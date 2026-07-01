ИВАНОВ ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ
ИВАНОВ ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ - российский государственный деятель.
Окончил Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза (1969 год). Младший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений АН СССР (1969-1973 годы). 2-й секретарь 1-го Европейского отдела МИД СССР (1973 год). С 1973 года в торгпредстве, в 1977-1983 годах в посольстве СССР в Мадриде. Эксперт 1-го Европейского отдела МИД (1983-1984 годы), советник группы при министре иностранных дел А. А. Громыко (1984-1985 годы), помощник министра иностранных дел Э. А. Шеварднадзе (1985-1986 годы). Заместитель начальника (1986-1987 годы), 1-й заместитель начальника (1987-1989 годы), начальник (1989-1991 годы) Общего секретариата МИД, член Коллегии МИД. В 1991-1993 годах чрезвычайный и полномочный посол СССР (с 25.12.1991 года - РФ) в Испании (официально освобождён от должности 05.07.1994 года). С 30.12.1993 года - 1-й заместитель министра иностранных дел РФ, в 1995 году сопредседатель на переговорах по выработке Дейтонских соглашений.
Министр иностранных дел РФ (11.09.1998 года - 09.03.2004 года). Выступил одним из главных руководителей разработки новой редакции Концепции внешней политики РФ (утверждена Указом Президента РФ В. В. Путина от 28.06.2000 года). Одну из главных задач МИДа видел в укреплении многосторонних и двусторонних связей государств СНГ, в формировании многополюсной системы международных отношений. При участии Иванова 10.10.2000 года подписан договор об учреждении Евразийского экономического сообщества, создана Шанхайская организация сотрудничества (2001 год). После террористических актов в США 11.09.2001 года способствовал участию РФ в обеспечении контртеррористической операций США и стран НАТО на территории Афганистана.
Создал новое структурное подразделение МИДа - Департамент новых вызовов и угроз для координации действий МИДа в борьбе с международным терроризмом. Выступал за мирное, при участии ООН, урегулирование конфликта вокруг Ирака, против военных действий, начатых в 2003 году США и их союзниками в Ираке. Участвовал в формировании «четвёрки» посредников (ООН, РФ, США, ЕС) в урегулировании ближневосточного конфликта, в разработке программы «Дорожная карта» (2003 год). Открыл музей дипломатической службы при МИДе (2002 год). Секретарь Совета безопасности РФ (09.03.2004 года - 17.07.2007 года).
Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й (1996 год), 2-й (1999 год) и 3-й (2005 год) степеней.