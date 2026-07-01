ИТИХАРА
ИТИХАРА - город в Японии, префектура Тиба, входит в городскую агломерацию Токио.
Население 281 тысяча человек (2008 год). Расположен на острове Хонсю, на полуострове Босо, на восточном побережье Токийского залива.
Транспортный узел. Морской порт. Город с 1963 года; образован слиянием селений Итихара, Гои, Санва, Сидзу и Анегасаки.
Буддистские храмы Кадзуса-Кокубундзи (741 год; руины), Касамори-Каннон (784 год), синтоистский храм Туруминэ-Хатимангу. Археологические памятники (в том числе могильник Инаридай-1 эпохи ранний дзёмон). Университет Тэйкё-Хэйсэй (1995 год).
Входит в промышленную зону Кэйё (начала формироваться в 1959 году в прибрежной зоне).
Итихара - крупный центр нефтепереработки (действуют 3 нефтеперерабатывающих завода суммарной мощностью 633 тысяч баррелей в сутки) и нефтехимии (4 завода; совокупное производство этилена свыше 2 милионнов тонн в год). Металлургические заводы компаний «Mitsubishi Steel», «JFE Steel». Предприятия химической («Mitsui Chemicals», «Sumitomo Chemical», «Dainippon Ink and Chemicals», «Lion Corporation» и другие), стекольной («Nippon Sheet Glass», «Asahi Glass») промышленности; производство оптико-волоконных изделий («Furukawa Electric»). Судостроение («Mitsui Engineering & Shipbuilding»). Разработка программного обеспечения для геоинформационных систем («Nihon Computer Graphic»). ТЭС Гои (1,9 тысяч МВт), Анегасаки (3,6 тысяч МВт).
С 2001 года в Итихаре впервые в мире налажено производство экоцемента.
Смотри Предпринимательская деятельность.