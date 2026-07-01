ИВАН II ИВАНОВИЧ
ИВАН II ИВАНОВИЧ - князь Московский, Великий князь Владимирский.
Из династии московских Рюриковичей, 2-й сын Ивана I Даниловича Калиты, брат Семёна Ивановича, отец Дмитрия Ивановича Донского. Уже с отроческого возраста участвовал в политической жизни. В 1339 году вместе с братьями Семёном и Андреем отправлен отцом в Золотую Орду, где стал свидетелем казни тверского князя Александра Михайловича и его сына Фёдора. После кончины отца, Иван II Иванович в мае 1340 года вместе с Андреем сопровождал брата Семёна, ездившего в Золотую Орду за ярлыком на Владимирское великое княжество. По завещанию отца получил земли к западу от Москвы, в бассейнах рек Тростна, Малая Истра, Озерна, Нара. Его резиденцией стало село Звенигород на реке Москва (при нём превратилось в город).
Зимой 1340/1341 года участвовал в походе брата Семёна и др. русских князей на Новый Торг (ныне Торжок). Через год женился на Феодосии Дмитриевне, дочери брянского князя Дмитрия Романовича, но вскоре овдовел. В 1344 году и 1350 году вместе с Семёном Ивановичем вновь ездил в Золотую Орду. В 1345 году женился 2-м браком на Александре (её происхождение неизвестно). Отношения с Семёном Ивановичем, стремившимся ограничить права своих братьев, контролировать московские налоги и совместное княжеское хозяйство, иногда складывались напряжённо. Конфликты удалось уладить в 1348 году, когда братья ввиду серьёзной внешней угрозы (антимосковского выступления Великого княжества Литовского и Золотой Орды) заключили между собой договор, хотя и предусматривавший уступки Семёну (часть которых должна была носить временный характер), но объединивший их силы.
В 1353 году, после смерти Семёна Ивановича (завещавшего свои владения и имущество жене Марии Александровне) и кончины младшего брата серпуховского князя Андрея Ивановича, Иван II Иванович захватил верховную власть в Московском княжестве. Нарушив обязательство соблюдать завещание Семёна Ивановича, отнял у его вдовы - великой княгини Марии Александровны города Коломна и Можайск, часть коломенских волостей, московский торговый налог - тамгу. Летом 1353 года он отправился в Золотую Орду, где пробыл почти полгода и получил ярлык на великое княжение Владимирское. 25.03.1354 года торжественно возведён на владимирский стол.
Став великим князем, принял на службу опального боярина А. П. Хвост-Босоволкова и сделал его московским тысяцким, что вызвало недовольство крупнейших московских бояр (в результате их заговора Хвост-Босоволков был убит в 1357 году). Иван II Иванович вынужден был примириться с ними, т. к. часть бояр «отъехала» из Москвы и вела против него происки в Золотой Орде. В 1355 году он сумел достичь соглашения с новгородцами, выступавшими в 1353 году против его притязаний на владимирский стол. В 1356 году установил дружественные отношения с нижегородским князем Андреем Константиновичем, отец которого Константин Васильевич соперничал с Иваном II Ивановичем за великокняжеский стол. В 1358 году не пустил в свои земли ордынского посла от хана Джанибека - Мамат-Хожу, требовавшего пересмотреть московско-рязанскую границу.
В 1359 году Иван II Иванович составил две духовные грамоты, в которых завещал самый большой удел старшему сыну Дмитрию, Звенигород и его волости - 2-му сыну Ивану, очерчивал границы владений своего племянника - князя Владимира Андреевича, раздавал в пожизненное владение волости великим княгиням: вдове Ивана I Даниловича Калиты - Ульяне, вдове Семёна Ивановича - Марии Александровне и собственной жене Александре. При этом бывшие владения великого князя Семёна Ивановича закреплялись только за семьёй Ивана II Ивановича. В позднейшей историографии Иван II Иванович получил прозвище Красный.