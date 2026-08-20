ИТАЛЬЯНСКАЯ ВОСТОЧНАЯ АФРИКА
ИТАЛЬЯНСКАЯ ВОСТОЧНАЯ АФРИКА (ИВА) - колониальное владение Италии в районе Африканского Рога.
Образована декретом итальянского короля Виктора Эммануила III от 1 июня 1936 года после оккупации Эфиопии в ходе итало-эфиопской войны 1935-1936 годов (смотри Итало-эфиопские войны).
В состав ИВА были включены Эфиопия, Эритрея и Итальянское Сомали. ИВА подразделялась на 6 губернаторств: Эритрея (административный центр - города Асмэра), Сомали (Могадишо), Амхара (Гондэр), Галла и Сидамо (Джимма), Харэр (Харэр), Аддис-Абеба (Аддис-Абеба; с 1938 года губернаторство Шоа). Во главе ИВА находился итальянский генерал-губернатор (он же вице-король Эфиопии), представлявший короля Италии. ИВА ликвидирована в 1941 году в результате разгрома военных сил фашистской Италии войсками союзников на африканском фронте.