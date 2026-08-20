ИВАН IV ВАСИЛЬЕВИЧ ГРОЗНЫЙ

Иван IV Васильевич Грозный (по прямому имени Тит) (25.08.1530, Москва или с. Коломенское под Москвой — 18[28].03.1584, Москва) — великий князь московский, владимирский и всея Руси (1533—1547), первый русский царь (1547—1584).

Из династии московских Рюриковичей . Старший сын Василия III от второго брака с Еленой Васильевной Глинской .

Рано осиротев (в 3 года остался без отца, в 8 лет — без матери), И. IV воспитывался в обстановке разгоревшихся боярских усобиц и борьбы за власть между князьями Шуйскими и Бельскими. На семнадцатом году жизни объявил окружению о намерении жениться. Готовясь к бракосочетанию, принял предложение митрополита Московского и всея Руси Макария усвоить себе титул царя. 16 января 1547 в Успенском соборе Московского Кремля состоялось торжественное венчание великого князя на царство. Новый титул правителя Руси существенно укреплял ее позиции в отношениях с Западной Европой. По этой причине титул признали не во всех сопредельных странах: наиболее резко отвергали царское достоинство московских властителей в Польше и Великом княжестве Литовском. 2 февраля 1547 И. IV женился на Анастасии Романовне Захарьиной-Юрьевой.

В 1547 в Москве произошло несколько больших пожаров, спровоцировавших 26 июня 1547 восстание москвичей, во время которого по вечевому приговору (последнее упоминание веча в русских источниках) был убит дядя И. IV боярин Ю. В. Глинский. Успокоить взбунтовавшихся москвичей, 29 июня пришедших вооруженными в село Воробьево, где находился И. IV, удалось лишь в ходе переговоров с ними царя и бояр . С произошедшим восстанием связано начало реформ И. IV, которые заключались в созыве земских соборов (первый собор, так называемый Собор примирения, был созван в 1549), принятии нового Судебника (1550) — свода законов Московского царства (см. Сводный судебник ), Стоглава — собрания решений церковного собора 1551, организации приказов (органов центрального управления), введении земского и губного самоуправления (см. Земская реформа Ивана IV , Губная реформа ), упорядочении службы ратных людей, создании стрелецкого войска (первого постоянного войска России с элементами регулярности) и артиллерии как рода войск. Реформаторскую деятельность И. IV в историографии традиционно связывают с деятельностью «Избранной рады» — неформального кружка наиболее доверенных советников царя.

С первых лет самостоятельного правления И. IV проводил активную внешнюю политику. В 1552 России было подчинено Казанское ханство , в 1556 — Астраханское ханство , в 1557 приведены к присяге на верность русскому царю бии Ногайской орды , началось покорение Приуралья и Западной Сибири, шли войны с Крымским ханством и Османской империей , войска которой в 1569 с помощью крымских татар попытались овладеть Астраханью, но неудачно. В ходе военных действий на восточных и южных рубежах возведены новые города-крепости (Свияжск, Орел, Чебоксары и др.), засечные черты .

Первым признаком обострения ситуации на северо-западном направлении стала Русско-шведская война 1554—1557, вызванная не столько территориальными претензиями со стороны шведского короля Густава I Васы (намеревался завладеть сопредельными русскими землями и отодвинуть русские рубежи от морей, по которым проходили торговые пути в Западную Европу), сколько его стремлением добиться признания равного статуса с московским царем. И. IV заявлял, что тот не ровня ему, «прирожденному государю». В Москве шведского короля по статусу приравнивали к новгородскому наместнику, а никак не к царю, вследствие чего все дипломатические отношения с правителем Швеции должны были вести с русской стороны лишь наместники Великого Новгорода. Такая ситуация крайне негативно отражалась на международном престиже Густава Васы, что и заставило его прибегнуть к помощи военных средств. Своих целей шведский король не добился, и его неудача стала одной из причин начала Ливонской войны 1558—1583 . В числе других возможных причин Ливонской войны — невыплата Россией дани за г. Юрьев (Дерпт), ее стремление овладеть портами на Балтийском море, распространение И. IV власти, как православного царя, на прибалтийские и другие сопредельные страны. Первоначальные успехи русского оружия привели к ликвидации Ливонской конфедерации, после чего в войну вступили другие европейские государства — Польша и Литва, в 1569 заключившие унию об объединении ( Речь Посполитая ), и Швеция. Положение России усугубили возобновившиеся нападения крымских татар и восстания в Казанской земле. На рубеже 1570—1580-х поляки и шведы стали действовать согласованно — положение русских войск в Прибалтике стало критическим. Польский король Стефан Баторий перенес военные действия на территорию России: в 1579 его армия отвоевала Полоцк, в 1580 захватила Великие Луки, в 1581 осадила Псков. Взять Псков Баторию не удалось, однако 6-тысячное конное войско литовских военачальников Х. Радзивилла и Ф. Кмиты прорвалось вглубь русской территории и, пройдя в августе-сентябре 1581 1400 км, достигло окрестностей верхневолжских городов — Ржева, Зубцова и Старицы. И. IV, находившийся с главной русской армией в Старице, никаких ответных действий не предпринял: вероятно, именно тогда царь убедился в безнадежности дальнейшего противоборства с Речью Посполитой. 25-летняя Ливонская война исчерпала ресурсы Русского государства, ее итогом стала потеря всех завоеванных территорий и нескольких приграничных городов — Ивангорода, Яма и Копорья, занятых шведами. Утрату портового города Нарвы И. IV попытался компенсировать строительством новой торговой гавани Новые Холмогоры (Архангельск) на Белом море (1584).

Неудачи в войне с внешними врагами И. IV объяснял изменническими действиями бояр, воевод и дьяков, некоторых церковных иерархов. В 1560 умерла царица Анастасия Романовна, по убеждению И. IV, она была отравлена, что подтвердили исследования в XX в. ее останков. В смерти жены царь винил врагов из своего окружения. Осознание существования противников его внешней и внутренней политики привело И. IV к установлению в середине 1560-х опричнины , под которой в широком смысле слова понимается жестокая, репрессивная политика царя, отказавшегося от традиционных принципов управления страной, стремившегося искоренить малейшее недовольство его единоличным правлением. Такая политика продолжалась до самой смерти И. IV. В узком смысле под опричниной понимается личный удел И. IV, существовавший с февраля 1565 по октябрь 1572, в котором не действовали земские законы (см. Земщина ) и где испомещивались лишь опричники — служилые люди, пользовавшиеся особым доверием царя. По свидетельству немецкого авантюриста Г. Штадена, мысль о введении опричнины И. IV подала его вторая жена — Мария Темрюковна. Предложение поддержали брат царицы князь М.Т. Черкасский, а также бояре А.Д. Басманов и В.М. Захарьин-Юрьев. Согласно князю А.М. Курбскому , совет править единолично подал И. IV коломенский епископ Вассиан (Топорков). В череде событий, связанных с опричниной, — низведение с кафедры митрополита Московского и всея Руси Филиппа (Колычева) (1568) и, возможно, его насильственная смерть (1569), поход опричного войска на Новгород (1569—1570). В исторической науке дискуссионными остаются мотивация действий царя в условиях опричнины и масштабы репрессий.

И. IV дважды, в 1564 и в 1575, демонстративно покидал престол (в 1575—1576 номинальным великим князем всея Руси им был объявлен бывший касимовский хан Симеон Бекбулатович ), вынуждая боярскую верхушку выполнять выдвинутые им требования, а потом возвращался. Реальной власти при этом царь из своих рук не выпускал.

И. IV был автором многочисленных посланий (в том числе укорительных и язвительных): князю Курбскому, шведскому королю Юхану III, английской королеве Елизавете I , польскому королю Стефану Баторию, проповеднику-евангелисту Я. Роките, князю А. Полубенскому, игумену и братии Кирилло-Белозерского монастыря. И. IV были также написаны стихиры митрополиту Петру, на Сретенье Владимирской иконы Божией Матери, тропарь и кондак на перенесение мощей святого Михаила Черниговского . При И. IV возникло книгопечатание (1564), были составлены Лицевой летописный свод и Степенная книга, История о Казанском царстве (Казанская история), рассказывающая о покорении Казанского ханства.

Перед кончиной И. IV принял монашеский постриг с именем Ионы.

И. IV был женат несколько раз. Его законные (с которыми совершено церковное таинство венчания) жены: Анастасия Романовна Захарьина-Юрьева (от нее сыновья — царевич Иван Иванович и будущий царь Федор Иванович ), Мария (Кученей) Темрюковна, Марфа Васильевна Собакина, Анна Алексеевна Колтовская. Невенчанной супругой, но родившей сына Дмитрия Ивановича , была Мария Федоровна Нагая. Сведения о других невенчанных женах И. IV (Марии Долгорукой, Анне Григорьевне Васильчиковой и Василисе Мелентьевой) скудны и легендарны. Наступивший после смерти И. IV династический кризис явился одной из причин Смутного времени начала XVII в.

Соч.: Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. М., 1993; Послания Ивана Грозного. Л., 1951.

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