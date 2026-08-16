ИТИКАВА КОН

ИТИКАВА КОН - японский ре­жис­сёр, сце­на­рист.

Пос­ле окон­ча­ния в 1933 году тех­нического кол­лед­жа в Оса­ке на­чал ра­бо­тать в ки­но как ас­си­стент ре­жис­сё­ра. Как ре­жис­сёр де­бю­ти­ро­вал ку­коль­ным фильмом «Де­вуш­ка из хра­ма Дод­зё» (1946 год).

Сре­ди ран­них ра­бот - ко­ме­дии и ме­ло­дра­мы («Цве­ты рас­цве­та­ют» и «365 но­чей», обе 1948 год; «Сан­си­ро с Гинд­зы», 1950 год; «Лю­бов­ни­ки», 1951 год; «Гос­по­дин Пу» и «Воз­люб­лен­ный», обе 1953 год; «Мил­лио­нер», 1954 год; «Пе­ре­пол­нен­ный трам­вай», 1957 год). Этап­ным для ки­но­ис­кус­ст­ва Япо­нии стал фильм «Ком­на­та на­си­лия» (по С. Иси­ха­ре, 1956 год), от­ра­зив­ший смя­те­ние и про­тест по­сле­во­ен­но­го «по­те­рян­но­го по­ко­ле­ния».

В по­ис­ке но­вых вы­ра­зи­тель­ных средств и жиз­нен­но­го ма­те­риа­ла Итикава об­ра­ща­ет­ся к различным жан­рам - от ко­ме­дии до пси­хо­ло­гической дра­мы, зна­чительное ме­сто в его твор­че­ст­ве за­ни­ма­ют литературные эк­ра­ни­за­ции: «Серд­це» (по С. На­цу­мэ, 1955 год), «Боль­шой по­жар» (по Ю. Ми­си­ме, 1958 год), «Ключ» (по Д. Та­нид­за­ки, 1959 год, премия Международного кинофестиваля в Кан­не).

Сре­ди филь­мов ан­ти­во­ен­ной те­ма­ти­ки наи­бо­лее из­вест­ны «Бир­ман­ская ар­фа» (1956 год, премия Международного кинофестиваля в Ве­не­ции) и «По­ле­вые ог­ни» (1959 год, премия Международного кинофестиваля в Ло­кар­но). В конце 1970-х годов ув­лёк­ся эк­ра­ни­за­ция­ми де­тек­тив­но-мис­тических ро­ма­нов С. Ёко­мид­зо (смотрите Детектив ): «Се­мей­ст­во Ину­га­ми» (1976 год), «Дья­воль­ская счи­та­лоч­ка» и «Ост­ров-тюрь­ма» (обе 1977 год), «Ко­ро­ле­ва пчёл» (1978 год).

Экс­пе­ри­мен­ти­руя в облас­ти фор­мы, по­ста­вил фильм «Ог­нен­ная пти­ца» (1978 год), в ко­то­ром ани­ма­ция со­че­та­лась с иг­рой ак­тё­ров. Сре­ди других филь­мов: «Месть ак­тё­ра» и «В оди­ноч­ку че­рез Ти­хий оке­ан» (оба 1963 год), «То­кий­ская олим­пиа­да» (1965 год, до­ку­мен­таль­ный), «Пу­го­вич­ная вой­на Топ­пу Джид­жи» (1967 год, ку­коль­ный), «Мо­ло­дость» (1968 год), «Лю­бить сно­ва» (1971 год), «Стран­ни­ки» (1973 год), «Ак­три­са ки­но» (1987 год, до­ку­мен­таль­ный, по­свя­щён К. Та­на­ка), «Жу­равль» (1988 год), «Син­сэн­гу­ми» (ани­мационный) и «До­ра-Хэй­та» (по сце­на­рию А. Ку­ро­са­вы), оба 2000 год; «Убий­ца кла­на Ину­га­ми» (2006 год). Ра­бо­та­ет на ТВ.

Иллюстрация :

К. Итикава. Кадр из филь­ма «Бир­ман­ская ар­фа». 1956. Взято с архива БРЭ.

Сочинения :

Кон. Кио­то, 1999 (совместно с Та­ни­ка­ва Сюн­та­ро, на япон. яз.).