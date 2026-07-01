ИВАНОВ ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ

ИВАНОВ ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ - российский государственный дея­тель.

Окон­чил Московский государственный пе­да­го­гический институт иностранных язы­ков имени Мо­ри­са То­ре­за (1969 год). Млад­ший на­учный со­труд­ник Института ми­ро­вой эко­но­ми­ки и ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний АН СССР (1969-1973 годы). 2-й сек­ре­тарь 1-го Ев­ропейского от­де­ла МИД СССР (1973 год). С 1973 года в торг­пред­ст­ве, в 1977-1983 годах в по­соль­ст­ве СССР в Мад­ри­де. Экс­перт 1-го Ев­ропейского от­де­ла МИД (1983-1984 годы), со­вет­ник груп­пы при министре иностранных дел А. А. Гро­мы­ко (1984-1985 годы), по­мощ­ник министра иностранных дел Э. А. Ше­вард­над­зе (1985-1986 годы). Заместитель начальника (1986-1987 годы), 1-й заместитель начальника (1987-1989 годы), начальник (1989-1991 годы) Об­ще­го сек­ре­та­риа­та МИД, член Кол­ле­гии МИД. В 1991-1993 годах чрез­вы­чай­ный и пол­но­моч­ный по­сол СССР (с 25.12.1991 года - РФ) в Ис­па­нии (офи­ци­аль­но ос­во­бо­ж­дён от долж­но­сти 05.07.1994 года). С 30.12.1993 года - 1-й заместитель министра иностранных дел РФ, в 1995 году со­пред­се­да­тель на пе­ре­го­во­рах по вы­ра­бот­ке Дей­тон­ских со­гла­ше­ний.

Ми­нистр иностранных дел РФ (11.09.1998 года - 09.03.2004 года). Вы­сту­пил од­ним из глав­ных ру­ко­во­ди­те­лей раз­ра­бот­ки но­вой ре­дак­ции Кон­цеп­ции внеш­ней по­ли­ти­ки РФ (ут­вер­жде­на Ука­зом Пре­зи­ден­та РФ В. В. Пу­ти­на от 28.06.2000 года). Од­ну из главных за­дач МИДа ви­дел в ук­ре­п­ле­нии мно­го­сто­рон­них и дву­сто­рон­них свя­зей го­су­дарств СНГ, в фор­ми­ро­ва­нии мно­го­по­люс­ной сис­те­мы ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний. При уча­стии Иванова 10.10.2000 года под­пи­сан до­го­вор об уч­ре­ж­де­нии Ев­ра­зий­ско­го эко­но­ми­че­ско­го со­об­ще­ст­ва, соз­да­на Шан­хай­ская ор­га­ни­за­ция со­труд­ни­че­ст­ва (2001 год). По­сле тер­ро­ри­стических ак­тов в США 11.09.2001 года спо­соб­ст­во­вал уча­стию РФ в обес­пе­че­нии контр­тер­ро­ри­стической опе­ра­ций США и стран НАТО на тер­ри­то­рии Аф­га­ни­ста­на.

Соз­дал но­вое струк­тур­ное под­раз­де­ле­ние МИДа - Департамент но­вых вы­зо­вов и уг­роз для ко­ор­ди­на­ции дей­ст­вий МИДа в борь­бе с ме­ж­ду­народным тер­ро­риз­мом. Вы­сту­пал за мир­ное, при уча­стии ООН, уре­гу­ли­ро­ва­ние кон­флик­та во­круг Ира­ка, про­тив во­енных дей­ст­вий, на­ча­тых в 2003 году США и их со­юз­ни­ка­ми в Ира­ке. Уча­ст­во­вал в фор­ми­ро­ва­нии «чет­вёр­ки» по­сред­ни­ков (ООН, РФ, США, ЕС) в уре­гу­ли­ро­ва­нии ближ­не­во­сточ­ного кон­флик­та, в раз­ра­бот­ке про­грам­мы «До­рож­ная кар­та» (2003 год). От­крыл му­зей ди­пло­ма­тической служ­бы при МИДе (2002 год). Сек­ре­тарь Со­ве­та без­опас­но­сти РФ (09.03.2004 года - 17.07.2007 года).

На­гра­ж­дён ор­де­ном «За за­слу­ги пе­ред Оте­че­ст­вом» 4-й (1996 год), 2-й (1999 год) и 3-й (2005 год) сте­пе­ней.