Иван Михайлович Сеченов

Сеченов Иван Михайлович

01(13).08.1829, с. Теплый Стан, Симбирская губерния – 02(15).11.1905, Москва

Выдающийся ученый-физиолог, психолог, педагог, почетный член Петербургской Академии наук (1904).

Семья. Детские годы. Становление. Заграничная командировка

Отцом будущего ученого был Михаил Алексеевич Сеченов, дворянин и военный в отставке, матерью – крепостная Анисья Егоровна Осипова. В своих «Автобиографических записках» Сеченов отмечал, что перед женитьбой отец отправил его «милую, добрую, умную» мать в один из женских монастырей для обучения грамоте и рукоделию. Он писал, что соседние помещицы любили ее за добрый нрав и считали своей. Мальчик был восьмым ребенком в семье. Когда ему было 10 лет, отец скончался. Маленького Ивана обучали дома, его учительницей была смолянка Вильгельмина Шторм. Благодаря ей мальчик освоил немецкий и французский языки.

В 1843 году Иван стал студентом столичного Главного инженерного училища. Здесь он увлекся химией и физикой, однако не доучился до конца, покинув училище прапорщиком. После этого с 1848-го юноша служил в Киеве в саперном батальоне. Именно там к нему пришло решение стать врачом. Выйдя в отставку через два года, Сеченов несколько месяцев провел на родине матери (она была недовольна его решением оставить военную службу), после чего стал вольнослушателем медфака Московского университета. На следующий год он был уже студентом. Старшекурсником Иван много работал в клиниках при университете. Однако в целом практическая медицина не удовлетворяла молодого человека, и он переключился на изучение физиологии. Также юноша увлекался философией, психологией и историей, он входил в кружок поэта Аполлона Григорьева, в котором часто устраивались веселые кутежи, и играл в любительских спектаклях. Через общих знакомых Сеченов близко сошелся с выдающимся в будущем врачом Сергеем Боткиным.

И.М. Сеченов с другими профессорами Санкт-Петербургской Медико-хирургической академии С.П. Боткиным и В.Л. Грубером

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В середине 1850-х скончалась мать Ивана Михайловича. Он получил свою денежную часть от имения и отправился в Европу для пополнения своего образования. Там он пробыл до 1860 года.

В Германии он посещал различные лекции, работал в химической и физиологической лабораториях, изучал спинномозговые рефлексы, жидкости в животных организмах, человеческое зрение и др. В 1857 году Сеченов отправился в Италию, затем вернувшись в Германию. Здесь он начал публиковать свои научные статьи. Известность ему принесла работа о газах крови. В 1858 году началась подготовка его докторской диссертации. В следующем году состоялась поездка Ивана Михайловича в Швейцарию и Францию, где он слушал лекции по хирургии. Во время жизни за границей молодой ученый познакомился с художником Александром Ивановым, композитором Александром Бородиным, химиком Дмитрием Менделеевым. В 1860 году он возвратился в Россию.

Наука и педагогика. «Рефлексы головного мозга» и первые женщины-врачи.

На родине, в столичной Медико-хирургической академии он защитил свою диссертацию о физиологии алкогольного опьянения. В процессе работы над ней Иван Михайлович создал т.н. «кровяной насос» (впоследствии насос Сеченова), помогавший в исследовании феномена опьянения. После защиты он стал читать лекции по физиологии как адъюнкт-профессор академии (через год он стал экстраординарным профессором). В то же время ученый стал обладателем Демидовской премии за вышедшие в печать лекции о животном электричестве. В 1862-1863 годах Сеченов путешествовал по Италии и Франции. Тогда же во французской лаборатории он открыл два механизма нервной деятельности – раздражение и торможение, назвав это центральным торможением. В 1864-м Сеченов стал ординарным профессором. При академии он создал физиологическую лабораторию, в которой трудился над физиологией нервной системы. Также здесь изучались токсикология, фармакология и другие дисциплины. В 1863 году в «Медицинском вестнике» печатался, а в 1866-м отдельной книгой вышел один из значимых трудов Сеченова «Рефлексы головного мозга». В нем ученый писал о физиологических основах психической деятельности. Сама тема вызвала большой общественный отклик, правительство же обвиняло автора, который стал считаться «опасным», в развращении нравов. Дело чуть было не дошло до суда, а на книгу был наложен арест, однако через несколько лет он был снят. В 1866 же году свет увидела фундаментальная сеченовская «Физиология нервной системы», принесшая ему известность и за рубежом.

«Рефлексы головного мозга». Титульный лист издания 1866 г.

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Иван Михайлович обучал в Медико-хирургической академии первых женщин-врачей - Надежду Суслову, Варвару Кашеварову и Марию Бокову, свою будущую жену. Девушки были исключены оттуда после принятия университетского устава 1863 года и были вынуждены продолжить свое образование в Европе. Подобной несправедливостью профессор, ратовавший за права женщин на образование, был крайне возмущен. Последней каплей для него стало отклонение кандидатуры поддерживаемого им Ильи Мечникова на должность профессора кафедры зоологии. В 1870 году Иван Михайлович оставил академию.

М.А. Бокова, супруга И.М. Сеченова

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Одесса, Петербург и снова Москва

После этого до середины 1870-х годов он преподавал физиологию на естественном отделении Новороссийского университета в Одессе. И в этом ему помог, в свою очередь, Илья Ильич Мечников, ранее преподававший там же. Он смог отстоять кандидатуру Ивана Михайловича перед советом университета и попечителем Одесского учебного округа. В 1872 году Сеченов создал при университете кафедру физиологии человека и животных. Работая на ней, ученый выяснил взаимосвязь гемоглобина с транспортировкой углекислого газа, установил, что принцип центрального торможения действенен и для периферийной нервной системы. В Одессе он был вице-главой местного общества испытателей природы.

В 1876 году Иван Михайлович перешел в Петербургский университет, где работал до 1888 года. Здесь он по примеру Медико-хирургической академии организовал физиологическую лабораторию. В 1889 году ученый возвратился в родной университет на кафедру физиологии медфака после того, как в очередной раз не был избран в Академию наук ее действительным членом. Через несколько лет он возглавил в Московском университете кафедру нормальной физиологии, в 1896 году стал почетным профессором. В 1901 году Иван Михайлович вышел в отставку, однако продолжал трудиться в своей лаборатории. В московский период ученый продолжал изучение центральной нервной системы. Он нашел взаимосвязь процесса возбуждения с обменом веществ, открыл ритмические биоэлектрические процессы. Занимался Иван Михайлович и проблемами физиологии труда. Все это нашло отражение в его печатных работах (например, в его фундаментальной «Физиологии нервных центров» 1891 года).

И.Е. Репин. Портрет И.М. Сеченова. 1889 г. ГТГ.

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Ученый на протяжении всей жизни много внимания уделял вопросам физиологии мышечной деятельности, дыхания, газообмена, изучал рефлексы, кровообращение. Еще в 1870-е он поднял вопрос о психологии как отдельной науке со своим методом.

Последние годы. Наука и создание мемуаров. Научная школа Сеченова

В последний период своей жизни Сеченов занимался написанием «Автобиографических записок», впоследствии не раз переиздававшихся. Продолжал ученый и публикацию своих научных статей. Также он был педагогом Пречистенских рабочих курсов. Иван Михайлович скончался от воспаления легких осенью 1905 года в возрасте 76 лет. Погребен на Ваганьковском кладбище, в 1940 году останки ученого и его супруги были перезахоронены на Новодевичьем кладбище.

За многолетнюю преподавательскую практику Сеченов создал свою школу ученых, физиологов, врачей и педагогов. Среди них Николай Введенский, Бронислав Вериго, Сергей Салазкин, Петр Спиро, Надежда Суслова, Мария Бокова и др. Иван Михайлович внес огромный вклад в представления мировой науки о функционировании человеческого мозга, психики и поведения. Его труды положили основу нейрофизиологии, физиологии труда и т.п. Ученый имел множество российских государственных наград.

Интересные факты

Отец отечественной физиологии, Иван Сеченов всегда выступал против экспериментов над людьми. При этом свой собственный организм он не жалел, регулярно ставя над ним различные опыты.

Первопроходец в области физиологии труда, Сеченов научно доказал необходимость введения восьмичасового рабочего дня. Ученый также ввел в научный оборот понятие «активного отдыха» для работающего человека.

Иван Михайлович считался среди современников прототипом сразу двух известных героев русской литературы: Евгения Базарова в тургеневских «Отцах и детях» (1862) и Александра Кирсанова в романе Николая Чернышевского «Что делать?» (1863). В свою очередь, жена Сеченова Мария Александровна Бокова стала прототипом героини «Что делать?» Веры Павловны.

В 1896 году физиолог вместе с супругой перевел на русский язык труд Чарльза Дарвина «Происхождение человека и половой отбор». Сеченов глубоко уважал английского ученого и популяризовал его теорию эволюции на родине.

Цитаты

Из воспоминаний ассистента И.М. Сеченова А.Ф. Самойлова : «Мне представляется, что облик Гельмгольца - физиолога, физиолога-философа и облик И.М. Сеченова близки, родственны друг другу и по характеру круга мыслей, их привлекавших и захватывавших, и по умению утверждать свою позицию трезвого естествоиспытателя в областях, где царила дотоле спекуляция философов».

Другой известный русский физиолог и друг Сеченова К.А. Тимирязев определял его следующим образом : «Едва ли какой из современных ему физиологов… обладал таким широким охватом в сфере своих собственных исследований, начиная с чисто физических исследований в области растворения газов и кончая исследованием в области нервной физиологии и строго научной психологии… Если прибавить к этому блестящую, замечательно простую, ясную форму, в которую он облекал свои мысли, то станет понятно то широкое влияние, которое он оказал на русскую науку, на русскую мысль даже далеко за пределами своей аудитории и своей специальности».

Из «Автобиографических записок» И.М. Сеченова : «Мальчик я был очень некрасивый, черный, вихрастый и сильно изуродованный оспой, но был, должно быть, не глуп, очень весел и обладал искусством подражать походкам и голосам, чем часто потешал домашних и знакомых. Сверстников по летам мальчиков не было ни в семьях знакомых, ни в дворне; рос я всю жизнь между женщинами; поэтому не было у меня ни мальчишеских замашек, ни презрения к женскому полу; притом же был обучен правилам вежливости. На всех этих основаниях я пользовался любовью в семье и благорасположением знакомых, не исключая барынь и барышень».

Библиография

Григорьев А.И., Григорьян Н.А. Патриарх русской физиологии. К 175-летию со дня рождения И.М. Сеченова // Вестник Российской академии наук. 2004. Т. 74. № 7.

Коштоянц Х.С. И.М. Сеченов. М., 1950.

Мирский М.Б. Революционер в науке, демократ в жизни: Иван Михайлович Сеченов. М., 1988.

Ноздрачев А.Д., Пастухов В.А. Гениальный взмах физиологической мысли // Природа. 1999. № 11.

Сеченов И.М. Автобиографические записки Ивана Михайловича Сеченова. М., 1945.

Сеченов И. М. Собрание сочинений. В 2 т. М., 1906-1908.

Яновская М.И. Сеченов. (ЖЗЛ). М., 1956.

Ярошевский М.Г. Иван Михайлович Сеченов. Л., 1968.