ИУДЕЙСКАЯ ВОЙНА
ИУДЕЙСКАЯ ВОЙНА - антиримское восстание палестинских иудеев.
Было вызвано обострением национальных, социальных и религиозных противоречий в Иудее в условиях политического и финансового кризиса Римской империи в конце правления Нерона. Непосредственным поводом к Иудейской войне послужил конфликт в Кесарии Приморской между иудеями и греками, в котором Нерон поддержал греков, а также злоупотребления римского прокуратора Гессия Флора.
Весной 66 года повстанцы захватили Иерусалим, разгромив римский гарнизон и отряды иудейской знати. Радикально настроенные зелоты казнили лидеров проримской знати и сожгли архив с долговыми обязательствами. «Умеренные» из числа повстанцев, истребив часть зелотов и изгнав остальных, возглавили восстание. Осенью 66 года римский наместник Сирии Цестий Галл недостаточными силами атаковал Иерусалим и был разбит. После этого восстание охватило все области Палестины с еврейским населением. Остальные жители Восточного Средиземноморья (греки, сирийцы, арабы) выступили на стороне Рима, учинив кровавые еврейские погромы во многих городах и пополнив своими ополчениями римскую регулярную армию. Евреи из диаспоры не поддержали повстанцев.
Весной 67 года новый римский командующий опытный полководец Флавий Веспасиан во главе отборной армии в 60 тысяч воинов вторгся в Галилею. После захвата героически сопротивлявшейся крепости Иотапата римляне заняли всю эту область. К лету 68 года были подчинены собственно Иудея и Перея, за исключением Иерусалима и нескольких крепостей. Однако гибель Нерона и начавшаяся борьба за императорскую власть заставили Веспасиана на год приостановить военные действия. Тем временем в лагере восставших продолжалась гражданская война. Бежавшие от римлян в Иерусалим галилейские зелоты под руководством Иоанна Гисхальского разгромили «умеренных» и истребили их вождей. Однако сами потерпели поражение от ещё более радикальной группировки зелотов под руководством Симона Бар-Гиоры. К 70 году Иоанн контролировал Храмовую гору, а Симон Бар-Гиора - большую часть самого города. Во время междоусобиц были сожжены большие запасы продовольствия, подготовленные на случай осады, и рядовые горожане начали страдать от голода.
После провозглашения императором (лето 69 года) Веспасиан отправился в Рим, назначив командующим своего сына Тита Флавия. В апреле 70 года Тит осадил Иерусалим и после 5 месяцев ожесточённых боёв захватил его. Иерусалимский храм был сожжён, город разрушен, а Симон, Иоанн и их уцелевшие сторонники взяты в плен. В 71 году Веспасиан и Тит отпраздновали в Риме триумф над покорённой Иудеей. Поcле этого Симон Бар-Гиора был казнён, Иоанн Гисхальский заключён в тюрьму, а их сторонники проданы в рабство или отданы в гладиаторы. Окончательно сопротивление повстанцев было подавлено лишь после захвата крепости Масада (весной 74 года), защитники которой покончили с собой.
Главный источник по истории Иудейской войны - сочиненние «Иудейская война» Иосифа Флавия, который сначала был одним из вождей повстанцев, а затем - помощником и придворным историком императоров Веспасиана и Тита.
Иллюстрация:
«Триумф Тита». Рельефна арке Тита в Риме. 81 н.э. Изображены римские воины, несущие меноруи другие священные предметы. Архив БРЭ.