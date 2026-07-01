ГРОЗНЫЙ
ГРОЗНЫЙ - город в России, столица Чеченской Республики.
Население 218,2 тысяч человек (2006). Расположен на Северном Кавказе, на Чеченской предгорной равнине, в долине реки Сунжа и на прилегающих склонах Сунженского хребта. Железно-дорожная станция. Узел автодорог. Аэропорт.
В 1818 году основана крепость Грозная (по распоряжению генерала от инфантерии А.П. Ермолова), которая как важнейшее звено Сунженской укреплённой линии стала экономическим центром Северного Кавказа. В 1852 году в ней было учреждено «Главное управление чеченского народа», для разбора спорных дел - Чеченский суд. В 1860 году крепость вошла в состав Терской области К 1870 году утратила стратегическое значение и была преобразована в окружной город Грозный Терской области. В конце XIX - начале XX веков быстрому росту города способствовало проведение железной дороги Беслан - Грозный (в 1893 далее на Баку). В 1893 году близ города начата добыча нефти (к 1917 году действовали 386 нефтяных скважин). К началу XX века Грозный превратился в крупный промышленный центр Северного Кавказа. В 1914 году построен нефтепровод Грозный - Петровск-Порт (ныне Махачкала). К 1917 году в городе сложились два нефтяных района - Старые (открыты в 1893) и Новые (открыты в 1912) промыслы, работали нефтеперегонные заводы, чугунолитейный завод и механические мастерские. 11.8-12.11.1918 года в Грозном шли ожесточённые бои рабочих отрядов с отрядами Л.Ф. Бичерахова (смотреть Бичераховы), завершившиеся победой рабочих. 4.2.1919-17.3.1920 годы Грозный занят частями ВСЮР. В 1921-1922 годы входил в состав Горской АССР. В 1922 году при образовании Чеченской АО Грозный выделен в особую административную единицу. В 1929 году построен нефтепровод Грозный - Туапсе. В 1924-1929 годы в составе Северо-Кавказского края на правах округа, в 1929-1934 годы центр Чеченской АО Северо-Кавказского края, в 1934-1936 годы - Чечено-Ингушского АО Северо-Кавказского края, в 1936-1944 годы - Чечено-Ингушская АССР. В 1942 году, во время Великой Отечественной войны, германской авиацией городу был нанесён значитеьный ущерб. С 7.3.1944 года в связи с ликвидацией Чечено-Ингушской АССР Грозный стал центром Грозненского округа в составе Ставропольского края, с 22.3.1944 года центр Грозненской области (до 1957). В 1957-1991 годы Грозный - столица восстановленной Чечено-Ингушской АССР. В связи с ростом напряжённости в межэтнических отношениях, в 1988 году Грозный покинули около 8 тысяч русских, в 1989 году - 19 тысяч, в 1990 году - свыше 60 тысяч. С 1991 года столица Чеченской Республики. Грозный сильно пострадал во время 1-й и 2-й Чеченских кампаний, особенно сильными были разрушения при штурме Грозного 31.12.1994 года - февраль 1995 года. После восстановления конституционного порядка на территории республики число жителей Грозного стало увеличиваться (в ноябре 1999 - январе 2000 годов - 67,2 тысяч человек, в 2004 году - 213,8 тысяч человек).
Город застраивался по генеральному плану 1871 года. Среди памятников архитектуры конца XIX - начала XX веков в различной степени сохранности: библиотека (1881), училище имени А.С. Пушкина (ныне средняя школа; 1902 год, инженер И.В. Рябикин), здание реального училища (в стиле модерн; ныне средняя школа; 1910-1912 годы, архитектор П.П. Шмидт), театр в Зелёном парке (1912-1914 годы, архитектор А.В. Станевич) и другие. В центре Грозного преобладает застройка 1950-1960-х годов: бывшее здание Грозненского горкома КПСС (1951-1953 годы, архитекторы Б.Е. Крохин, Н.И. Ятманов, В.Г. Куличков), Дворец пионеров (1953-1954 годы, архитектор Л.И. Хаит), здание Республиканского СМ (1966 год, архитектор И.И. Загребайлов). С начала 2000-х годов город восстанавливается по генеральному плану Государственного института проектирования городов (Гипрогор; архитекторы И.М. Шнайдер, Г.В. Теребинский, Д.А. Кадиев).
В Грозном находятся: Чеченский государственный университет (1972); Нефтяной (основан в 1922 году как политехникум; с 1929 года современное название) и Педагогический (1981) институты. Чеченская государственная универсальная научная библиотека имени А.П. Чехова (1994). Национальный музей Чеченской Республики (создан в 1996 году на базе Республиканского государственного объединённого музея (1924) и Республиканского музея изобразительных искусств (1961)). Театры: Республиканский русский драматический имени М.Ю. Лермонтова (1938; здание - 1928, архитектор А.П. Ларионов), Чеченский драматический имени Х. Нурадилова (1931), кукольный (1938).
Действуют заводы: «Трансмаш» (тракторные прицепы, отопительные котлы и другое), «Электропульт-Грозный» (электротехническая продукция, в том числе лифты), «Опытный завод Минпрома» (в том числе металлочерепица), «Спецавтоматика» (счётчики для учёта газа, воды, электроэнергии и другие), электромеханический (электрические распределительные шкафы); картонажная фабрика «Дружба», предприятия лёгкой («Беркат» - швейные изделия) и пищевой промышленности; производство стройматериалов.
Близ Грозного - добыча нефти и газа.
Иллюстрации:
Грозный. Проспект Победы. Фото 1980-х гг. Архив БРЭ.