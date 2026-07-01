ИУДЕЙСКОЕ ЦАРСТВО

ИУДЕЙСКОЕ ЦАРСТВО - древ­нее го­су­дар­ст­во в Южной Па­ле­сти­не в I половине I тысячелетия до нашей эры.

Сто­ли­цей и важ­ней­шим го­ро­дом Иудейского царства был Ие­ру­са­лим, на­хо­див­ший­ся поч­ти у са­мой северной гра­ни­цы цар­ст­ва. Наи­бо­лее пло­до­род­ной об­ла­стью яв­лял­ся рай­он пред­го­рий (еврейская - Ше­фе­ла) к юго-за­па­ду от Ие­ру­са­ли­ма, с главным го­ро­дом Ла­хиш. Важ­ную роль в ис­то­рии сыг­рал не­боль­шой го­род Виф­ле­ем (еврейская - Бет-Ле­хем Иегу­да), ко­то­рый, со­глас­но Биб­лии , был ро­ди­ной ца­ря Да­ви­да и Ии­су­са Хри­ста. На юге Па­ле­сти­ны Иудейского царства кон­тро­ли­ро­ва­ло об­шир­ные, но эко­но­ми­че­ски ма­ло­зна­чи­тель­ные об­лас­ти Иу­дей­ской пус­ты­ни и пус­ты­ни Не­гев.

Иудейское царство, со­глас­но Биб­лии, воз­ник­ло в ре­зуль­та­те рас­па­да в конце X века до нашей эры еди­но­го ев­рей­ско­го цар­ст­ва ца­рей Да­ви­да и Со­ло­мо­на на Се­вер­ное (Из­ра­иль­ское цар­ст­во) и Юж­ное (Иудейское царство). Ран­няя ис­то­рия Иудейского царства из­вест­на толь­ко из биб­лей­ских пре­да­ний. Древ­ней­шее упо­ми­на­ние Иудейского царства (под име­нем Бет-Да­вид, буквально - дом Да­ви­да) со­дер­жит­ся в силь­но по­вре­ж­дён­ной над­пи­си конце IX века ара­мей­ско­го ца­ря, най­ден­ной в Тель-Да­не.

Рез­кий всплеск эко­но­мической жиз­ни в Иу­дее, рост го­ро­дов, строи­тель­ст­во кре­по­стей на­блю­да­лись во II половине VIII века. Пред­по­ла­га­ют, что это от­час­ти свя­за­но с ас­сирийскими на­ше­ст­вия­ми на Из­ра­иль­ское цар­ст­во и от­то­ком на­се­ле­ния на юг, в Иу­дею. Рас­цвет Иудейского царства при­хо­дит­ся на вре­мя ца­ря Езе­кии (около 727-698 годов), од­на­ко в 701 году его не­даль­но­вид­ная по­ли­ти­ка при­ве­ла к на­ше­ст­вию ас­сирийского ца­ря Си­наххе­ри­ба на Иудейское царство. Хо­тя Ие­ру­са­лим не был взят, стра­на бы­ла ра­зо­ре­на так, что смог­ла оп­ра­вить­ся лишь де­ся­ти­ле­тия спус­тя. С эпо­хой ос­лаб­ле­ния Ас­си­рии сов­па­да­ет но­вый подъ­ём Иу­деи во II половине VII века при ца­ре Ио­сии; од­на­ко вско­ре Иудейское царство ока­за­лось втя­ну­тым в борь­бу то­гдаш­них сверх­дер­жав - Егип­та и Ва­ви­ло­нии. В 609 году Ио­сия убит егип­тя­на­ми, в 598 году Ие­ру­са­лим взят вой­ска­ми ва­ви­лон­ско­го ца­ря На­ву­хо­до­но­со­ра II, в 586 году до н.э. (по другой хро­но­ло­гии, в 587 году) вновь взят На­ву­хо­до­но­со­ром и со­жжён. Ари­сто­кра­тия, ре­мес­лен­ни­ки, вои­ны бы­ли на­силь­ст­вен­но уве­де­ны в плен и пе­ре­се­ле­ны в Ва­ви­ло­нию.

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