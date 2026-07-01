ИУДЕЙСКОЕ ЦАРСТВО
ИУДЕЙСКОЕ ЦАРСТВО - древнее государство в Южной Палестине в I половине I тысячелетия до нашей эры.
Столицей и важнейшим городом Иудейского царства был Иерусалим, находившийся почти у самой северной границы царства. Наиболее плодородной областью являлся район предгорий (еврейская - Шефела) к юго-западу от Иерусалима, с главным городом Лахиш. Важную роль в истории сыграл небольшой город Вифлеем (еврейская - Бет-Лехем Иегуда), который, согласно Библии, был родиной царя Давида и Иисуса Христа. На юге Палестины Иудейского царства контролировало обширные, но экономически малозначительные области Иудейской пустыни и пустыни Негев.
Иудейское царство, согласно Библии, возникло в результате распада в конце X века до нашей эры единого еврейского царства царей Давида и Соломона на Северное (Израильское царство) и Южное (Иудейское царство). Ранняя история Иудейского царства известна только из библейских преданий. Древнейшее упоминание Иудейского царства (под именем Бет-Давид, буквально - дом Давида) содержится в сильно повреждённой надписи конце IX века арамейского царя, найденной в Тель-Дане.
Резкий всплеск экономической жизни в Иудее, рост городов, строительство крепостей наблюдались во II половине VIII века. Предполагают, что это отчасти связано с ассирийскими нашествиями на Израильское царство и оттоком населения на юг, в Иудею. Расцвет Иудейского царства приходится на время царя Езекии (около 727-698 годов), однако в 701 году его недальновидная политика привела к нашествию ассирийского царя Синаххериба на Иудейское царство. Хотя Иерусалим не был взят, страна была разорена так, что смогла оправиться лишь десятилетия спустя. С эпохой ослабления Ассирии совпадает новый подъём Иудеи во II половине VII века при царе Иосии; однако вскоре Иудейское царство оказалось втянутым в борьбу тогдашних сверхдержав - Египта и Вавилонии. В 609 году Иосия убит египтянами, в 598 году Иерусалим взят войсками вавилонского царя Навуходоносора II, в 586 году до н.э. (по другой хронологии, в 587 году) вновь взят Навуходоносором и сожжён. Аристократия, ремесленники, воины были насильственно уведены в плен и переселены в Вавилонию.