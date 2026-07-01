ИТИКАВА
ИТИКАВА - город в Японии, префектура Тиба, входит в городскую агломерацию Токио.
Население 474,2 тысяч человек (2008 год). Расположен на востоке центральной части острова Хонсю, на реке Эдо. Через Итикаву проходят скоростная автострада «Хигаси-Канто» (Токио - Нарита - Итако), 2 линии токийского метро («Синдзюку» и «Тодзай»).
Сформировался в результате слияния селений Итикава, Явата и Накаяма, известных с периода Токугава (1603-1867 годы) как центры добычи соли. Начал быстро развиваться со строительством железнодорожной линии в 1894 году, связавшей Итикаву с Токио. Город с 1934 года.
Храмы: буддистские - Гуходзи, Хокэкёдзи, Токугандзи, Гэнсиндзи и другие; синтоистские - Кацусика-Хатимангу, Комагата, Конодай-Тэнмангу и другие.
Среди достопримечательностей - памятник и павильон в честь Тэконы (героини первой антологии японской поэзии «Манъёсю»), вилла Катагири (1938 год, сочетание японской и европейской архитектуры). Археологические памятники (раковинные кучи эпохи дзёмон).
Женский университет Ваё (1897 год; современный статус с 1949 года), Университет коммерции префектуры Тиба (1928 год), Отделение гуманитарных и естественных наук Токийского медицинского и стоматологического университета. Национальный центр неврологии и психиатрии. Исследовательские лаборатории компании «Sumitomo Metal» (1965 год).
Музеи: современной промышленности и науки префектуры Тиба; естественной истории; древностей; художника К. Хигасиямы (2005 год); китайского учёного и писателя Го Можо (в 1928-1937 годах жил в Японии в эмиграции). Художественная галерея «Киути». «Медиа-парк» (современный образовательный центр для людей всех возрастов). «Дом природы для молодёжи» (с планетарием). 2 ботанических сада, сады роз. Зоопарк. Парки Сатоми (в европейском стиле, на берегу реке Эдо; Дом-музей поэта Х. Китахары) и Дзюнсай-Ике. Императорский заказник диких уток «Синхама».
Итикава - крупный индустриальный центр, входит в промышленную зону Кэйё. Ведущие отрасли - машиностроение и металлургия.Сталелитейные заводы компаний «Nippon Koshuho Steel Co.» и «Yodoko»; производство проволоки - «Sugita Wire Co.», «Riken Electric Wire Co.»; труб - «Kubota»; металлоконструкций. Предприятия точного машиностроения («Koshuho Precision Co.»), электронной (в том числе технический центр корпорации TDK) промышленности. Выпуск разнообразного промышленного оборудования (завод и исследовательский центр компании «Tsukishima Kikai»; завод компании «Sankyo Seysakusho»). Предприятия химической (в том числе светочувствительные материалы, компания «Toyo Gosay»), фармацевтической, текстильной (в том числе шерстяной), пищевой промышленности; производство картона (завод «Kanto Mill Ichikawa» компании «Hokuetsu Paper Mills»).