ИУДЕЙСКАЯ ВОЙНА

ИУДЕЙСКАЯ ВОЙНА - ан­ти­рим­ское вос­ста­ние па­ле­стин­ских иу­де­ев.

Было вызвано обо­ст­ре­ни­ем на­цио­наль­ных, со­ци­аль­ных и ре­лигиозных про­ти­во­ре­чий в Иу­дее в ус­ло­ви­ях по­ли­тического и фи­нан­со­во­го кри­зи­са Римской им­пе­рии в кон­це прав­ле­ния Не­ро­на. Не­по­сред­ст­вен­ным по­во­дом к Иудейской войне по­слу­жил кон­фликт в Ке­са­рии При­мор­ской ме­ж­ду иу­дея­ми и гре­ка­ми, в ко­то­ром Не­рон под­дер­жал гре­ков, а так­же зло­упот­реб­ле­ния римского про­ку­ра­то­ра Гес­сия Фло­ра.

Вес­ной 66 года пов­стан­цы за­хва­ти­ли Ие­ру­са­лим, раз­гро­мив римский гар­ни­зон и от­ря­ды иу­дей­ской зна­ти. Ра­ди­каль­но на­стро­ен­ные зе­ло­ты каз­ни­ли ли­де­ров про­рим­ской зна­ти и со­жгли ар­хив с дол­го­вы­ми обя­за­тель­ст­ва­ми. «Уме­рен­ные» из чис­ла пов­стан­цев, ис­тре­бив часть зе­ло­тов и из­гнав ос­таль­ных, воз­гла­ви­ли вос­ста­ние. Осе­нью 66 года римский на­ме­ст­ник Си­рии Цес­тий Галл не­дос­та­точ­ны­ми си­ла­ми ата­ковал Ие­ру­са­лим и был раз­бит. По­сле это­го вос­ста­ние ох­ва­ти­ло все об­лас­ти Па­ле­сти­ны с еврейским на­се­ле­ни­ем. Ос­таль­ные жи­те­ли Восточного Сре­ди­зем­но­мо­рья (гре­ки, си­рий­цы, ара­бы) вы­сту­пи­ли на сто­ро­не Ри­ма, учи­нив кро­ва­вые еврейские по­гро­мы во мно­гих го­ро­дах и по­пол­нив свои­ми опол­че­ния­ми римскую ре­гу­ляр­ную ар­мию. Ев­реи из ди­ас­по­ры не под­дер­жа­ли пов­стан­цев.

Вес­ной 67 года но­вый римский ко­ман­дую­щий опыт­ный пол­ко­во­дец Фла­вий Вес­па­си­ан во гла­ве от­бор­ной ар­мии в 60 тысяч вои­нов вторг­ся в Га­ли­лею. По­сле за­хва­та ге­рои­че­ски со­про­тив­ляв­шей­ся кре­по­сти Ио­та­па­та рим­ля­не за­ня­ли всю эту об­ласть. К ле­ту 68 года бы­ли под­чи­не­ны соб­ст­вен­но Иу­дея и Пе­рея, за ис­клю­че­ни­ем Ие­ру­са­ли­ма и не­сколь­ких кре­по­стей. Од­на­ко ги­бель Не­ро­на и на­чав­шая­ся борь­ба за императорскую власть за­ста­ви­ли Вес­па­сиа­на на год при­ос­та­но­вить во­енные дей­ст­вия. Тем вре­ме­нем в ла­ге­ре вос­став­ших про­дол­жа­лась гражданская вой­на. Бе­жав­шие от рим­лян в Ие­ру­са­лим га­ли­лей­ские зе­ло­ты под руководством Ио­ан­на Гис­халь­ско­го раз­гро­ми­ли «уме­рен­ных» и ис­тре­би­ли их во­ж­дей. Од­на­ко са­ми по­тер­пе­ли по­ра­же­ние от ещё бо­лее ра­ди­каль­ной груп­пи­ров­ки зе­ло­тов под руководством Си­мо­на Бар-Гио­ры. К 70 году Ио­анн кон­тро­ли­ро­вал Хра­мо­вую го­ру, а Си­мон Бар-Гио­ра - большую часть са­мо­го го­ро­да. Во вре­мя меж­до­усо­биц бы­ли со­жже­ны боль­шие за­па­сы про­до­воль­ст­вия, под­го­тов­лен­ные на слу­чай оса­ды, и ря­до­вые го­ро­жа­не на­ча­ли стра­дать от го­ло­да.

По­сле про­воз­гла­ше­ния им­пе­ра­то­ром (ле­то 69 года) Вес­па­си­ан от­пра­вил­ся в Рим, на­зна­чив ко­ман­дую­щим сво­его сы­на Ти­та Фла­вия . В апреле 70 года Тит оса­дил Ие­ру­са­лим и по­сле 5 месяцев ожес­то­чён­ных бо­ёв за­хва­тил его. Ие­ру­са­лим­ский храм был со­жжён, го­род раз­ру­шен, а Си­мон, Ио­анн и их уце­лев­шие сто­рон­ни­ки взя­ты в плен. В 71 году Вес­па­си­ан и Тит от­празд­но­ва­ли в Ри­ме три­умф над по­ко­рён­ной Иу­де­ей. Поcле это­го Си­мон Бар-Гио­ра был каз­нён, Ио­анн Гис­халь­ский за­клю­чён в тюрь­му, а их сто­рон­ни­ки про­да­ны в раб­ст­во или от­да­ны в гла­диа­то­ры. Окон­ча­тель­но со­про­тив­ле­ние пов­стан­цев бы­ло по­дав­ле­но лишь по­сле за­хва­та кре­по­сти Ма­са­да (вес­ной 74 года), за­щит­ни­ки ко­то­рой по­кон­чи­ли с со­бой.

Главный ис­точ­ник по ис­то­рии Иудейской войны - сочиненние «Иу­дей­ская вой­на» Ио­си­фа Фла­вия, ко­то­рый сна­ча­ла был од­ним из во­ж­дей пов­стан­цев, а за­тем - по­мощ­ни­ком и при­двор­ным ис­то­ри­ком им­пе­ра­то­ров Вес­па­сиа­на и Ти­та.

Иллюстрация:

«Три­умф Ти­та». Рель­ефна ар­ке Ти­та в Ри­ме. 81 н.э. Изображены рим­ские вои­ны, не­су­щие ме­но­руи дру­гие свя­щен­ные пред­ме­ты. Архив БРЭ.

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