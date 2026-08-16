ИВАНЦОВ-ПЛАТОНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
ИВАНЦОВ-ПЛАТОНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ - российский историк Церкви, церковный и общественный деятель.
Происходил из семьи священника Курской епархии. Окончил Курскую духовную семинарию (1856) и Московскую духовную академию (1860). Во время обучения в академии как стипендиат митрополита Платона (Левшина) получил вторую часть фамилии - «Платонов».
С 1860 года бакалавр кафедры церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии. В 1863 году рукоположен в священники; с 1874 года протоиерей. В 1872 году, по открытии кафедры церковной истории в Московском университете, был избран экстраординарным профессором кафедры. С 1877 года доктор богословия (степень присуждена за исследование «Ереси и расколы трёх первых веков христианства», 1877); с 1878 года ординарный профессор.
Литературную деятельность начал ещё в студенческие годы; ранняя статья Иванцова-Платонова «О положительном и отрицательном направлении в русской литературе» (1858) привлекла внимание С.Т. Аксакова, что послужило началом связи Иванцова-Платонова с кружком славянофилов. Иванцов-Платонов участвовал почти во всех изданиях И.С. Аксакова, в особенности в газетах «День» и «Русь», где поместил ряд статей о реформе церковного управления. Опубликовал на русском языке «французские брошюры» А.С. Хомякова и его письма с обширными примечаниями (в журнале «Православное обозрение»).
С 1869 года Иванцов-Платонов - один из редакторов «Православного обозрения», где опубликовал многочисленные публицистические статьи, в которых стремился сблизить церковную и светскую мысль, оживить церковную науку, распространить в обществе богословские и церковно-исторические знания. Иванцов-Платонов являлся членом-учредителем Московского исторического общества. Содействовал открытию Высших женских курсов при Московском университете.
Проповедническая деятельность Иванцова-Платонова отражена в сборниках: «За двадцать лет священства (1863-1883), Слова и речи» (1884), «За третье десятилетие священства (1883-1893), «Слова, речи и некоторые статьи» (1894).
Сочинения:
Очерк истории христианства у славянских народов. М., 1870;
Первые лекции по истории христианской церкви в Московском университете. М., 1872;
Раскол четыредесятников. М., 1877; Религия и наука. М., 1879;
Религиозные движения на христианском Востоке в IV и V вв. М., 1881;
О западных вероисповеданиях М., 1887;
К исследованиям о Фотие, патриархе Константинопольском. СПб., 1892.