КОЛЛЕДЖ

КОЛЛЕДЖ (англ. college) - учеб­ное за­ве­де­ние в сис­те­мах об­ра­зо­ва­ния главным образом Ве­ли­ко­бри­та­нии, стран Британского Со­дру­же­ст­ва и США.

По уров­ню под­го­тов­ки раз­ли­ча­ют 3 ти­па колледжей: со­от­вет­ст­вую­щие уров­ню выс­шей шко­лы и вхо­дя­щие в со­став уни­вер­си­те­тов; за­ни­маю­щие по­ло­же­ние ме­ж­ду сред­ни­ми и выс­ши­ми учеб­ны­ми за­ве­де­ния­ми; со­от­вет­ст­вую­щие стар­шим клас­сам сред­ней шко­лы. Колледжи пер­во­го ти­па воз­ник­ли в начале XIII века в Англии. В тра­диционном ви­де их ис­то­ри­че­ски сло­жив­ший­ся тип до­ны­не со­хра­нил­ся в Окс­форд­ском и Кем­бридж­ском университетах . Колледжи за­ни­ма­ют отдельные зда­ния, в ко­то­рых сту­ден­ты раз­ных фа­куль­те­тов жи­вут и обу­ча­ют­ся под руководством од­но­го из пре­по­да­ва­те­лей колледжа (тью­то­ра), по­се­щая так­же лек­ции в университете. Ка­ж­дый колледж поль­зу­ет­ся ав­то­но­ми­ей - вы­би­ра­ет сво­их долж­но­ст­ных лиц и по­сто­ян­ных чле­нов, име­ет сво­их лек­то­ров и тью­то­ров и т.д. Колледжи, вхо­дя­щие в со­став других университетов Ве­ли­ко­бри­та­нии, как пра­ви­ло, яв­ля­ют­ся спе­циа­ли­зированными ву­за­ми, поль­зую­щи­ми­ся зна­чительной са­мо­стоя­тель­но­стью. Колледжи уни­вер­си­тет­ско­го ти­па, яв­ля­ясь выс­ши­ми учеб­ны­ми за­ве­де­ния­ми, тем не ме­нее не об­ла­да­ют пра­вом вы­да­вать ди­плом и при­су­ж­дать сте­пень; их сту­ден­ты дер­жат эк­за­мен по про­грам­ме уни­вер­си­те­та пе­ред уни­вер­си­тет­ски­ми пре­по­да­ва­те­ля­ми. Со вре­ме­нем та­кие колледжи ста­но­вят­ся уни­вер­си­те­та­ми.

По об­раз­цу анг­лий­ских в XVII веке поя­ви­лись колледжи в США, где они до сих пор яв­ля­ются наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ным ти­пом выс­ше­го учеб­но­го за­ве­де­ния. Од­ни из них вхо­дят в со­став университетов, дру­гие - са­мо­сто­ятельные учеб­ные за­ве­де­ния. Боль­шин­ст­во колледжей - 4-лет­ние (гу­ма­ни­тар­ные или ес­те­ст­вен­но-на­уч­ные; ча­ще в од­ном колледже су­ще­ст­ву­ют оба на­прав­ле­ния). Про­грам­ма но­сит ака­де­мический ха­рак­тер. В те­че­ние пер­вых 2 лет обу­че­ния сту­ден­ты про­ходят на бо­лее вы­со­ком, чем в сред­ней шко­ле, уров­не курс об­ще­го об­ра­зо­ва­ния, ко­то­рый диф­фе­рен­ци­ру­ет­ся в за­ви­си­мо­сти от бу­ду­щей спе­циа­ли­за­ции сту­ден­та, а на стар­ших двух кур­сах уг­луб­лён­но изу­чают 1-2 пред­ме­та ли­бо гу­ма­ни­тар­но­го, ли­бо ес­тественно-ма­те­ма­тического цик­ла. Окон­чив­шие курс по­лу­ча­ют сте­пень ба­ка­лав­ра. По­сле 2-го кур­са мож­но пе­рей­ти на один из фа­куль­те­тов университета. Колледжи не да­ют спе­циа­ли­зированной под­го­тов­ки.

Колледжи вто­ро­го ти­па - спе­циа­ли­зи­ро­ван­ные, главным образом тех­ни­че­ские, вы­рос­ли из ме­ха­нических институтов по об­раз­цу кол­лед­жа Фин­сбе­ри (конец XIX века, Лон­дон ). Пер­во­на­чаль­но да­ва­ли под­го­тов­ку ре­мес­лен­ни­кам и ли­цам, за­ни­мав­шим оп­ре­де­лён­ные долж­но­сти в промышленности. В 1960-е годы боль­шин­ст­во из них бы­ло ре­ор­га­ни­зо­ва­но в по­ли­тех­нические институты. Главные ви­ды спе­циа­ли­зированных колледжей - тех­нические, ком­мерческие, до­мо­вод­че­ские, ху­до­же­ст­вен­ные, сельскохозяйственные, ме­ди­цин­ские; да­ют раз­лич­ную по уров­ню ква­ли­фи­ка­цию. Сред­нее специальное об­ра­зо­ва­ние обес­пе­чи­ва­ют 2-лет­ние колледжи, по­вы­шен­ное - 4–5-лет­ние.

Колледжи третье­го ти­па (2-3-лет­ние) да­ют сред­нее профессиональное об­ра­зо­ва­ние по тех­ническим, ком­мерческим, сельскохозяйственным и другим спе­ци­аль­но­стям, не тре­бую­щим выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния (например, биб­лио­теч­но­го ра­бот­ни­ка, мед­се­ст­ры).

В 1960-х годах в США воз­ник но­вый тип колледжей - мно­го­функ­цио­наль­ный (на­зы­ва­ет­ся так­же об­ще­ст­вен­ным, зо­наль­ным, ком­му­наль­ным или ре­гио­наль­ным); пред­ла­га­ет два ти­па про­грамм: про­фес­сио­наль­ные (сред­нее тех­ническое или сред­нее профессиональное об­ра­зо­ва­ние) и ака­де­ми­че­ские (выс­шее об­ра­зо­ва­ние). В 1970-х годах в основном в Ве­ли­ко­бри­та­нии поя­вил­ся так называемый колледж 6-го клас­са - учеб­ное за­ве­де­ние, со­от­вет­ст­вую­щее двум стар­шим клас­сам пол­ной сред­ней шко­лы; го­то­вит уча­щих­ся к по­сту­п­ле­нию в вуз.

В Российской Фе­де­ра­ции с начала 1990-х годов название «колледж» при­ни­ма­ют не­ко­то­рые но­вые или ре­ор­га­ни­зо­ван­ные учеб­ные за­ве­де­ния - тех­ни­ку­мы и рав­ные им по об­ра­зо­ва­тель­но­му и со­ци­аль­но­му ста­ту­су учи­ли­ща. В фор­ми­ро­ва­нии и раз­ви­тии российских колледжей на­ме­ти­лись два на­прав­ле­ния, ко­то­рые ус­лов­но мож­но на­звать на­уч­ным и праг­ма­ти­че­ским. На­учное на­прав­ле­ние ха­рак­те­ри­зу­ет­ся стрем­ле­ни­ем соз­дать тип колледжей, наи­бо­лее близ­кий к клас­си­че­ско­му английскому колледжу, су­ще­ст­вую­ще­му при уни­вер­си­те­те. Соз­да­ёт­ся об­ра­зо­вательная сис­те­ма «колледж - уни­вер­си­тет», в рам­ках ко­то­рой ре­ша­ет­ся еди­ная за­да­ча - под­го­тов­ка вы­со­ко­ква­ли­фи­ци­рованных спе­циа­ли­стов. Праг­ма­тической на­прав­лен­но­стью на удов­ле­тво­ре­ние кад­ро­вых по­треб­но­стей от­ли­ча­ют­ся так называемые мно­го­от­рас­ле­вые, му­ни­ци­паль­ные и ре­гио­наль­ные колледжи - мно­го­це­ле­вые учеб­ные за­ве­де­ния, даю­щие, как пра­ви­ло, сред­нее профессиональное об­ра­зо­ва­ние, в том числе пе­да­го­гические, инженерно-пе­да­го­гические, музыкально-пе­да­го­гические, ком­мерческие, эко­но­ми­че­ское и пр.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)