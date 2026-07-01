ИТИХАРА

ИТИХАРА - го­род в Япо­нии, пре­фек­ту­ра Ти­ба, вхо­дит в городскую аг­ло­ме­ра­цию То­кио.

Население 281 тысяча человек (2008 год). Рас­по­ло­жен на острове Хон­сю, на полуострове Бо­со, на восточном по­бе­ре­жье То­кий­ско­го залива.

Транс­порт­ный узел. Морской порт. Го­род с 1963 года; об­ра­зо­ван слия­ни­ем се­ле­ний Ити­ха­ра, Гои, Сан­ва, Сид­зу и Ане­га­са­ки.

Буд­ди­ст­ские хра­мы Кад­зу­са-Ко­ку­бунд­зи (741 год; руи­ны), Ка­са­мо­ри-Кан­нон (784 год), син­тои­ст­ский храм Ту­ру­ми­нэ-Ха­ти­ман­гу. Ар­хео­ло­гические па­мят­ни­ки (в том числе мо­гиль­ник Ина­ри­дай-1 эпо­хи ран­ний дзё­мон). Университет Тэй­кё-Хэй­сэй (1995 год).

Вхо­дит в промышленную зо­ну Кэйё (на­ча­ла фор­ми­ро­вать­ся в 1959 году в при­бреж­ной зо­не).

Итихара - круп­ный центр неф­те­пе­ре­ра­бот­ки (дей­ст­ву­ют 3 нефтеперерабатывающих завода сум­мар­ной мощ­но­стью 633 тысяч баррелей в сутки) и неф­те­хи­мии (4 за­во­да; со­во­куп­ное про­изводство эти­ле­на свыше 2 милионнов тонн в год). Ме­тал­лур­гические за­во­ды ком­па­ний «Mitsubishi Steel», «JFE Steel». Пред­при­ятия хи­мической («Mitsui Chemicals», «Sumitomo Chemical», «Dai­nippon Ink and Chemicals», «Lion Cor­poration» и другие), сте­коль­ной («Nippon Sheet Glass», «Asahi Glass») промышленности; про­изводство оп­ти­ко-во­ло­кон­ных из­де­лий («Furukawa Electric»). Су­до­строе­ние («Mitsui Engineering & Shipbuilding»). Раз­ра­бот­ка про­грамм­но­го обес­пе­че­ния для гео­ин­фор­ма­ци­он­ных сис­тем («Ni­hon Computer Graphic»). ТЭС Гои (1,9 тысяч МВт), Ане­га­са­ки (3,6 тысяч МВт).

С 2001 года в Итихаре впер­вые в ми­ре на­ла­же­но про­изводство эко­це­мен­та.

Смотри Предпринимательская деятельность .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)