ИВАНОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ

ИВАНОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ - российский жи­во­пи­сец, гра­фик.

Сын жи­во­пис­ца А. И. Ива­но­ва, брат архитектора С. А. Ива­но­ва (1822-1877 годы). Учил­ся в пе­тербургской АХ (1817-1828 годы) у сво­его от­ца, А. Е. Его­ро­ва и В. К. Ше­буе­ва. Ран­ние кар­ти­ны на ми­фо­ло­гические и биб­лей­ские те­мы в сти­ле клас­си­циз­ма близ­ки твор­че­ст­ву учи­те­лей Иванова (ба­рель­еф­ное по­строе­ние ком­по­зи­ции, кон­тур­ный ри­су­нок, ло­каль­ный цвет), но от­ли­ча­ют­ся по­вы­шен­ной эмо­цио­наль­но­стью («При­ам, ис­пра­ши­ваю­щий у Ахил­ле­са те­ло Гек­то­ра», 1824 год, ГТГ; «Ио­сиф, тол­кую­щий сны за­клю­чён­ным с ним в тем­ни­це ви­но­чер­пию и хле­бо­да­ру», 1827 год, ГРМ; «Бел­ле­ро­фонт от­прав­ля­ет­ся в по­ход про­тив Хи­ме­ры», 1829 год, там же). В 1830 году в ка­че­ст­ве пен­сио­не­ра ОПХ от­пра­вил­ся в Ита­лию (че­рез Ав­ст­рию и Гер­ма­нию). В 1831-1858 годах жил в Ри­ме, не­од­но­крат­но по­се­щая различные го­ро­да и об­лас­ти Ита­лии. В 1857 году по­бы­вал в Лон­до­не, Па­ри­же, Брюс­се­ле, го­ро­дах Швей­ца­рии и Гер­ма­нии.

В Ита­лии Иванов изу­чал па­мят­ни­ки ан­тич­но­сти, ко­пи­ро­вал про­из­ве­де­ния Ле­о­нар­до да Вин­чи, Ми­ке­ланд­же­ло, Ра­фа­эля, Я. Тин­то­рет­то, Ти­циа­на и др. Иванов поль­зо­вал­ся со­ве­та­ми В. Ка­муч­чи­ни и Б. Тор­вальд­се­на, сбли­зил­ся с ху­дож­ни­ка­ми-на­за­рей­ца­ми П. фон Кор­не­лиу­сом и особен­но И. Ф. Овер­бе­ком, влия­ние ко­то­ро­го от­ра­зи­лось на всём его по­сле­дую­щем твор­че­ст­ве; зна­ко­мил­ся с идея­ми современной немецкой фи­ло­со­фии (Ф. В. Шел­линг) и биб­леи­сти­ки (Д. Ф. Штра­ус). Из дея­те­лей отечественной куль­ту­ры, на­ря­ду с ху­дож­ни­ка­ми (К. П. Брюл­лов, О. А. Ки­прен­ский и др.), Иванов об­щал­ся с лю­бо­муд­ра­ми (Н. М. Ро­жа­лин) и сла­вя­но­фи­ла­ми (Ф. В. Чи­жов); встре­чал­ся с А. И. Гер­це­ном , В. А. Жу­ков­ским, И. М. Се­че­но­вым, И. С. Тур­ге­не­вым, Н. М. Язы­ко­вым; наи­бо­лее тес­ные от­но­ше­ния сло­жи­лись у Иванова с Н. В. Го­го­лем (в 1841 году ис­пол­не­ны два порт­ре­та пи­са­те­ля, ГТГ и ГРМ), ока­зав­шим зна­чительное воз­дей­ст­вие на ми­ро­воз­зре­ние ху­дож­ни­ка. В Ри­ме Иванов вна­ча­ле об­ра­ща­ет­ся к ан­тич­но­му ми­фу («Апол­лон, Гиа­цинт и Ки­па­рис, за­ни­маю­щие­ся му­зы­кой и пе­ни­ем», 1831-1834 годы, ГТГ, не окон­че­на), за­тем - к биб­лей­ским сю­же­там: вы­пол­нил кар­ти­ну «Яв­ле­ние Хри­ста Ма­рии Ма­гда­ли­не по­сле Вос­кре­се­ния» (1835 год, ГРМ), за ко­то­рую по­лу­чил зва­ние ака­де­ми­ка ис­то­рической жи­во­пи­си пе­тербургской АХ (1836 год).

В 1837 году Иванов при­сту­па­ет к главному де­лу сво­ей жиз­ни - ис­пол­не­нию кар­ти­ны «Яв­ле­ние Хри­ста на­ро­ду» (1837-1857 годы, ГТГ; пер­вые эс­ки­зы - около 1833 года; ма­лый ва­ри­ант кар­ти­ны, од­но­вре­мен­но слу­жив­ший эс­ки­зом, 1836 год - не ра­нее 1855 года, ГРМ). Этот сю­жет, по мыс­ли ху­дож­ни­ка, зна­ме­ну­ет на­ча­ло ду­хов­но­го пре­об­ра­же­ния че­ло­ве­че­ст­ва. На кар­ти­не изо­бра­жён бе­рег Иор­да­на , где Ио­анн Кре­сти­тель ука­зы­ва­ет на поя­вив­ше­го­ся вда­ли Хри­ста сво­им при­вер­жен­цам, ко­то­рые слу­ша­ют его про­по­ведь. В кар­ти­не Иванова дей­ст­вую­щим ли­цом ста­но­вит­ся на­род; все пер­со­на­жи, по-раз­но­му реа­ги­рую­щие на по­яв­ле­ние Мес­сии, на­де­ле­ны яр­кой ха­рак­тер­но­стью (дра­ма­тур­гия сю­же­та под­ска­за­на фре­ской Ле­о­нар­до да Вин­чи «Тай­ная ве­че­ря»). Кар­ти­на по­строе­на как фри­зо­вый го­рель­еф; ком­по­зи­ци­он­ным и смы­сло­вым цен­тром её яв­ля­ет­ся фи­гу­ра Хри­ста.

Ра­бо­та над кар­ти­ной, за­тя­нув­шая­ся на два де­ся­ти­ле­тия, шла в на­прав­ле­нии исто­рической, ар­хео­ло­гической, эт­ни­че­ской и пси­хо­ло­гической кон­кре­ти­за­ции ха­рак­те­ров и пей­за­жа, а так­же со­пос­тав­ле­ния их с тра­диционной ико­но­гра­фи­ей. Стре­мясь к пре­дель­ной дос­то­вер­но­сти, Иванов вы­ра­бо­тал свое­об­раз­ный ме­тод «срав­не­ния и сли­че­ния», ко­то­рый счи­тал един­ст­вен­но пра­виль­ным: оп­ре­де­лив по­ло­же­ние и роль пер­со­на­жа в эс­ки­зе ком­по­зи­ции, он ищет ана­ло­ги во­пло­ще­ния это­го или по­доб­но­го об­раза др. ху­дож­ни­ка­ми, за­ри­со­вы­вая наи­бо­лее удач­ные ре­ше­ния; за­тем пи­шет на­тур­щи­ков в со­от­вет­ст­вую­щей по­зе, час­то со­пос­тав­ляя их пря­мо на этю­де с по­доб­ны­ми ан­тич­ны­ми ста­туя­ми; на­ко­нец, сво­дит со­б­ран­ный ма­те­ри­ал в еди­ный об­раз.

Та­кой ме­тод чрез­вы­чай­но уд­ли­нял и ус­лож­нял про­цесс ис­пол­не­ния про­из­ве­де­ния; столь же тща­тель­но Иванов раз­ра­ба­ты­вал пей­заж , вы­ве­ряя по на­ту­ре все его эле­мен­ты, воз­душ­ную пер­спек­ти­ву, изы­ски­вая об­щий тон кар­ти­ны. Он пи­сал этю­ды поч­вы, кам­ней, де­ревь­ев, вет­вей, от­ра­же­ния в во­де, па­но­ра­мы с мор­ски­ми про­сто­ра­ми и си­нею­щи­ми вда­ли го­ра­ми («Не­апо­ли­тан­ский за­лив у Кас­тел­ла­ма­ре», 1846 год, ГТГ), дра­пи­ров­ки на тра­ве в раз­ных со­че­та­ни­ях; од­ним из пер­вых в ми­ро­вой жи­во­пи­си изо­бра­жал об­на­жён­ную мо­дель на пле­нэ­ре («Че­ты­ре на­гих маль­чи­ка» и др., все - 1840-е годы, ГРМ). Вы­даю­щий­ся мас­тер ри­сун­ка, Иванов на­ря­ду с ака­де­мическими шту­дия­ми ос­та­вил много аль­бо­мов и лис­тов бы­то­вых, порт­рет­ных, пей­заж­ных, ани­ма­ли­стичных за­ри­со­вок, эс­ки­зов, ка­ран­даш­ных ко­пий и на­бро­сков с про­из­ве­де­ний искусства; вы­пол­нил ряд ак­ва­ре­лей бы­то­во­го жан­ра («Же­них, по­ку­паю­щий коль­цо не­вес­те», «Ave Maria», обе - 1839 год, ГРМ; «Ок­тябрь­ский празд­ник в Ри­ме. Сце­на в лод­жии», 1842 год, ГТГ, и др.).

В по­след­нее де­ся­ти­ле­тие жиз­ни Иванов раз­ра­ба­ты­вал но­вый гран­ди­оз­ный за­мы­сел, ин­спи­ри­ро­ван­ный не­со­сто­яв­шим­ся за­ка­зом рос­пи­сей для хра­ма Хри­ста Спа­си­те­ля в Мо­ск­ве, - осо­бо­го зда­ния, на сте­нах ко­то­ро­го бы­ли бы раз­ме­ще­ны мо­ну­мен­таль­ные рос­пи­си, по­свя­щён­ные жиз­ни Хри­ста, со­пос­тав­лен­ные с «па­рал­лель­ны­ми» сю­же­та­ми из Вет­хо­го За­ве­та и ан­тич­ной ми­фо­ло­гии. В 1849-1858 годах Иванов соз­дал для этих рос­пи­сей свыше 200 т. н. Биб­лей­ских эс­ки­зов, в ко­то­рых обоб­щён его опыт ис­то­рического жи­во­пис­ца, де­ся­ти­ле­тия­ми изу­чав­ше­го ис­то­рию и ма­те­ри­аль­ную куль­ту­ру Древ­не­го Вос­то­ка, вдум­чи­во чи­тав­ше­го Биб­лию и ком­мен­та­рии к ней, раз­мыш­ляв­ше­го над ис­то­рио­соф­ски­ми во­про­са­ми.

В Биб­лей­ских эс­ки­зах, род­ст­вен­ных по за­мыс­лу се­ри­ям на­за­рей­цев и от­ли­чаю­щих­ся бо­гат­ст­вом и раз­но­об­ра­зи­ем ком­по­зиционных ре­ше­ний, за­кла­ды­ва­ют­ся ос­но­вы ху­дожественного язы­ка мо­ну­мен­таль­но­го и стан­ко­во­го искусства ру­бе­жа XIX-XX веков. Ху­дож­ник-мыс­ли­тель, Иванов ос­та­вил мно­же­ст­во за­пи­сей и об­шир­ную пе­ре­пис­ку, со­дер­жа­щие его мыс­ли об искусстве. В за­пи­сях он пред­ска­зы­вал «зо­ло­той век», ко­то­рый, по его мне­нию, на­сту­пит бла­го­да­ря Рос­сии, со­еди­нив­шей все до­с­ти­же­ния че­ло­ве­че­ст­ва с ду­хов­но пре­об­ра­жён­ны­ми ре­ли­ги­ей и искусством («Мыс­ли, при­хо­дя­щие при чте­нии Биб­лии», 1846-1847 годы, и др.).

В мае 1858 года Иванов при­вёз кар­ти­ну «Яв­ле­ние Хри­ста на­ро­ду» и ма­те­риа­лы к ней в Санкт-Пе­тер­бург, не­смот­ря на то, что счи­тал её не­окон­чен­ной; кар­ти­на бы­ла вы­став­ле­на сна­ча­ла в Зим­нем двор­це, по­том в АХ (вме­сте с этю­да­ми и эс­ки­за­ми). В Рос­сии Иванов встре­чал­ся и бе­се­до­вал об искусстве с В. В. Ста­со­вым, А. С. Хо­мя­ко­вым, Н. Г. Чер­ны­шев­ским. На кар­ти­ну поя­ви­лись от­кли­ки в прес­се, в т. ч. от­ри­ца­тель­ные. Не до­ж­дав­шись ре­ше­ния дво­ра о по­куп­ке кар­ти­ны (на вы­ру­чен­ные сред­ст­ва ху­дож­ник пла­ни­ро­вал со­вер­шить по­езд­ку на Ближ­ний Вос­ток и про­дол­жить ра­бо­ту над Биб­лей­ски­ми эс­ки­за­ми), Иванов ско­ро­по­стиж­но скон­чал­ся.

Твор­че­ст­во Иванова - од­на из вер­шин русского искусства XIX века. Раз­ви­ва­ясь в рус­ле ака­де­мического клас­си­циз­ма, Иванов пре­одо­лел его ог­ра­ни­чен­ность, став од­но­вре­мен­но и за­вер­ши­те­лем тра­ди­ции, и её ре­фор­ма­то­ром. Про­ти­во­ре­чи­вые ис­ка­ния ху­дож­ни­ка, со­че­тав­ше­го тя­го­те­ние к мо­ну­мен­таль­ной фор­ме с по­зи­ти­ви­ст­ским вни­ма­ни­ем к ка­ж­дой де­та­ли, иде­аль­ность об­ра­зов с кон­крет­но­стью их во­пло­ще­ния, стре­мив­ше­го­ся син­те­зи­ро­вать различные жан­ры в од­ном про­из­ве­де­нии, со­еди­нить клас­сическое искусство с за­про­са­ми со­вре­мен­но­сти, ока­зать ра­ди­каль­ное эти­че­ское воз­дей­ст­вие эс­те­тическими сред­ст­ва­ми, по­лу­чи­ли даль­ней­шее раз­ви­тие в отечественном и ми­ро­вом искусстве, пред­вос­хи­тив многие дос­ти­же­ния в жи­во­пи­си второйй половины XIX - первой половины XX веков.