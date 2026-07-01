ИТАЛО-ЮГОСЛАВСКИЙ ДОГОВОР 1937

Итало-югославский договор 1937 — политическое соглашение между Италией и Югославией, вошедшее в историю дипломатии как договор о нейтралитете.

И.-ю. д. явился следствием проводимой державами «Оси Берлин—Рим» политики по развалу Малой Антанты . Югославское правительство М. Стоядиновича, взявшее курс на нейтралитет во внешней политике, пошло на соглашение с приехавшим в Белград по инициативе Б. Муссолини министром иностранных дел Италии Г. Чиано. 25 марта был подписан договор сроком на 5 лет, предусматривающий нейтралитет каждой из сторон в случае участия другой в военных действиях. И.-ю. д. фактически выводил Югославию из сферы влияния Франции. Договор был нарушен Италией, напавшей в апреле 1941 совместно с Германией на Югославию.

Ист.: Мировое хозяйство и мировая политика. 1937. № 5. С. 167—168.

Лит.: 1939 год: Уроки истории / Отв. ред. О. А. Ржешевский. М., 1990; Дипломатический словарь. Т. 1. М., 1960. С. 578.