КОЛЛЕДЖ
КОЛЛЕДЖ (англ. college) - учебное заведение в системах образования главным образом Великобритании, стран Британского Содружества и США.
По уровню подготовки различают 3 типа колледжей: соответствующие уровню высшей школы и входящие в состав университетов; занимающие положение между средними и высшими учебными заведениями; соответствующие старшим классам средней школы. Колледжи первого типа возникли в начале XIII века в Англии. В традиционном виде их исторически сложившийся тип доныне сохранился в Оксфордском и Кембриджском университетах. Колледжи занимают отдельные здания, в которых студенты разных факультетов живут и обучаются под руководством одного из преподавателей колледжа (тьютора), посещая также лекции в университете. Каждый колледж пользуется автономией - выбирает своих должностных лиц и постоянных членов, имеет своих лекторов и тьюторов и т.д. Колледжи, входящие в состав других университетов Великобритании, как правило, являются специализированными вузами, пользующимися значительной самостоятельностью. Колледжи университетского типа, являясь высшими учебными заведениями, тем не менее не обладают правом выдавать диплом и присуждать степень; их студенты держат экзамен по программе университета перед университетскими преподавателями. Со временем такие колледжи становятся университетами.
По образцу английских в XVII веке появились колледжи в США, где они до сих пор являются наиболее распространённым типом высшего учебного заведения. Одни из них входят в состав университетов, другие - самостоятельные учебные заведения. Большинство колледжей - 4-летние (гуманитарные или естественно-научные; чаще в одном колледже существуют оба направления). Программа носит академический характер. В течение первых 2 лет обучения студенты проходят на более высоком, чем в средней школе, уровне курс общего образования, который дифференцируется в зависимости от будущей специализации студента, а на старших двух курсах углублённо изучают 1-2 предмета либо гуманитарного, либо естественно-математического цикла. Окончившие курс получают степень бакалавра. После 2-го курса можно перейти на один из факультетов университета. Колледжи не дают специализированной подготовки.
Колледжи второго типа - специализированные, главным образом технические, выросли из механических институтов по образцу колледжа Финсбери (конец XIX века, Лондон). Первоначально давали подготовку ремесленникам и лицам, занимавшим определённые должности в промышленности. В 1960-е годы большинство из них было реорганизовано в политехнические институты. Главные виды специализированных колледжей - технические, коммерческие, домоводческие, художественные, сельскохозяйственные, медицинские; дают различную по уровню квалификацию. Среднее специальное образование обеспечивают 2-летние колледжи, повышенное - 4–5-летние.
Колледжи третьего типа (2-3-летние) дают среднее профессиональное образование по техническим, коммерческим, сельскохозяйственным и другим специальностям, не требующим высшего образования (например, библиотечного работника, медсестры).
В 1960-х годах в США возник новый тип колледжей - многофункциональный (называется также общественным, зональным, коммунальным или региональным); предлагает два типа программ: профессиональные (среднее техническое или среднее профессиональное образование) и академические (высшее образование). В 1970-х годах в основном в Великобритании появился так называемый колледж 6-го класса - учебное заведение, соответствующее двум старшим классам полной средней школы; готовит учащихся к поступлению в вуз.
В Российской Федерации с начала 1990-х годов название «колледж» принимают некоторые новые или реорганизованные учебные заведения - техникумы и равные им по образовательному и социальному статусу училища. В формировании и развитии российских колледжей наметились два направления, которые условно можно назвать научным и прагматическим. Научное направление характеризуется стремлением создать тип колледжей, наиболее близкий к классическому английскому колледжу, существующему при университете. Создаётся образовательная система «колледж - университет», в рамках которой решается единая задача - подготовка высококвалифицированных специалистов. Прагматической направленностью на удовлетворение кадровых потребностей отличаются так называемые многоотраслевые, муниципальные и региональные колледжи - многоцелевые учебные заведения, дающие, как правило, среднее профессиональное образование, в том числе педагогические, инженерно-педагогические, музыкально-педагогические, коммерческие, экономическое и пр.