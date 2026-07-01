ГРОЗНЫЙ

ГРОЗНЫЙ - го­род в Рос­сии, сто­ли­ца Че­чен­ской Республики.

Население 218,2 тысяч человек (2006). Рас­по­ло­жен на Северном Кав­ка­зе, на Че­чен­ской пред­гор­ной рав­ни­не, в до­лине реки Сун­жа и на при­ле­гаю­щих скло­нах Сун­жен­ско­го хреб­та. Железно-дорожная стан­ция. Узел ав­то­до­рог. Аэ­ро­порт.

В 1818 году ос­но­ва­на кре­пость Гроз­ная (по рас­по­ря­же­нию генерала от инфантерии А.П. Ер­мо­ло­ва), которая как важ­ней­шее зве­но Сун­жен­ской ук­ре­п­лён­ной ли­нии ста­ла эко­но­мическим цен­тром Северного Кав­ка­за. В 1852 году в ней бы­ло уч­ре­ж­де­но «Глав­ное управ­ле­ние че­чен­ско­го на­ро­да», для раз­бо­ра спор­ных дел - Че­чен­ский суд. В 1860 году кре­пость во­шла в со­став Тер­ской области К 1870 году ут­ра­ти­ла стра­те­гическое зна­че­ние и бы­ла пре­об­ра­зо­ва­на в ок­руж­ной го­род Грозный Тер­ской области. В конце XIX - начале XX веков бы­ст­ро­му рос­ту го­ро­да спо­соб­ст­во­ва­ло про­ве­де­ние железной дороги Бес­лан - Грозный (в 1893 да­лее на Ба­ку). В 1893 году близ го­ро­да на­ча­та до­бы­ча неф­ти (к 1917 году дей­ст­во­ва­ли 386 неф­тя­ных сква­жин). К началу XX века Грозный пре­вра­тил­ся в круп­ный промышленный центр Северного Кав­ка­за. В 1914 году по­ст­ро­ен неф­те­про­вод Грозный - Пет­ровск-Порт (ны­не Ма­хач­ка­ла). К 1917 году в го­ро­де сло­жи­лись два неф­тя­ных рай­она - Ста­рые (от­кры­ты в 1893) и Но­вые (от­кры­ты в 1912) про­мыс­лы, ра­бо­та­ли неф­те­пе­ре­гон­ные за­во­ды, чу­гу­но­ли­тей­ный за­вод и ме­ха­нические мас­тер­ские. 11.8-12.11.1918 года в Грозном шли ожес­то­чён­ные бои ра­бо­чих от­ря­дов с от­ря­да­ми Л.Ф. Би­че­ра­хо­ва (смотреть Би­че­ра­хо­вы), за­вер­шив­шие­ся по­бе­дой ра­бо­чих. 4.2.1919-17.3.1920 годы Грозный за­нят час­тя­ми ВСЮР. В 1921-1922 годы вхо­дил в со­став Гор­ской АССР . В 1922 году при об­ра­зо­ва­нии Че­чен­ской АО Грозный вы­де­лен в осо­бую административную еди­ни­цу. В 1929 году по­стро­ен неф­те­про­вод Грозный - Ту­ап­се. В 1924-1929 годы в со­ста­ве Северо-Кавказского края на пра­вах ок­ру­га, в 1929-1934 годы центр Че­чен­ской АО Северо-Кавказского края, в 1934-1936 годы - Че­че­но-Ин­гушского АО Северо-Кавказского края, в 1936-1944 годы - Че­че­но-Ин­гушская АССР. В 1942 году, во вре­мя Великой Отечественной вой­ны, германской авиа­ци­ей го­ро­ду был на­не­сён зна­читеьный ущерб. С 7.3.1944 года в свя­зи с ли­к­ви­да­ци­ей Че­че­но-Ин­гушской АССР Грозный стал цен­тром Гроз­нен­ско­го округа в со­ста­ве Став­ро­поль­ско­го края, с 22.3.1944 года центр Гроз­нен­ской об­лас­ти (до 1957). В 1957-1991 годы Грозный - сто­ли­ца вос­ста­нов­лен­ной Че­че­но-Ин­гушской АССР. В свя­зи с рос­том на­пря­жён­но­сти в ме­жэт­нических от­но­ше­ни­ях, в 1988 году Грозный по­ки­ну­ли около 8 тысяч рус­ских, в 1989 году - 19 тысяч, в 1990 году - свыше 60 тысяч. С 1991 года сто­ли­ца Че­чен­ской Рес­пуб­ли­ки. Грозный силь­но по­стра­дал во вре­мя 1-й и 2-й Че­чен­ских кам­па­ний, осо­бен­но силь­ны­ми бы­ли раз­ру­ше­ния при штур­ме Грозного 31.12.1994 года - февраль 1995 года. По­сле вос­ста­нов­ле­ния кон­сти­туц ионного по­ряд­ка на тер­ри­то­рии рес­пуб­ли­ки чис­ло жи­те­лей Грозного ста­ло уве­личи­вать­ся (в но­ябре 1999 - январе 2000 годов - 67,2 тысяч человек, в 2004 году - 213,8 тысяч человек).

Го­род за­страи­вал­ся по ге­не­раль­но­му пла­ну 1871 года. Сре­ди па­мят­ни­ков ар­хи­тек­ту­ры конца XIX - начала XX веков в различной сте­пени со­хран­но­сти: биб­лио­те­ка (1881), училище имени А.С. Пуш­ки­на (ны­не сред­няя шко­ла; 1902 год, инженер И.В. Ря­би­кин), зда­ние ре­аль­но­го училища (в сти­ле мо­дерн; ны­не сред­няя шко­ла; 1910-1912 годы, архитектор П.П. Шмидт), те­атр в Зе­лё­ном пар­ке (1912-1914 годы, архитектор А.В. Ста­не­вич) и другие. В цен­тре Грозного пре­об­ла­да­ет за­строй­ка 1950-1960-х годов: бывшее зда­ние Гроз­нен­ско­го гор­ко­ма КПСС (1951-1953 годы, ар­хи­тек­то­ры Б.Е. Кро­хин, Н.И. Ят­ма­нов, В.Г. Ку­лич­ков), Дво­рец пио­не­ров (1953-1954 годы, архитектор Л.И. Ха­ит), зда­ние Рес­пуб­ли­кан­ско­го СМ (1966 год, архитектор И.И. За­гре­бай­лов). С начала 2000-х годов го­род вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся по ге­не­раль­но­му пла­ну Государственного института про­ек­ти­ро­ва­ния го­ро­дов (Ги­про­гор; ар­хи­тек­то­ры И.М. Шнай­дер, Г.В. Те­ре­бин­ский, Д.А. Ка­ди­ев).

В Грозном на­хо­дят­ся: Че­чен­ский государственный университет (1972); Неф­тя­ной (ос­но­ван в 1922 году как по­ли­тех­ни­кум; с 1929 года современное название) и Пе­да­го­ги­че­ский (1981) институты. Че­чен­ская государственная уни­вер­саль­ная на­учная библиотека имени А.П. Че­хо­ва (1994). Национальный му­зей Че­чен­ской Рес­пуб­ли­ки (соз­дан в 1996 году на ба­зе Рес­пуб­ли­кан­ско­го государственного объ­е­ди­нён­но­го му­зея (1924) и Рес­пуб­ли­кан­ско­го му­зея изо­бра­зительных ис­кусств (1961)). Те­ат­ры: Рес­пуб­ли­кан­ский русский дра­ма­тический имени М.Ю. Лер­мон­то­ва (1938; зда­ние - 1928, архитектор А.П. Ла­рио­нов), Че­чен­ский дра­ма­тический имени Х. Ну­ра­ди­ло­ва (1931), ку­коль­ный (1938).

Дей­ст­ву­ют за­во­ды: «Транс­маш» (трак­тор­ные при­це­пы, ото­пи­тель­ные кот­лы и другое), «Элек­тро­пульт-Гроз­ный» (элек­тро­тех­ническая про­дук­ция, в том числе лиф­ты), «Опыт­ный за­вод Мин­про­ма» (в том числе ме­тал­ло­че­ре­пи­ца), «Спец­ав­то­ма­ти­ка» (счёт­чи­ки для учё­та га­за, во­ды, элек­тро­энер­гии и другие), элек­тро­ме­ха­ни­че­ский (элек­трические рас­пре­де­ли­тель­ные шка­фы); кар­то­наж­ная фаб­ри­ка «Друж­ба», пред­при­ятия лёг­кой («Бер­кат» - швей­ные из­де­лия) и пи­ще­вой промышленности; про­изводство строй­ма­те­риа­лов.

Близ Грозного - до­бы­ча неф­ти и га­за.

Иллюстрации:

Гроз­ный. Прос­пект По­бе­ды. Фото 1980-х гг. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)