др. Среди произведений: «Вид крепости Инкерман» (1796 год, Эрмитаж, Санкт-Петербург), «Российская эскадра у Константинополя» (1799 год, ГРМ), «Пётр I под Прутом» (1804 год, ГТГ), ряд портретов. Был хранителем рисунков в императорском Эрмитаже (с 1792 года). Преподавал в петербургской АХ (с 1800 года); среди учеников - Сильвестр Ф. Щедрин, В. И. Мошков, К. И. Рабус.
Его брат - скульптор Архип Матвеевич Иванов (около 1749 года - 1821 год), учился в петербургской АХ (1762-1770 годы) у Н. Ф. Жилле, с 1770 года был пенсионером АХ за границей (в 1770-1773 годах занимался у О. Пажу в Париже, в 1773-1776 годах работал в Риме). За программу «Торжествующий в победах город Санкт-Петербург» (алебастр) получил звание академика петербургской АХ (1777 год). Исполнял преимущественно аллегорические скульптуры. С 1778 года работал в Иностранных дел коллегии. Перевёл (1789 год) с итальянского и французского языков теоретический трактат «Понятие о совершенном живописце…» Р. де Пиля и написал к нему предисловие, утверждающее положение классицизма о гражданственности искусства и ставшее одной из первых в России теоретических работ о живописи.