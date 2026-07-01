ИУДИФЬ
ИУДИФЬ - благочестивая вдова, действующее лицо одноименной ветхозаветной книги.
Сюжет Книги Иудифь, вероятно, возник в III-II веках до н. э. и отражает фольклорное предание о победе благочестивых иудеев над захватчиками-язычниками. Иудифь - дочь Меррари, вдова Манассии, согласно преданию, жившая во времена завоевания Иудеи Навуходоносором, названным в Книге Иудифь царём ассирийским. Его полководец Олоферн победоносно прошёл от Ниневии до Иудеи и остановился близ небольшого поселения Ветилуя. Испуганные иудеи после долгой осады решили сдать город, если в 5-дневный срок не произойдёт чуда, которое их освободит. Иудифь, отличавшаяся красотой, смелостью и благочестием, отправилась в стан врага, очаровала Олоферна и после пира, оставшись с ним наедине, отрубила опьяневшему Олоферну голову. Взяв отрубленную голову полководца, она благополучно вернулась в Ветилую. Голова была выставлена на городской стене, неприятель бежал, и Иудея была спасена. Иудифь прожила 105 лет, ведя благочестивый образ жизни и не вступая в новый брак; перед смертью раздала бедным все своё огромное состояние.
Время написания Книги Иудифь остаётся неизвестным. Текст сохранился только на греческом языке в составе Септуагинты и в более поздних переводах. Изначально книга, вероятно, была написана на иврите. По стилю изложения книга представляет собой исполненную иронии новеллу.
Основная идея книги заключается в том, что для иудея высшей целью является верность законам Бога, а также защита религиозных святынь; средствами достижения этой цели, кроме молитвы и поста, служат личная праведность и смелость, граничащая с самопожертвованием. (см. Монотеизм)
Наиболее раннее изображение Иудифь встречается на фресках церкви Санта-Мария-Антиква в Риме (VII век), где она представлена на обратном пути в Ветилую с головой Олоферна, а первые повествовательные циклы - на фронтисписе «Библии Сан-Паоло-фуори-ле-Мура» (IX век) и в «Библии Фарфа» (XI век). В иллюстрациях «Зерцала человеческого спасения» (XIV век) Иудифь выступает одним из ветхозаветных прообразов Богоматери. Сцена убийства Олоферна трактовалась как аллегория наказанной гордыни (мозаика на полу Сиенского собора, конец XIV века). На раме «Райских врат» Л. Гиберти (1425-1452 годы, Музей собора, Флоренция) Иудифь выступает как прототип Богоматери, но в целом в эпоху Возрождения её образ приобретает гражданский и политический смысл. Так, статуя работы Донателло (1450-е годы, Палаццо Веккьо, Флоренция), изъятая из дворца Медичи после их изгнания из Флоренции, была установлена перед Палаццо Веккьо, превратившись в символ свержения тирании. В этом же значении С. Боттичелли использует сцены с Иудифь в качестве дополнительных к основному изображению в картинах «Лукреция» (около 1500-1501 годов, музей И. Стюарт-Гарднер, Бостон) и «Клевета» (около 1495 года, галерея Уффици, Флоренция).
Героические черты акцентированы в бронзовой статуэтке, приписываемой А. дель Поллайоло (Институт искусств, Детройт), картине «Юдифь покидает шатёр Олоферна» Боттичелли (около 1497 года - около 1500 года, Рейксмюсеум, Амстердам), композиции «Юдифь и Олоферн» в одном из парусов Сикстинской капеллы Микеланджело (1508-1512 годы). В венецианской традиции изображения Иудифь лишены драматизма и повествовательности, её показывают с отрубленной головой Олоферна (картина-гризайль А. Мантеньи, Национальная галерея, Дублин), часто на фоне лирического пейзажа. В Венеции распространились женские портреты в образе Иудифь (В. Катена, Себастьяно дель Пьомбо, Пальма Старший). В Северной Европе Иудифь нередко изображали обнажённой (картина Я. Массейса, Королевский музей изящных искусств, Антверпен; статуэтка К. Мейта, 1512-1514 годы, Баварский национальный музей, Мюнхен), однако у Л. Кранаха Старшего, как и у многих др. художников этой эпохи, Иудифь представлена в современном европейском костюме XVI века (около 1530 года, Художественно-исторический музей, Вена).
Художники барокко извлекли максимум эффектов из сцены убийства Олоферна, наполнив её динамикой, физиономичными контрастами и натуралистичными деталями («Юдифь обезглавливает Олоферна» Караваджо, около 1598 года, Национальная галерея старого искусства, Рим, и одноименная картина Валантена, 1626 год, Национальный музей изобразительных искусств, Валлетта). А. Джентилески и Л. Фонтана изобразили самих себя в образе И. У Дж. Б. Пьяцетты Иудифь представлена размышляющей за мгновение до убийства (около 1745 года, Скуола-Гранде-деи-Кармини, Венеция). Фигура Иудифь привлекала к себе внимание художников вплоть до середины XX века: А. Ридель (1840 год, Новая пинакотека, Мюнхен), Г. Климт (1901 год, Австрийская галерея, Вена), Ф. фон Штук (1927 год, собрание О. Хайльманна).
В русском искусстве Иудифь изображена в числе др. ветхозаветных праведниц на раме иконы «Богоматерь Донская» (конец XVII века, Благовещенский собор Московского Кремля), иконографическая программа которой связана с царевной Софьей Алексеевной. В дальнейшем этот сюжет встречается редко (картина «Юдифь и Олоферн» В. Е. Савинского, 1889 год, Научно-исследовательский музей РАХ, Санкт-Петербург), в основном в театрально-декорационном искусстве (оформление В. А. Серовым оперы А. Н. Серова «Юдифь», 1907 год, и Н. К. Калмаковым - спектакля по одноименной трагедии К. Ф. Хеббеля, 1909 год).
Иллюстрации:
Л. Кранах Старший. «Юдифь с головой Олоферна». Около 1530. Художественно-исторический музей (Вена). Архив БРЭ.
Г. Климт. «Юдифь с головой Олоферна» («Юдифь I»). 1901. Австрийская галерея (Вена). Архив БРЭ.