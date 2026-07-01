ИВАН ПРОКОПЬЕВ КОНЮХОВСКИЙ

ИВА́Н ПРОКО́ПЬЕВ (ПРОКОФЬЕВ) КОНЮХО́ВСКИЙ - государев певчий дьяк .

С марта 1635 года упоминается как певчий-нижник 2-й станицы царского хора с годовым окладом сукном в 5 р. (РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. № 92. Л. 128). Ежегодно в 1635-1641 годы и 1646 году дополнительно получал также в качестве пожалования на 2-ю станицу певчих дьяков по 2 р. от патриаршего рождественского славленого (РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. № 9. Л. 123; № 12. Л. 133; № 15. Л. 121).

В 1635 году при освящении дворцовой церкви Нерукотворного образа Спасова на Сенях пел в составе 1-й станицы (Там же. Ф. 396. Оп. 2. № 291. Л. 400 об.). В том же году 30 ноября пел среди дьяков в придворной церкви Нерукотворного образа «перенос (т. е. херувимскую песнь.- Ред.) спускной» демественным распевом (Там же. № 92. Л. 235 об.; № 291. Л. 110). В 1638 году его двор находился на «Микицкой» улице, в переулке недалеко от церкви сщмч. Дионисия Ареопагита; за ним числилась пищаль для обороны города (Росписной список г. Москвы 1638 г. / Изд.: И.С. Беляев // Тр. Московские отделения императорского Русского военно-исторического общества. М., 1911. Т. 1. С. 68).

В мае 1642 года, во время обряда поставления патриарха Иоасафа, он и его товарищи по станице пели и «ходили по три дни около Кремля , Китая и Белого города» (Материалылы для истории, археологии и статистики г. Москвы. М., 1884. Т. 1. Стб. 967). До марта 1645 года ему принадлежал певческий сборник (Обиход и Октоих двухстрочные), который он продал некоему А.Б. Камынину, оставив запись на переплетном листе книги (РГБ. Ф. 37. № 142. Л. 1 об.).

С сентября 1647 года переведен в 1-ю, «большую» станицу государевых певчих дьяков с прежним окладом (РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. № 303. Л. 229). В декабре 1648 года пел среди дьяков на крещении царевича Димитрия (Там же. Оп. 1. № 4095. Л. 2). В 1649-1652 годы ежегодно получал на всю «большую» станицу патриаршее рождественское пожалование - славленого по 2 р. (Там же. Ф. 235. Оп. 2. № 28. Л. 92, 340; и др.).

В марте 1650 года пел на крещении новорожденной царевны Евдокии (Там же. Ф. 396. Оп. 1. № 4095. Л. 1). Умер во время «морового поветрия» в Москве (ДАИ. Т. 3. С. 509). В 1657/1658 годы его двор «за Неглиннинскими вороты, за Мучным рядом» был отдан государеву певчему Елисею Гаврилову (РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. № 17440. Л. 8).