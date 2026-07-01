ИУДИФЬ

ИУДИФЬ - бла­го­че­сти­вая вдо­ва, дей­ст­вую­щее ли­цо од­но­именной вет­хо­за­вет­ной кни­ги.

Сю­жет Кни­ги Иу­дифь, ве­ро­ят­но, воз­ник в III-II веках до н. э. и от­ра­жа­ет фольк­лор­ное пре­да­ние о по­бе­де бла­го­чес­ти­вых иу­де­ев над за­хват­чи­ка­ми-языч­ни­ка­ми. Иудифь - дочь Мер­ра­ри, вдо­ва Ма­нас­сии, со­глас­но пре­да­нию, жив­шая во вре­ме­на за­вое­ва­ния Иу­деи На­ву­хо­до­но­со­ром, на­зван­ным в Кни­ге Иу­дифь ца­рём ас­си­рий­ским. Его пол­ко­во­дец Оло­ферн по­бе­до­нос­но про­шёл от Ни­не­вии до Иу­деи и ос­та­но­вил­ся близ не­боль­шо­го по­се­ле­ния Ве­ти­луя. Ис­пу­ган­ные иу­деи по­сле дол­гой оса­ды ре­ши­ли сдать го­род, ес­ли в 5-днев­ный срок не про­изой­дёт чу­да, ко­то­рое их ос­во­бо­дит. Иудифь, от­ли­чав­шая­ся кра­со­той, сме­ло­стью и бла­го­чес­ти­ем, от­пра­ви­лась в стан вра­га, оча­ро­ва­ла Оло­фер­на и по­сле пи­ра, ос­тав­шись с ним на­еди­не, от­ру­би­ла опь­я­нев­ше­му Оло­фер­ну го­ло­ву. Взяв от­руб­лен­ную го­ло­ву пол­ко­вод­ца, она бла­го­по­луч­но вер­ну­лась в Ве­ти­лую. Го­ло­ва бы­ла вы­став­ле­на на городской сте­не, не­при­ятель бе­жал, и Иу­дея бы­ла спа­се­на. Иудифь про­жи­ла 105 лет, ве­дя бла­го­чес­ти­вый об­раз жиз­ни и не всту­пая в но­вый брак; пе­ред смер­тью раз­да­ла бед­ным все своё ог­ром­ное со­стоя­ние.

Вре­мя на­пи­са­ния Кни­ги Иу­дифь ос­та­ёт­ся не­из­вест­ным. Текст со­хра­нил­ся толь­ко на греческом языке в со­ста­ве Сеп­туа­гин­ты и в бо­лее позд­них пе­ре­во­дах. Из­на­чаль­но кни­га, ве­ро­ят­но, бы­ла на­пи­са­на на ив­ри­те. По сти­лю из­ло­же­ния кни­га пред­став­ля­ет со­бой ис­пол­нен­ную иро­нии но­вел­лу.

Основная идея кни­ги за­клю­ча­ет­ся в том, что для иу­дея выс­шей це­лью яв­ля­ет­ся вер­ность за­ко­нам Бо­га, а так­же за­щи­та ре­лигиозных свя­тынь; сред­ст­ва­ми дос­ти­же­ния этой це­ли, кро­ме мо­лит­вы и по­ста, слу­жат лич­ная пра­вед­ность и сме­лость, гра­ни­ча­щая с са­мо­по­жерт­во­ва­ни­ем. (см. Монотеизм )

Ико­но­гра­фия

Наи­бо­лее ран­нее изо­бра­же­ние Иудифь встре­ча­ет­ся на фре­сках церкви Сан­та-Ма­рия-Ан­тик­ва в Ри­ме (VII век), где она пред­став­ле­на на об­рат­ном пу­ти в Ве­тилую с го­ло­вой Оло­фер­на, а пер­вые по­ве­ст­во­вательные цик­лы - на фрон­тис­пи­се «Биб­лии Сан-Пао­ло-фуо­ри-ле-Му­ра» (IX век) и в «Биб­лии Фар­фа» (XI век). В ил­лю­ст­ра­ци­ях «Зер­ца­ла че­ло­ве­че­ско­го спа­се­ния» (XIV век) Иудифь вы­сту­па­ет од­ним из вет­хо­за­вет­ных про­об­ра­зов Бо­го­ма­те­ри. Сце­на убий­ст­ва Оло­фер­на трак­то­ва­лась как ал­ле­го­рия на­ка­зан­ной гор­ды­ни (мо­заи­ка на по­лу Си­ен­ско­го со­бо­ра, конец XIV века). На ра­ме «Рай­ских врат» Л. Ги­бер­ти (1425-1452 годы, Му­зей со­бо­ра, Фло­рен­ция) Иудифь вы­сту­па­ет как про­то­тип Бо­го­ма­те­ри, но в це­лом в эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния её об­раз при­об­ре­та­ет гражданский и по­ли­тический смысл. Так, ста­туя ра­бо­ты До­на­тел­ло (1450-е годы, Па­лац­цо Век­кьо, Фло­рен­ция), изъ­я­тая из двор­ца Ме­ди­чи по­сле их из­гна­ния из Фло­рен­ции, бы­ла ус­та­нов­ле­на пе­ред Па­лац­цо Век­кьо, пре­вра­тив­шись в сим­вол свер­же­ния ти­ра­нии. В этом же зна­че­нии С. Бот­ти­чел­ли ис­поль­зу­ет сце­ны с Иудифь в ка­че­ст­ве до­пол­ни­тель­ных к основному изо­бра­же­нию в кар­тинах «Лук­ре­ция» (около 1500-1501 годов, му­зей И. Стю­арт-Гард­нер, Бос­тон) и «Кле­ве­та» (около 1495 года, га­ле­рея Уф­фи­ци, Фло­рен­ция).

Ге­ро­ические чер­ты ак­цен­ти­ро­ва­ны в брон­зо­вой ста­ту­эт­ке, при­пи­сы­вае­мой А. дель Пол­лай­о­ло (Институт ис­кусств, Дет­ройт), кар­ти­не «Ю­дифь по­ки­да­ет ша­тёр Оло­фер­на» Бот­ти­чел­ли (около 1497 года - около 1500 года, Рейк­смю­се­ум, Ам­стер­дам), ком­по­зи­ции «Ю­дифь и Оло­ферн» в од­ном из па­ру­сов Сик­стин­ской ка­пел­лы Ми­ке­ланд­же­ло (1508-1512 годы). В ве­не­ци­ан­ской тра­ди­ции изо­бра­же­ния Иудифь ли­ше­ны дра­ма­тиз­ма и по­ве­ст­во­ва­тель­но­сти, её по­ка­зы­ва­ют с от­руб­лен­ной го­ло­вой Оло­фер­на (кар­ти­на-гри­зайль А. Ман­те­ньи, Национальная га­ле­рея, Дуб­лин), час­то на фо­не ли­рического пей­за­жа. В Ве­не­ции рас­про­стра­ни­лись жен­ские порт­ре­ты в об­ра­зе Иудифь (В. Ка­те­на, Се­ба­сть­я­но дель Пьом­бо, Паль­ма Стар­ший). В Северной Ев­ро­пе Иудифь не­ред­ко изо­бра­жа­ли об­на­жён­ной (кар­ти­на Я. Мас­сей­са, Ко­ро­лев­ский му­зей изящ­ных ис­кусств, Ан­твер­пен; ста­ту­эт­ка К. Мей­та, 1512-1514 годы, Ба­вар­ский национальный му­зей, Мюн­хен), од­на­ко у Л. Кра­на­ха Стар­ше­го, как и у многих др. ху­дож­ни­ков этой эпо­хи, Иудифь пред­став­ле­на в современном ев­ропейском кос­тю­ме XVI века (около 1530 года, Ху­дожественно-ис­то­рический му­зей, Ве­на).

Ху­дож­ни­ки ба­рок­ко из­влек­ли мак­си­мум эф­фек­тов из сце­ны убий­ст­ва Оло­фер­на, на­пол­нив её ди­на­ми­кой, фи­зио­но­мичными кон­тра­ста­ми и на­ту­ра­ли­стичными де­та­ля­ми («Ю­дифь обез­глав­ли­ва­ет Оло­фер­на» Ка­ра­вад­жо, около 1598 года, Национальная га­ле­рея ста­ро­го искусства, Рим, и од­но­именная кар­ти­на Ва­лан­те­на, 1626 год, Национальный му­зей изо­бра­зительных ис­кусств, Вал­лет­та). А. Джен­ти­ле­ски и Л. Фон­та­на изо­бра­зи­ли са­мих се­бя в об­ра­зе И. У Дж. Б. Пья­цет­ты Иудифь пред­став­ле­на раз­мыш­ляю­щей за мгно­ве­ние до убий­ст­ва (около 1745 года, Скуо­ла-Гран­де-деи-Кар­ми­ни, Ве­не­ция). Фи­гу­ра Иудифь при­вле­ка­ла к се­бе вни­ма­ние ху­дож­ни­ков вплоть до середины XX века: А. Ри­дель (1840 год, Но­вая пи­на­ко­те­ка, Мюн­хен), Г. Климт (1901 год, Австрийская галерея, Ве­на), Ф. фон Штук (1927 год, со­б­ра­ние О. Хай­ль­ман­на).

В русском ис­кус­ст­ве Иудифь изо­бра­же­на в чис­ле др. вет­хо­за­вет­ных пра­вед­ниц на ра­ме ико­ны «Бо­го­ма­терь Дон­ская» (конец XVII века, Бла­го­ве­щен­ский со­бор Мо­с­ков­ско­го Крем­ля), ико­но­гра­фическая прог­рам­ма ко­то­рой свя­за­на с ца­рев­ной Со­фьей Алек­се­ев­ной. В даль­ней­шем этот сю­жет встре­ча­ет­ся ред­ко (кар­ти­на «Юдифь и Оло­ферн» В. Е. Са­вин­ско­го, 1889 год, На­уч­но-ис­сле­до­ва­тель­ский му­зей РАХ, Санкт-Пе­тер­бург), в основном в те­ат­раль­но-де­ко­ра­ци­он­ном искусстве (оформ­ле­ние В. А. Се­ро­вым опе­ры А. Н. Се­ро­ва «Юдифь», 1907 год, и Н. К. Кал­ма­ко­вым - спек­так­ля по од­но­именной тра­ге­дии К. Ф. Хеб­бе­ля, 1909 год).

Иллюстрации:

Л. Кра­нах Стар­ший. «Юдифь с го­ло­вой Оло­фе­рна». Около 1530. Ху­до­жест­вен­но-ис­то­ри­чес­кий му­зей (Ве­на). Архив БРЭ.

Г. Климт. «Ю­дифь с го­ло­вой Оло­фе­рна» («Юдифь I»). 1901. Австрийская галерея (Ве­на). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)