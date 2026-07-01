ИВАН I ДАНИЛОВИЧ
ИВАН I ДАНИЛОВИЧ КАЛИТА - князь Московский, Великий князь Владимирский.
Из династии московских Рюриковичей, 2-й сын князя Даниила Александровича, отец Семёна Ивановича и Ивана II Ивановича. Впервые упоминается в грамоте 1296 года тверского князя Михаила Ярославича новгородскому архиепископу Клименту и в записи того же года на служебной Минее новгородского Софийского собора о приезде в Новгород Иван I Данилович, отправленного туда отцом. Форма имени (Иван, а не характерная для малолетних князей - Ивашко) свидетельствует о том, что в 1296 году Иван I Данилович считался уже взрослым человеком, ему было не менее 12 лет. После смерти отца Иван I Данилович, как и его 4 брата, получил удел. В правление старшего брата Юрия Даниловича поддерживал его политику и содействовал успешной реализации его планов. В конце 1304 года в отсутствие старшего брата охранял Переяславль, захваченный до этого Юрием; отбил нападение на город тверской рати во главе с боярином Акинфом. В 1320 году ездил в Золотую Орду, видимо, вместо Юрия. В 1322 году вернулся из Орды, приведя с собой крупную ордынскую рать Ахмыла, которая опустошила Ярославль.
После гибели в 1325 году в Орде брата Юрия занял московский стол и продолжил борьбу с тверскими князьями за Владимирское великое княжество. В 1326 году заложил каменный Успенский собор в Московском Кремле, укрепляя свои отношения с главой Русской православной церкви митрополиту Петром. Оказал помощь хану Узбеку в подавлении Тверского восстания 1327 года, после чего получил от него ярлык на часть Владимирского великого княжества (Кострому и Новгород; др. частью в 1328-1331 годах владел суздальский князь Александр Васильевич). ъ
С этого времени Иван I Данилович изменил своё отношение к населению собственно Московского княжества. Не допускал вторжения на его территорию вражеских сил; хотя и вёл войны, но вне пределов Московского княжества. Для москвичей наступило время «тишины великой» и мирного созидания, которое продлилось и после смерти Ивана I Даниловича, вплоть до первого из Ольгерда походов (1368 год). По инициативе Ивана I Даниловича в Московском Кремле возведены каменные церкви Иоанна Лествичника и Поклонения вериг апостола Петра (в память скончавшегося в 1326 году митрополита Петра) (обе 1329 год), Спаса Преображения (1330 год), Архангельский собор (1333 год); реконструированы стены и башни (1339 год).
В 1-й половине 1330-х годов обострились отношения Ивана I Даниловича с Новгородской республикой. Вел. князь владимирский стремился закрепиться в двинских и печорских владениях Новгородской республики, где водились ценные охотничьи птицы, а также в Новом Торге (ныне Торжке) - узловом пункте торговли Новгорода с княжествами Северо-Восточной Руси. Частые поездки Ивана I Даниловича в Золотую Орду требовали больших расходов, и великий князь владимирский восполнял их, взимая с новгородцев «чёрный бор», что вызывало недовольство Новгорода, стремившегося найти поддержку у правителей Великого княжества Литовского (ВКЛ). В 1332 году Иван I Данилович, требуя выплат от Новгорода, ненадолго захватил Новый Торг и Бежецкий Верх. В начале 1333 года вновь занял Новый Торг и в течение 2 месяцев опустошал близлежащие новгородские земли.
Однако угроза переориентации политики Новгорода на ВКЛ заставила Ивана I Даниловича примириться с новгородцами. В начале 1335 года он прибыл в Новгород, где уладил все конфликты, а на обратном пути в Москву в отместку за нападение литовских отрядов на новгородские земли отвоевал захваченные литовцами ржевские городки. Тем самым Иван I Данилович стремился пресечь попытки Гедимина и др. литовских князей закрепиться в Новгороде и разжечь борьбу между литовскими князьями и новгородцами. Однако мир с Новгородской республикой оказался непродолжительным. В 1337 году, после очередной поездки в Золотую Орду, Иван I Данилович организовал поход на двинские земли Новгородской республики, но потерпел неудачу.
В конце 1330-х годов вновь обострилось противостояние Ивана I Даниловича с тверскими князьями. В 1337 году хан Узбек простил князя Александра Михайловича, принявшего участие в Тверском восстании 1327 года, и вернул ему Тверское княжество, в результате чего союзник Ивана I Даниловича тверской князь Константин Михайлович лишился своего стола. Полагая, что Александр Михайлович может попытаться вернуть себе и владимирский стол, Иван I Данилович отправился в Золотую Орду, где сумел убедить Узбека в коварных замыслах тверского князя. Тот был вызван в Орду и там казнён 28.10.1339 года вместе с сыном Фёдором Александровичем. Со своей стороны Узбек привлёк Ивана I Даниловича к участию в конце 1339 года в походе ордынских сил на Смоленск, закончившемся неудачно. В начале1340 года Иван I Данилович постригся в монахи с именем Ананий, затем принял схиму и через несколько недель скончался.
Иван I Данилович оставил два завещания, написанные в 1336 году и 1339 году (после смерти князя в силу вступило второе). Его преемником становился старший сын Семён Иванович, получивший в наследство 2 города, 36 волостей и сёл. Средний сын Калиты Иван Иванович получил 23 волости и села, младший, Андрей Иванович, - 21 волость и село, Ульяна (2-я жена Ивана I Даниловича) с 2 дочерьми - 26 волостей и сёл. Москва и её округа «приказывались» коллективно всем трём сыновьям. Такой раздел владений Ивана I Даниловича удовлетворял притязания на земли его наследников и в то же время закреплял верховенство старшего из них, обеспечив единство московского княжеского дома в борьбе с др. князьями Северо-Восточной Руси за главное в Волго-Окском междуречье Владимирское великое княжество.