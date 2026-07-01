ИВАН II ИВАНОВИЧ

ИВАН II ИВАНОВИЧ - князь Мо­с­ков­ский, Великий князь Вла­ди­мир­ский.

Из ди­на­стии московских Рю­ри­ко­ви­чей, 2-й сын Ива­на I Да­ни­ло­ви­ча Ка­ли­ты , брат Се­мё­на Ива­но­ви­ча, отец Дмит­рия Ива­но­ви­ча Дон­ско­го. Уже с от­ро­че­ско­го воз­рас­та уча­ст­во­вал в по­ли­тической жиз­ни. В 1339 году вме­сте с брать­я­ми Се­мё­ном и Ан­д­ре­ем от­прав­лен от­цом в Зо­ло­тую Ор­ду, где стал сви­де­те­лем каз­ни твер­ско­го князя Алек­сан­д­ра Ми­хай­ло­ви­ча и его сы­на Фё­до­ра. По­сле кон­чи­ны от­ца, Иван II Иванович в мае 1340 года вме­сте с Ан­д­ре­ем со­про­во­ж­дал бра­та Се­мё­на, ез­див­ше­го в Зо­ло­тую Ор­ду за яр­лы­ком на Вла­ди­мир­ское ве­ли­кое кня­же­ст­во. По за­ве­ща­нию от­ца по­лу­чил зем­ли к за­па­ду от Мо­ск­вы, в бас­сей­нах рек Тро­ст­на, Ма­лая Ис­т­ра, Озер­на, На­ра. Его ре­зи­ден­ци­ей ста­ло село Зве­ни­го­род на реке Мо­ск­ва (при нём пре­вра­ти­лось в го­род).

Зи­мой 1340/1341 года уча­ст­во­вал в по­хо­де бра­та Се­мё­на и др. русских кня­зей на Но­вый Торг (ны­не Тор­жок). Че­рез год же­нил­ся на Фео­до­сии Дмит­ри­ев­не, до­че­ри брян­ско­го князя Дмит­рия Ро­ма­но­ви­ча, но вско­ре ов­до­вел. В 1344 году и 1350 году вме­сте с Се­мё­ном Ива­но­ви­чем вновь ез­дил в Зо­ло­тую Ор­ду. В 1345 году же­нил­ся 2-м бра­ком на Алек­сан­д­ре (её про­ис­хо­ж­де­ние не­из­вест­но). От­но­ше­ния с Се­мё­ном Ива­но­ви­чем, стре­мив­шим­ся ог­ра­ни­чить пра­ва сво­их брать­ев, кон­тро­ли­ро­вать московские на­ло­ги и со­вме­ст­ное кня­же­ское хо­зяй­ст­во, ино­гда скла­ды­ва­лись на­пря­жён­но. Кон­флик­ты уда­лось ула­дить в 1348 году, ко­гда бра­тья вви­ду серь­ёз­ной внеш­ней уг­ро­зы (ан­ти­мо­с­ков­ско­го вы­сту­п­ле­ния Великого княжества Ли­тов­ско­го и Зо­ло­той Ор­ды) за­клю­чи­ли ме­ж­ду со­бой до­го­вор, хо­тя и пре­ду­смат­ри­вав­ший ус­туп­ки Се­мё­ну (часть ко­то­рых долж­на бы­ла но­сить временный ха­рак­тер), но объ­еди­нив­ший их си­лы.

В 1353 году, по­сле смер­ти Се­мё­на Ива­но­ви­ча (за­ве­щав­ше­го свои вла­де­ния и иму­ще­ст­во же­не Ма­рии Алек­сан­д­ров­не) и кончины млад­ше­го бра­та сер­пу­хов­ско­го князя Ан­д­рея Ива­но­ви­ча, Иван II Иванович за­хва­тил вер­хов­ную власть в Московском княжестве. На­ру­шив обя­за­тель­ст­во со­блю­дать за­ве­ща­ние Се­мё­на Ива­но­ви­ча, от­нял у его вдо­вы - великой княгини Ма­рии Алек­сан­д­ров­ны го­ро­да Ко­лом­на и Мо­жайск, часть ко­ломен­ских во­лос­тей, московский тор­го­вый на­лог - там­гу. Ле­том 1353 года он от­пра­вил­ся в Зо­ло­тую Ор­ду, где про­был поч­ти пол­го­да и по­лу­чил яр­лык на ве­ли­кое кня­же­ние Вла­ди­мир­ское. 25.03.1354 года тор­же­ст­вен­но воз­ве­дён на вла­ди­мир­ский стол.

Став великим кня­зем, при­нял на служ­бу опаль­но­го боя­ри­на А. П. Хвост-Бо­со­вол­ко­ва и сде­лал его московским ты­сяц­ким, что вы­зва­ло не­до­воль­ст­во круп­ней­ших московских бо­яр (в ре­зуль­та­те их за­го­во­ра Хвост-Бо­со­вол­ков был убит в 1357 году). Иван II Иванович вы­ну­ж­ден был при­ми­рить­ся с ни­ми, т. к. часть бо­яр «отъ­е­ха­ла» из Мо­ск­вы и ве­ла про­тив не­го про­ис­ки в Зо­ло­той Ор­де. В 1355 году он су­мел дос­тичь со­гла­ше­ния с нов­го­род­ца­ми, вы­сту­пав­ши­ми в 1353 году про­тив его при­тя­за­ний на вла­ди­мир­ский стол. В 1356 году ус­та­но­вил дру­же­ст­вен­ные от­но­ше­ния с ни­же­го­род­ским князем Ан­д­ре­ем Кон­стан­ти­но­ви­чем, отец ко­то­ро­го Кон­стан­тин Ва­силь­е­вич со­пер­ни­чал с Иваном II Ивановичем за ве­ли­ко­кня­же­ский стол. В 1358 году не пус­тил в свои зем­ли ор­дын­ско­го по­сла от ха­на Джа­ни­бе­ка - Ма­мат-Хо­жу, тре­бо­вав­ше­го пе­ре­смот­реть мос­ков­ско-ря­зан­скую гра­ни­цу.

В 1359 году Иван II Иванович со­ста­вил две ду­хов­ные гра­мо­ты, в ко­то­рых за­ве­щал са­мый боль­шой удел стар­ше­му сы­ну Дмит­рию, Зве­ни­го­род и его во­лос­ти - 2-му сы­ну Ива­ну, очер­чи­вал гра­ни­цы вла­де­ний сво­его пле­мян­ни­ка - князя Вла­ди­ми­ра Ан­д­рее­ви­ча, раз­да­вал в по­жиз­нен­ное вла­де­ние во­лос­ти ве­ли­ким кня­ги­ням: вдо­ве Ива­на I Да­ни­ло­ви­ча Ка­ли­ты - Уль­я­не, вдо­ве Се­мё­на Ива­но­ви­ча - Ма­рии Алек­сан­д­ров­не и собственной же­не Алек­сан­д­ре. При этом бывшие вла­де­ния великого князя Се­мё­на Ива­нови­ча за­кре­п­ля­лись толь­ко за семь­ёй Ивана II Ивановича. В позд­ней­шей ис­то­рио­гра­фии Иван II Иванович по­лу­чил про­зви­ще Крас­ный.