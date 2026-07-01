ИТИКАВА

ИТИКАВА - го­род в Япо­нии, пре­фек­ту­ра Ти­ба, вхо­дит в городскую аг­ло­ме­ра­цию То­кио.

Население 474,2 тысяч человек (2008 год). Рас­по­ло­жен на вос­то­ке центральной час­ти острова Хон­сю, на реке Эдо. Че­рез Итикаву про­хо­дят ско­ро­ст­ная ав­то­стра­да «Хи­га­си-Кан­то» (То­кио - На­ри­та - Ита­ко), 2 ли­нии то­кий­ско­го мет­ро («Синд­зю­ку» и «Тод­зай»).

Сфор­ми­ро­вал­ся в ре­зуль­та­те слия­ния се­ле­ний Ити­ка­ва, Ява­та и На­кая­ма, из­вест­ных с пе­рио­да То­ку­га­ва (1603-1867 годы) как цен­тры до­бы­чи со­ли. На­чал быст­ро раз­ви­вать­ся со строи­тель­ст­вом железнодорожной ли­нии в 1894 году, свя­зав­шей Итикаву с То­кио. Го­род с 1934 года.

Хра­мы: буд­ди­ст­ские - Гу­ход­зи, Хо­кэ­кёд­зи, То­ку­ганд­зи, Гэн­синд­зи и другие; син­тои­ст­ские - Ка­цу­си­ка-Ха­ти­ман­гу, Ко­ма­га­та, Ко­но­дай-Тэн­ман­гу и другие.

Сре­ди дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей - па­мят­ник и па­виль­он в честь Тэ­ко­ны (ге­рои­ни пер­вой ан­то­ло­гии японской по­эзии «Манъ­ё­сю»), вил­ла Ка­та­ги­ри (1938 год, со­че­та­ние японской и ев­ропейской ар­хи­тек­ту­ры). Ар­хео­ло­гические па­мят­ни­ки (ра­ко­вин­ные ку­чи эпо­хи дзё­мон).

Жен­ский университет Ваё (1897 год; современный ста­тус с 1949 года), Университет ком­мер­ции пре­фек­ту­ры Ти­ба (1928 год), От­де­ле­ние гу­ма­ни­тар­ных и ес­тественных на­ук То­кий­ско­го медицинского и сто­ма­то­ло­гического университета. Национальный центр нев­ро­ло­гии и пси­хи­ат­рии. Ис­сле­до­ва­тель­ские ла­бо­ра­то­рии ком­па­нии «Sumitomo Metal» (1965 год).

Му­зеи: современной промышленности и нау­ки пре­фек­ту­ры Ти­ба; ес­тественной ис­то­рии; древ­но­стей; ху­дож­ни­ка К. Хи­га­сия­мы (2005 год); китайского учё­но­го и пи­са­те­ля Го Мо­жо (в 1928-1937 годах жил в Япо­нии в эмиг­ра­ции). Ху­дожественная га­ле­рея «Киу­ти». «Ме­диа-парк» (современный об­ра­зо­ва­тель­ный центр для лю­дей всех воз­рас­тов). «Дом при­ро­ды для мо­ло­дё­жи» (с пла­не­та­ри­ем). 2 бо­та­нических са­да, са­ды роз. Зоо­парк. Пар­ки Са­то­ми (в ев­ропейском сти­ле, на бе­ре­гу реке Эдо; Дом-му­зей по­эта Х. Ки­та­ха­ры) и Дзюн­сай-Ике. Императорский за­каз­ник ди­ких уток «Син­ха­ма».

Итикава - круп­ный ин­дустриальный центр, вхо­дит в промышленную зо­ну Кэйё. Ве­ду­щие от­рас­ли - ма­ши­но­строе­ние и ме­тал­лур­гия.Ста­ле­ли­тей­ные за­во­ды ком­па­ний «Nippon Ko­shuho Steel Co.» и «Yodoko»; про­изводство про­во­ло­ки - «Sugita Wire Co.», «Riken Electric Wire Co.»; труб - «Kubota»; ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций. Пред­при­ятия точ­но­го ма­ши­но­строе­ния («Koshuho Pre­ci­sion Co.»), элек­трон­ной (в том числе тех­нический центр кор­по­ра­ции TDK) промышленности. Вы­пуск раз­но­об­раз­но­го промышленного обо­ру­до­ва­ния (за­вод и ис­сле­до­ва­тель­ский центр ком­па­нии «Tsukishima Kikai»; за­вод ком­па­нии «Sankyo Seysakusho»). Пред­при­я­тия хи­мической (в том числе све­то­чув­ст­вительные ма­те­риа­лы, ком­па­ния «Toyo Gosay»), фар­ма­цев­тической, тек­стиль­ной (в том числе шер­стя­ной), пи­ще­вой промышленности; про­изводство кар­то­на (за­вод «Kanto Mill Ichikawa» ком­па­нии «Hokuetsu Paper Mills»).

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