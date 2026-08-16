ИВАНЦОВ-ПЛАТОНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

ИВАНЦОВ-ПЛАТОНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ - российский историк Церкви, церковный и общественный деятель.

Про­ис­хо­дил из се­мьи свя­щен­ни­ка Кур­ской епар­хии. Окон­чил Кур­скую ду­хов­ную се­ми­на­рию (1856) и Мо­с­ков­скую ду­хов­ную ака­де­мию (1860). Во вре­мя обу­че­ния в ака­де­мии как сти­пен­ди­ат митрополита Пла­то­на (Лев­ши­на) по­лу­чил вто­рую часть фа­ми­лии - «Пла­то­нов».

С 1860 года ба­ка­лавр ка­фед­ры цер­ков­ной ис­то­рии Санкт-Пе­тер­бург­ской ду­хов­ной ака­де­мии. В 1863 году ру­ко­по­ло­жен в свя­щен­ни­ки; с 1874 года про­тои­е­рей. В 1872 году, по от­кры­тии ка­фед­ры цер­ков­ной ис­то­рии в Московском университете , был из­бран экс­т­ра­ор­ди­нар­ным про­фес­со­ром ка­фед­ры. С 1877 года доктор бо­го­сло­вия (сте­пень при­су­ж­де­на за ис­сле­до­ва­ние «Ере­си и рас­ко­лы трёх пер­вых ве­ков хри­сти­ан­ст­ва», 1877); с 1878 года ор­ди­нар­ный про­фес­сор.

Литературную дея­тель­ность на­чал ещё в сту­денческие го­ды; ран­няя ста­тья Иванцова-Платонова «О по­ло­жи­тель­ном и от­ри­ца­тель­ном на­прав­ле­нии в рус­ской ли­те­ра­ту­ре» (1858) при­влек­ла вни­ма­ние С.Т. Ак­са­ко­ва, что по­слу­жи­ло на­ча­лом свя­зи Иванцова-Платонова с круж­ком сла­вя­но­фи­лов. Иванцов-Платонов уча­ст­во­вал поч­ти во всех из­да­ни­ях И.С. Ак­са­ко­ва, в осо­бен­но­сти в га­зе­тах «День» и «Русь», где по­мес­тил ряд ста­тей о ре­фор­ме цер­ков­но­го уп­рав­ле­ния. Опуб­ли­ко­вал на русском языке «фран­цуз­ские бро­шю­ры» А.С. Хо­мя­ко­ва и его пись­ма с об­шир­ны­ми при­ме­ча­ния­ми (в журнале «Пра­во­слав­ное обо­зре­ние»).

С 1869 года Иванцов-Платонов - один из ре­дак­то­ров «Пра­во­слав­но­го обо­зре­ния», где опуб­ли­ко­вал мно­го­численные пуб­ли­ци­стические ста­тьи, в ко­то­рых стре­мил­ся сбли­зить цер­ков­ную и свет­скую мысль, ожи­вить цер­ков­ную нау­ку, рас­про­стра­нить в об­ще­ст­ве бо­го­слов­ские и цер­ков­но-ис­то­рические зна­ния. Иванцов-Платонов яв­лял­ся чле­ном-уч­ре­ди­те­лем Московского ис­то­рического общества. Со­дей­ст­во­вал от­кры­тию Выс­ших жен­ских кур­сов при Московском университете.

Про­по­вед­ни­че­ская дея­тель­ность Иванцова-Платонова от­ра­же­на в сборниках: «За два­дцать лет свя­щен­ст­ва (1863-1883), Сло­ва и ре­чи» (1884), «За третье де­ся­ти­ле­тие свя­щен­ст­ва (1883-1893), «Сло­ва, ре­чи и не­ко­то­рые ста­тьи» (1894).

Сочинения:

Очерк ис­то­рии хри­сти­ан­ст­ва у сла­вян­ских на­ро­дов. М., 1870;

Пер­вые лек­ции по ис­то­рии хри­сти­ан­ской церк­ви в Мо­с­ков­ском уни­вер­си­те­те. М., 1872;

Рас­кол че­ты­ре­де­сят­ни­ков. М., 1877; Ре­ли­гия и нау­ка. М., 1879;

Ре­ли­ги­оз­ные дви­же­ния на хри­сти­ан­ском Вос­то­ке в IV и V вв. М., 1881;

О за­пад­ных ве­ро­ис­по­ве­да­ни­ях М., 1887;

К ис­сле­до­ва­ни­ям о Фо­тие, пат­ри­ар­хе Кон­стан­ти­но­поль­ском. СПб., 1892.