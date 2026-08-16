ИУДА МАККАВЕЙ

Руководитель восстания евреев против сирийского царя Антиоха IV.

Его отец священник Маттафия из рода Хасмонеев в 167 г. до н.э. возглавил восстание в Иудее, вызванное деспотическими декретами и гонениями на евреев со стороны царя Антиоха IV Эпифана из династии Селевкидов (175–163 гг. до н.э.). Антиох своим эдиктом от 167 г. до н.э. запретил иудеям осуществлять обрезание и праздновать субботу, а Иерусалимский храм превратил в святилище Зевса, приказав поместить во дворе храма статую Зевса. Восстание началось с того, что Маттафия отказался совершать языческие жертвоприношения в своем родном городке Модиин и вместе с сыновьями ушел в горы, призвав иудеев поднять мятеж.

Так начался длительный период Маккавейских войн. После смерти Маттафии его сын Иуда, получивший прозвище «Маккавей», принял на себя руководство восстанием. Иуда Маккавей стал одним из величайших вождей в истории еврейского народа. Одержав несколько побед над регулярной царской армией, Иуда в декабре 164 г. до н.э. овладел Иерусалимом и очистил храм от остатков языческого культа (отсюда пошел праздник «освящения» – ханука). Завоевание Иерусалима означало de facto отпадение Иудеи от Селевкидского царства . К военным победам Иуды добавились его дипломатические успехи. В 161 г. до н.э. он заключил договор с Римом о взаимопомощи в случае войны. В том же году Иуда разбил сирийскую армию, возглавляемую селевкидским полководцем Никанором, в решительном сражении под Адасой. Армия сирийцев намного превосходила численностью войска повстанцев. В 160 г. до н.э. Иуда Маккавей погиб в бою при Элеасе. Он был похоронен в семейной усыпальнице в Модиине.

После гибели Иуды Маккавея восстание возглавили его братья, Иоанатан и Симон. Борьба шла с переменным успехом. Оба брата Иуды погибли. В 142 г. до н.э. после 25-летней упорной борьбы Иудея стала суверенным государством. Сирийский царь Деметрий II заключил с ней мир фактически как с равной стороной, хотя цитадель Иерусалима Акра в течение ряда лет после победы Маккавеев еще оставалась в руках селевкидского гарнизона. Восстание евреев 167–142 гг. до н.э. вошло в историю как Маккавейские войны. С этого момента и на протяжении свыше ста лет род Хасмонеев занимал центральное место в еврейской истории. У Генделя есть оратория «Иуда Маккавей».

Исторические источники :

Первая и Вторая Книги Маккавейские.

Иллюстрации :

1. Иуда Маккавей (Chabeus Iudas Ma). Гравюра в форме медали из сборника портретов исторических личностей, изданного Гийомом Руйе (Guillaume Rouillé. Promptuarii Iconum Insigniorum. Lyon, 1555);

2. Иуда Маккавей. Марка из серии «Герои Израиля». Номинал 0,25 лиры. Эмиссия август 1961 г.;

3. Иуда Маккавей (справа). Иллюстрация к Ветхому Завету (надпись на гравюре: «Три хороших иудея. Иосиф. Царь Давид. Иуда Маккавей»). Германия. Начало XVI в. Британский музей.