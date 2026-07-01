ИВАН I ДАНИЛОВИЧ

ИВАН I ДАНИЛОВИЧ КАЛИТА - князь Мо­с­ков­ский, Великий князь Вла­ди­мир­ский.

Из ди­на­стии московских Рю­ри­ко­ви­чей , 2-й сын князя Да­нии­ла Алек­сан­д­ро­ви­ча, отец Се­мё­на Ива­но­ви­ча и Ива­на II Ива­но­ви­ча. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в гра­мо­те 1296 года твер­ско­го князя Ми­хаи­ла Яро­сла­ви­ча нов­го­род­ско­му ар­хи­епископу Кли­мен­ту и в за­пи­си то­го же го­да на слу­жеб­ной Ми­нее нов­го­род­ско­го Со­фий­ско­го со­бо­ра о при­ез­де в Нов­го­род Иван I Данилович, от­прав­лен­но­го ту­да от­цом. Фор­ма име­ни (Иван, а не ха­рак­тер­ная для ма­ло­лет­них кня­зей - Иваш­ко) сви­де­тель­ст­ву­ет о том, что в 1296 году Иван I Данилович счи­тал­ся уже взрос­лым че­ло­ве­ком, ему бы­ло не ме­нее 12 лет. По­сле смер­ти от­ца Иван I Данилович, как и его 4 бра­та, по­лу­чил удел. В прав­ле­ние стар­ше­го бра­та Юрия Да­ни­ло­ви­ча под­дер­жи­вал его по­ли­ти­ку и со­дей­ст­во­вал ус­пеш­ной реа­ли­за­ции его пла­нов. В конце 1304 года в от­сут­ст­вие стар­ше­го бра­та ох­ра­нял Пе­ре­яс­лавль, за­хва­чен­ный до это­го Юри­ем; от­бил на­па­де­ние на го­род твер­ской ра­ти во гла­ве с боя­ри­ном Акин­фом. В 1320 году ез­дил в Зо­ло­тую Ор­ду, ви­ди­мо, вме­сто Юрия. В 1322 году вер­нул­ся из Ор­ды, при­ве­дя с со­бой круп­ную ор­дын­скую рать Ах­мы­ла, ко­то­рая опус­то­ши­ла Яро­славль.

По­сле ги­бе­ли в 1325 году в Ор­де бра­та Юрия за­нял московский стол и про­дол­жил борь­бу с твер­ски­ми князь­я­ми за Вла­ди­мир­ское ве­ли­кое кня­же­ст­во. В 1326 году за­ло­жил ка­мен­ный Ус­пен­ский со­бор в Мо­с­ков­ском Крем­ле, ук­ре­п­ляя свои от­но­ше­ния с гла­вой Русской пра­во­слав­ной церк­ви митрополиту Пет­ром. Ока­зал по­мощь ха­ну Уз­бе­ку в по­дав­ле­нии Твер­ско­го вос­ста­ния 1327 года, по­сле че­го по­лу­чил от не­го яр­лык на часть Вла­ди­мир­ско­го великого княжества (Ко­ст­ро­му и Нов­го­род; др. ча­стью в 1328-1331 годах вла­дел суз­даль­ский князь Алек­сандр Ва­силь­е­вич). ъ

С это­го вре­ме­ни Иван I Данилович из­ме­нил своё от­но­ше­ние к на­се­ле­нию соб­ст­вен­но Московского княжества. Не до­пус­кал втор­же­ния на его тер­ри­то­рию вра­же­ских сил; хо­тя и вёл вой­ны, но вне пре­де­лов Московского княжества. Для мо­ск­ви­чей на­сту­пи­ло вре­мя «ти­ши­ны ве­ли­кой» и мир­но­го со­зи­да­ния, ко­то­рое про­дли­лось и по­сле смер­ти Ивана I Даниловича, вплоть до пер­во­го из Оль­гер­да по­хо­дов (1368 год). По ини­циа­ти­ве Ивана I Даниловича в Мо­с­ков­ском Крем­ле воз­ве­де­ны ка­мен­ные церк­ви Ио­ан­на Ле­ст­вич­ни­ка и По­кло­не­ния ве­риг апо­сто­ла Пет­ра (в па­мять скон­чав­ше­го­ся в 1326 году митрополита Пет­ра) (обе 1329 год), Спа­са Пре­об­ра­же­ния (1330 год), Ар­хан­гель­ский со­бор (1333 год); ре­кон­ст­руи­ро­ва­ны сте­ны и баш­ни (1339 год).

В 1-й половине 1330-х годов обо­ст­ри­лись от­но­ше­ния Ивана I Даниловича с Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­кой. Вел. князь вла­ди­мир­ский стре­мил­ся за­кре­пить­ся в двин­ских и пе­чор­ских вла­де­ни­ях Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки , где во­ди­лись цен­ные охот­ни­чьи пти­цы, а так­же в Но­вом Тор­ге (ны­не Торж­ке) - уз­ло­вом пунк­те тор­гов­ли Нов­го­ро­да с кня­же­ст­ва­ми Северо-Восточной Ру­си. Час­тые по­езд­ки Ивана I Даниловича в Зо­ло­тую Ор­ду тре­бо­ва­ли боль­ших рас­хо­дов, и великий князь вла­ди­мир­ский вос­пол­нял их, взи­мая с нов­го­род­цев «чёр­ный бор», что вы­зы­ва­ло не­до­воль­ст­во Нов­го­ро­да, стре­мив­ше­го­ся най­ти под­держ­ку у пра­ви­те­лей Великого княжества Ли­тов­ско­го (ВКЛ). В 1332 году Иван I Данилович, тре­буя вы­плат от Нов­го­ро­да, не­на­дол­го за­хва­тил Но­вый Торг и Бе­жец­кий Верх. В начале 1333 года вновь за­нял Но­вый Торг и в те­че­ние 2 месяцев опус­то­шал близ­ле­жа­щие нов­го­род­ские зем­ли.

Од­на­ко уг­ро­за пе­ре­ори­ен­та­ции по­ли­ти­ки Нов­го­ро­да на ВКЛ за­ста­ви­ла Ивана I Даниловича при­ми­рить­ся с нов­го­род­ца­ми. В начале 1335 года он при­был в Нов­го­род, где ула­дил все кон­флик­ты, а на об­рат­ном пу­ти в Мо­ск­ву в от­ме­ст­ку за на­па­де­ние ли­товских от­ря­дов на нов­го­род­ские зем­ли от­вое­вал за­хва­чен­ные ли­тов­ца­ми ржев­ские го­род­ки. Тем са­мым Иван I Данилович стре­мил­ся пре­сечь по­пыт­ки Ге­ди­ми­на и др. ли­товских кня­зей за­кре­пить­ся в Нов­го­ро­де и раз­жечь борь­бу ме­ж­ду ли­товскими князь­я­ми и нов­го­род­ца­ми. Од­на­ко мир с Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­кой ока­зал­ся не­про­дол­жи­тель­ным. В 1337 году, по­сле оче­ред­ной по­езд­ки в Зо­ло­тую Ор­ду, Иван I Данилович ор­га­ни­зо­вал по­ход на двин­ские зем­ли Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки, но по­тер­пел не­уда­чу.

В конце 1330-х годов вновь обо­ст­ри­лось про­ти­во­стоя­ние Ивана I Даниловича с твер­ски­ми князь­ями. В 1337 году хан Уз­бек про­стил кня­зя Алек­сан­д­ра Ми­хай­ло­ви­ча, при­няв­ше­го уча­стие в Твер­ском вос­ста­нии 1327 года, и вер­нул ему Твер­ское княжество, в ре­зуль­та­те че­го со­юз­ник Ивана I Даниловича твер­ской князь Кон­стан­тин Ми­хай­ло­вич ли­шил­ся сво­его сто­ла. По­ла­гая, что Алек­сандр Ми­хай­ло­вич мо­жет по­пы­тать­ся вер­нуть се­бе и вла­ди­мир­ский стол, Иван I Данилович от­пра­вил­ся в Зо­ло­тую Ор­ду, где су­мел убе­дить Уз­бе­ка в ко­вар­ных за­мыс­лах твер­ско­го кня­зя. Тот был вы­зван в Ор­ду и там каз­нён 28.10.1339 года вме­сте с сы­ном Фё­до­ром Алек­сан­д­ро­ви­чем. Со сво­ей сто­ро­ны Уз­бек при­влёк Ивана I Даниловича к уча­стию в конце 1339 года в по­хо­де ор­дын­ских сил на Смо­ленск, за­кон­чив­шем­ся не­удач­но. В начале1340 года Иван I Данилович по­стриг­ся в мо­на­хи с име­нем Ана­ний, за­тем при­нял схи­му и че­рез несколько не­дель скон­чал­ся.

Иван I Данилович ос­та­вил два за­ве­ща­ния, на­пи­сан­ные в 1336 году и 1339 году (по­сле смер­ти кня­зя в си­лу всту­пи­ло вто­рое). Его пре­ем­ни­ком ста­но­вил­ся стар­ший сын Се­мён Ива­но­вич, по­лу­чив­ший в на­след­ст­во 2 го­ро­да, 36 во­лос­тей и сёл. Сред­ний сын Ка­ли­ты Иван Ива­но­вич по­лу­чил 23 во­лос­ти и се­ла, млад­ший, Ан­д­рей Ива­но­вич, - 21 во­лость и се­ло, Уль­я­на (2-я же­на Ивана I Даниловича) с 2 до­черь­ми - 26 во­лос­тей и сёл. Мо­ск­ва и её ок­ру­га «при­ка­зы­ва­лись» кол­лек­тив­но всем трём сы­новь­ям. Та­кой раз­дел вла­де­ний Ивана I Даниловича удов­ле­тво­рял при­тя­за­ния на зем­ли его на­след­ни­ков и в то же вре­мя за­креп­лял вер­хо­вен­ст­во стар­ше­го из них, обес­пе­чив един­ст­во московского кня­же­ско­го до­ма в борь­бе с др. князь­я­ми Северо-Восточной Ру­си за глав­ное в Вол­го-Ок­ском ме­ж­ду­ре­чье Вла­ди­мир­ское ве­ли­кое кня­же­ст­во.