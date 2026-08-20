ИВАНОВ МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ

ИВАНОВ МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ - российский ак­ва­ре­лист и жи­во­пи­сец.

Сын сол­да­та Се­мё­нов­ско­го пол­ка. Учил­ся в пе­тербургской АХ (1762-1770 годы) у И. Ф. Гро­ота. С 1770 года пен­сио­нер АХ за гра­ни­цей; в 1770-1773 годах за­ни­мал­ся у Ж. Б. Ле­прен­са в Па­ри­же; в 1773-1779 годах ра­бо­тал в Ри­ме, пу­те­ше­ст­во­вал по Ис­па­нии и Швей­ца­рии. В 1780-1791 годах был в шта­те на­ме­ст­ни­ка южных гу­бер­ний князя Г. А. По­тём­ки­на-Тав­ри­че­ско­го , со­вер­шил по­езд­ки по Ук­раи­не, Кры­му, Гру­зии, Ар­ме­нии, в 1784-1785 годах - по Нов­го­род­ской губернии и Бе­ло­рус­сии, ис­пол­нил мно­го ак­ва­ре­лей с ви­да­ми различных ме­ст­но­стей и го­ро­дов, от­ли­чаю­щих­ся боль­шой точ­но­стью и по­этич­но­стью.

Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков русской пей­заж­ной жи­во­пи­си, Иванов вво­дил в клас­си­ци­стические ком­по­зи­ции жан­ро­вые сце­ны («Дое­ние ко­ро­вы на дво­ре», 1772 год, ГРМ, и др.). Во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1787-1791 годов ис­пол­нил ба­таль­ные ак­ва­ре­ли «Штурм Оча­ко­ва» и «Штурм Из­маи­ла» (1788 год, ГРМ), порт­рет Г. А. По­тём­ки­на-Тав­ри­че­ско­го (1788 год) и др. Сре­ди про­из­ве­де­ний: «Вид кре­по­сти Ин­кер­ман» (1796 год, Эр­ми­таж , Санкт-Пе­тер­бург), «Рос­сий­ская эс­кад­ра у Кон­стан­ти­но­по­ля» (1799 год, ГРМ), «Пётр I под Пру­том» (1804 год, ГТГ), ряд порт­ре­тов. Был хра­ни­те­лем ри­сун­ков в императорском Эр­ми­та­же (с 1792 года). Пре­по­да­вал в пе­тербургской АХ (с 1800 года); сре­ди уче­ни­ков - Силь­вестр Ф. Щед­рин, В. И. Мош­ков, К. И. Ра­бус.

Его брат - скульп­тор Ар­хип Мат­вее­вич Ива­нов (около 1749 года - 1821 год), учил­ся в пе­тербургской АХ (1762-1770 годы) у Н. Ф. Жил­ле, с 1770 года был пен­сио­не­ром АХ за гра­ни­цей (в 1770-1773 годах за­ни­мал­ся у О. Па­жу в Па­ри­же, в 1773-1776 годах ра­бо­тал в Ри­ме). За про­грам­му «Тор­же­ст­вую­щий в по­бе­дах го­род Санкт-Пе­тер­бург» (але­бастр) по­лу­чил зва­ние ака­де­ми­ка пе­тербургской АХ (1777 год). Ис­пол­нял пре­имущественно ал­ле­го­рические скульп­ту­ры. С 1778 года ра­бо­тал в Ино­стран­ных дел кол­ле­гии. Пе­ре­вёл (1789 год) с итальянского и французского языков тео­ре­тический трак­тат «По­ня­тие о со­вер­шен­ном жи­во­пис­це…» Р. де Пи­ля и на­пи­сал к не­му пре­ди­сло­вие, ут­вер­ждаю­щее по­ло­же­ние клас­си­циз­ма о гра­ж­дан­ст­вен­но­сти искусства и став­шее од­ной из пер­вых в Рос­сии тео­ре­тических ра­бот о жи­во­пи­си.