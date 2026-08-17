ИВАНОВ ФЁДОР НИКОЛАЕВИЧ

Из дворян Виленской губернии. 12.4.1881 окончил Морское училище и получил звание гардемарина. 31.5.1882 произведен в мичманы. В 1882–1885 гг. совершил кругосветное плавание на клипере «Наездник». В 1886 г. назначен адъютантом 8-го флотского экипажа. 24.4.1888 произведен в лейтенанты. В 1889–1890 гг. служил на эскадренном броненосце «Император Александр II». В 1890 г. назначен ревизором крейсера I ранга «Витязь». В 1894-1896 гг. служил на эскадренном броненосце «Севастополь». В 1897 г. окончил минный офицерский класс и зачислен минного офицера 2-го разряда. В 1897 г. командовал несколькими номерными миноносцами на Балтийском флоте. В 1898 г. назначен ротным командиром 14-го флотского экипажа. 6.12.1898 назначено содержание по чину капитан-лейтенанта. 10.1.1899 назначен командиром миноносца № 120 в составе Средиземноморской эскадры. 18.4.1900 назначен старшим офицером крейсера II ранга «Новик» на котором перешел на Дальний Восток. 6.12.1901 произведен в капитаны 2-го ранга. 1.1.1904 назначен командиром минного крейсера «Гайдамак». Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. и обороны Порт-Артура. 18.3.1904 назначен командиром минного транспорта «Амур». После нескольких дней наблюдения за прохождением кораблей японского флота, блокирующих Порт-Артур, предложил поставить минное заграждение на их пути, но не получил на это разрешения, так как место предлагаемой постановки находилось в нейтральных водах. 1.5.1904, несмотря на запрет, поставил мины там, где предлагал. 2.5.1904 на заграждении, выставленном «Амуром», подорвались и погибли японские эскадренные броненосцы «Hatsuse» (14850 т) и «Yashima» (12320 т), ставшие самыми большими боевыми кораблями, потопленными русским флотом за всю его историю. 15.8.1904 назначен командиром крейсера «Баян». После капитуляции крепости отказался давать честное слово о неучастии в войне и отправлен в плен в Японию. После возвращения из плена 7.2.1906 назначен командующим восстанавливаемым после мятежа крейсером I ранга «Очаков» (с 25.3.1907 «Кагул»). 6.12.1906 произведен в капитаны 1-го ранга за отличие по службе с утверждением командиром крейсара. 16.7.1907 переведен в Балтийский флот с назначением командиром строящегося крейсера «Баян». 5.10.1909 назначен начальником охраны Кронштадтских рейдов. 29.10.1909 назначен командующим, под брейд-вымпелом, отрядом заградителей Балтийского моря. 12.4.1910 отчислен от должности с назначением в распоряжение начальника Главного Морского Штаба. 6.10.1912 назначен членом особого комитета по организации прибрежной обороны. 7.5.1913 назначен командующим 1-м Балтийским флотским экипажем с оставлением членом особого комитета. 29.10.1913 отчислен от должности с оставлением членом особого комитета. 26.11.1914 произведен в контр-адмиралы на основании Статута ордена Св. Георгия (со старшинством с 6.12.1910). 5.1.1915 произведен в вице-адмиралы с увольнением со службы. В 1917 г. проживал в Петрограде. Дальнейшая судьба неизвестна.