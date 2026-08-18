ИВАН II ИВАНОВИЧ КРАСНЫЙ

Иван II Иванович Красный (30.03.1326, Москва — 13.11.1359, Москва) — князь московский (1353—1359), великий князь владимирский (1354—1359).

Из династии московских Рюриковичей . 2-й сын Ивана I Даниловича Калиты . Прозвище Красного получил, по одной версии, за красоту и кроткий нрав, по другой версии, — по случаю того, что родился в следующее воскресенье после Пасхи, называемое в народе «Красной горкой».

По завещанию отца в 1340 получил Москву в совместное управление с братьями и удел к западу от Москвы с центром в Звенигороде (см. Звенигородское княжество ). Продолжил политику своего отца и старшего брата, великого князя Семена Ивановича Гордого (1340—1353), по собиранию русских земель вокруг Москвы. Период правления И. II характеризуется тем, что московским князьям удалось удержать великое княжение, провести на кафедру митрополитов всея Руси своего ставленника — Алексия . В то же время правление И. II отмечено рядом неудач: активизировалась Литва , которая завоевала Брянское княжество , рязанцы захватили Лопасну, князь суздальский Константин Васильевич при поддержке новгородцев пытался оспорить в Орде великое княжение, произошел конфликт внутри московской боярской верхушки.

И. II дважды вступал в брак: первый раз с Феодосией (?—1342), дочерью брянского князя Дмитрия Романовича, второй раз с Александрой (?—1364), дочерью тысяцкого В. Вельяминова. Во втором браке родились 2 сына и 2 дочери. И. II наследовал его старший сын Дмитрий (см. Дмитрий Иванович Донской ).

Лит.: Борисов Н. С. Политика московских князей (конец XIII — первая половина XIV в.). М., 1999; Веселовский С. Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969; Горский А. А. Москва и Орда. М., 2001; Греков И. Б. Очерки по истории международных отношений Восточной Европы XIV—XVI вв. М., 1963; Кучкин В. А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X—XIV вв. М., 1984; Медведев А. А. Русская Православная Церковь в процессе становления Московского княжества: 1283—1453 гг. М., 2017.