ИТАЛИЯ (РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ)
Ч. 1. Италия в Раннем Средневековье (до XI в.). Ссылки на остальные части - см. в конце статьи. Библиография - см. ст. Италия (XVI‒XVII вв.).
Италия (Итальянская Республика) — государство в Южн. Европе, на Апеннинском п-ове. Площадь — 301,34 тыс. кв. км. Население — 60,6 млн человек (2016). Столица — Рим.
Раннее Средневековье
Историю И. начинают ретроспективно с древнейших времен, хотя представление о единстве страны и народа в современном смысле складывается только на рубеже XV—XVI вв., с началом раннего Нового времени. Тем не менее, в Античности уже существовали понятия географической И. как пространства Апеннинского п-ова и прилегающих к нему на севере областей и населяющего его народа «италиков» — эти понятия во многом связаны с созданием Древнеримского государства и распространения его влияния на полуостров, а в дальнейшем за его пределы (см. Рим Древний).
И. в силу своего географического положения и исторической инерции оказалась центром приложения универсалистских тенденций Средневековья: здесь находилась столица католицизма Рим, здесь стремились закрепиться императоры (см. Священная Римская империя), которые с конца Х в. почти исключительно происходили из Германии. Политическая история И. с конца V в. н. э. на протяжении столетий определяется волнами завоеваний, которые отсчитываются с момента свержения малолетнего императора Ромула Августула военачальником варварского происхождения Одоакром (476). Одоакр формально подчинялся восточному императору (см. Византийская империя) и носил звание римского патриция, но на деле правил самостоятельно, хотя и не внес никаких изменений в римские порядки. Одоакр успешно сражался со своим соперником Юлием Непотом и изгнал из Сицилии вандалов, но в 488 император Зенон объявил его изменником и предложил прийти в И. Теодориху, предводителю остготов, которые жили на территории империи и считались ее союзниками. Теодорих нанес Одоакру несколько поражений и осадил его в тогдашней столице Равенне. В 493 вожди договорились о примирении, но Теодорих убил Одоакра. Остготское владычество продлилось в Италии более полувека и также не повлекло за собой радикальных структурных перемен: готы представляли военное сословие, а гражданская администрация оставалась за римлянами. Номинально Теодорих получил власть от восточного императора и имел титул патриция и наместника в Италии, хотя предпочитал называть себя королем. Теодорих был арианином, но терпимо относился к другим вероисповеданиям, однако в 520-е ряд влиятельных римских христиан подпал под подозрение в измене, жертвами которого стали римский епископ Иоанн I и философ Боэций. После смерти Теодориха распри среди его наследников дали возможность восточному императору Юстиниану начать военные действия в И. Готская война, продлившаяся с 535 примерно до 553, нанесла стране большой урон и способствовала оттоку населения из городов. Полководцы Юстиниана Велизарий и Нарсес отвоевали всю итальянскую территорию, но безраздельное господство византийцев на полуострове продлилось недолго.
В 568 в северную часть И. вторглось германское племя лангобардов, вытесненное из Паннонии аварами. Лангобарды за короткое время подчинили себе большую часть Сев. И., которая впоследствии стала носить имя Ломбардии. Власть лангобардов закрепилась почти на 200 лет, прошедших в непрестанных войнах; вследствие изначальной слабости центральной власти и разобщенности занятых лангобардами территорий этот период положил начало длительной раздробленности страны.
Владения лангобардов делились на Великую Лангобардию на севере со столицами в Павии и Милане, и Малую на юге, где образовались фактически независимые герцогства Беневент и Сполето. Остальная территория И. первоначально сохраняла верность Византии, главным центром которой стал созданный в 584 Равеннский экзархат. Византийские земли делились на подчиненные экзарху дукаты во главе с герцогами (дуками): Римский, Венецианский, Калабрийский, Пентаполь (Пятиградье на адриатическом побережье южнее Равенны); в византийском управлении находились также острова Сицилия, Сардиния и Корсика. Так называемый Византийский коридор разделял территории лангобардов на севере и на юге. Войны с византийцами и франками способствовали укреплению института королевской власти у лангобардов. Король Агилульф (590—616) отказался от арианства и короновался так называемой железной короной (в которую была вставлена реликвия — гвоздь от распятия Христа) — она стала необходимым атрибутом коронации итальянских королей. Агилульфу удалось отнять у византийцев Равенну, затем потерянную и снова завоеванную на короткое время в 751; один из его преемников, Ротари (636—652), захватил Лигурию и часть Тосканы; он также издал сборник законов для лангобардов (Эдикт Ротари). Лангобарды отняли часть земель у римской знати, они ввели собственную систему управления через королевских наместников, шультейсов в деревне и гастальдов в городах. Дальнейшие перемены в судьбах И. неразрывно связаны с ростом влияния и независимости римских епископов, с VI в. носивших имя пап. Уже папа Григорий I Великий (590—604) во время войны с лангобардами принял на себя все функции светского правителя. Разногласия западного духовенства с восточным усилились при византийских императорах, поддержавших иконоборчество. Папы вступили с ними в конфликт, в то время как лангобардские короли Лиутпранд и Айстульф стали вытеснять греков из оставшихся у них владений в И. Принявший римское исповедание Лиутпранд передал папам несколько отвоеванных у византийцев территорий (дарение Сутри, 728). Эти события положили начало светской власти пап над территориями И., иногда обобщенно называемыми патримонием св. Петра. В момент следующего обострения отношений с лангобардами, ввиду угрозы для Рима папа Стефан II (III) обратился за помощью к франкскому королю Пипину III Короткому, который разгромил Айстульфа и заставил его передать земли Равеннского экзархата папе (Пипинов дар, 756). В обмен папа помазал Пипина, узурпировавшего власть Меровингов, на царство и провозгласил его и его сыновей римскими патрициями. Позднее политическая самостоятельность папства была подтверждена легендарным Константиновым даром, согласно которому император передал римскому епископу Сильвестру I управление западной частью империи. В основе этой легенды, подкрепленной созданным на рубеже VIII—IX вв. документом, лежало, как предполагается, признание императором Константином I в 321 права церкви владеть собственностью.
Империя Карла Великого и Итальянское королевство
Последний король лангобардов — Дезидерий пытался заключить союз с сыном Пипина III Короткого Карлом Великим, выдав за него дочь, но в конце концов вражда между франками и лангобардами, выгодная и для пап, возобладала, и в 773 Карл отправился в И., где осадил столицу Дезидерия Павию. В июне 774 город сдался, Карл провозгласил себя королем франков и лангобардов и подтвердил данные ранее папе привилегии. В 800 папа Лев III короновал Карла, который поддержал его во внутриримских распрях, императором; с этой даты, 25 декабря 800, отсчитывается история возрожденной Западной империи. Королем франкской И. был с 781 сын Карла Пипин, которого после его смерти в 810 сменил его побочный сын Бернгард, или Беренгарий (813). Наследники Карла Великого не смогли сохранить единства империи, что привело в конце IX в. к утрате ими контроля над итальянскими владениями. Людовик I Благочестивый разделил все земли франков между своими сыновьями, среди которых первенствовал Лотарь I, назначенный в 817 соправителем императора. Опасения Бернгарда за свою власть побудили его к мятежу, который оказался неудачным; в 818 Бернгард был ослеплен и вскоре умер. Сыновья Людовика после его смерти в 840 разделили имперские владения на три части (Верденский договор 843); И. вошла в Срединное королевство Лотаря I, который носил также титул императора (843—855). Его наследники поделили королевство, причем земли в северной и средней части Апеннинского п-ова достались его сыну Людовику II (855—875). На южных территориях шли сходные процессы дробления политических образований и расширения их независимости от Византии, лангобардских и франкских королей. Сицилия, Калабрия, Апулия и Сардиния формально оставались под византийской властью. Герцогство Сполето признало верховенство папы, Беневенто разделилось на две части — княжества Беневенто и Салерно. В этот период Южн. Италия подвергалась нашествиям арабов, которые захватили почти всю Сицилию и делали набеги на Рим, в 852 они также обосновались в Бари, в Апулии. Людовик II в 867—871 в союзе с византийцами и беневентским герцогом Адельхизом уничтожил образованный эмират. Полунезависимыми стали в этот период портовые города в южной части Тирренского моря — Амальфи, Гаэта, Неаполь, Капуя; их правители носили византийские титулы префектов, ипатов и другие, но передавали свою власть уже по наследству, называя себя графами, герцогами (дожами) или князьями. В конце IX — начале XI в. императорами Македонской династии была временно возвращена материковая часть Южн. И., реорганизованная в катепанат И.
В 875—887 в Северной И. развернулась борьба за наследство бездетного Людовика II между представителями разных ветвей Каролингов, в которой сначала одержал верх западный правитель Карл II Лысый, а затем, после его смерти в 877, его племянник Карл III Толстый. Несмотря на внутренние распри и необходимость противостояния набегам арабов и норманнов, Карлу III ненадолго удалось объединить в своих руках восточные имперские территории, в 881 он был коронован папой Иоанном VIII, а в 885 получил власть и на Западе. Тем не менее, уже в 887 на съезде знати Карл был смещен и вскоре умер. С этого момента И. на протяжении почти ста лет оставалась фактически лишенной центральной власти, хотя короли и даже императоры избирались при поддержке разных групп знати. Одним из основных претендентов был маркиз Фриульский Беренгарий (король в 888—924 с перерывами, император с 916), соперничавший с герцогом Гвидо II да Сполето и его сыном Ламбертом в союзе с баварским королем Германии Арнульфом, избранным на место Карла Толстого; затем, после того как в 894 Арнульф сам заявил претензии на императорскую корону (895—899), Беренгарий договорился с Гвидо и его родней о перемирии. Следующими соперниками Беренгария выступали король Прованса и Нижней Бургундии Людовик III Слепой в 900—905 и король обеих Бургундий Рудольф II (король Италии в 922—926). После убийства Беренгария I в 924 против Рудольфа выступил король Прованса Гуго Арльский, получивший корону И. в 926, он вскоре назначил своим соправителем малолетнего сына Лотаря II, но в 945 был вынужден бежать от нового претендента, маркиза Ивреи Беренгария II, внука Беренгария I, который стал править от имени Лотаря. Когда в 950 Лотарь скоропостижно скончался, Беренгарий Иврейский короновался вместе с сыном Адальбертом и решил выдать за него вдову Лотаря Адельгейду, дочь Рудольфа Бургундского. Та обратилась за покровительством к германскому королю Оттону I, пришедшему в И. и в 951 вступившему с ней в брак. Беренгарий II признал верховенство Оттона и сохранил свою власть, но на практике его притязания на самостоятельность вылились в новые столкновения с германцами. Римские папы в этот период, получивший название «темного века» (saeculum obscurum) или порнократии, находились под влиянием местных партий и знатных семейств Теофилактов, затем Кресценциев и графов Тускулума. Принадлежавшие к Теофилактам Теодора и ее дочь Мароция добивались назначения папами своих любовников и родни. Внук Мароции папа Иоанн XII в 960 обратился к Оттону за поддержкой против Беренгария, Оттон совершил поход в И. и был коронован Иоанном в феврале 962; он признал за папством все прежние привилегии, а Иоанн поклялся в верности императору, но вскоре нарушил клятву и перешел на сторону Беренгария. Оттон сместил папу и заменил его своим сторонником Львом VIII; Иоанн в разгар событий умер (964), а Беренгарий тогда же был взят в плен.
Коронация Оттона положила начало доминированию германских императоров на троне Империи и Итальянского королевства, для них стало традицией совершать военные походы для коронования в Риме. В 967 император сделал своего сына от Адельгейды Оттона II (973—983) соправителем и через пять лет женил его на византийской царевне Феофано, что подтверждало его планы в отношении бывших владений Восточной империи. Оттон II отправился в И. в 980, он нанес поражение сицилийским арабам при Кротоне, но продолжение похода было для него неудачным, и император вернулся на север, где незадолго до своей смерти обеспечил избрание своим преемником сына Оттона III (983—1002), предпоследнего правителя Саксонской династии. Тот проводил большую часть времени в И. и сделал своей столицей Рим, где утвердил власть близких себе пап — сначала своего двоюродного брата Григория V, затем известного ученого Герберта Орильякского под именем Сильвестра II. Последние годы Оттона III, умершего в возрасте 22 лет и поставившего своей задачей, как считается, возрождение Римской империи, прошли в конфликтах с мятежной римской знатью.
Города и феодализм
К этому времени в И., как и во всей Зап. Европе, сложилась и достигла зрелости средневековая система административного управления и ведения хозяйства, в целом характеризуемая как феодальная (см. Феодализм). Универсальная верховная власть, представленная духовными и светскими главами, папами и императорами, в большей или меньшей степени поддерживавшими равновесие, дополнялась иерархической структурой, обладавшей на разных уровнях большой степенью самостоятельности. Для этой системы было также характерно сочетание прав собственности на землю с властными функциями. Властью на местах обладали «старшие», сеньоры (ит. signori), в роли которых выступали бывшие имперские должностные лица или церковные сановники. В число первых входили графы (comites); маркграфы, или маркизы, возглавлявшие пограничные области — марки; герцоги и князья. Епископы обычно также выполняли функции сеньоров в своих диоцезах, имели свой двор, свиту, вооруженные отряды, юрисдикцию, ходили на войну; иногда титул епископа получали светские лица.
Подавляющая часть трудоспособного населения была занята в сельском хозяйстве, в котором господствовало натуральное производство. Основными работниками на земле являлись зависимые крестьяне, вынужденные искать защиты у сеньоров ввиду слабости центральных властей. Крестьяне обрабатывали землю сеньоров и несли различные повинности, имея в своем распоряжении наделы, обеспечивавшие пропитание для них самих и их семей. Они были привязаны к земле, которая передавалась и продавалась вместе с ними. Рабство было большей частью вытеснено новыми формами эксплуатации, в том числе и благодаря ветхозаветному запрету иметь рабов, исповедующих ту же веру. Крупные сеньоры, в том числе города и монастыри, имели в подчинении более мелких, вассалов и вальвассоров, которые «держали» от них земельные участки и входили в их ополчения. В IX—XI вв. разворачивался процесс так называемого озамкования (incastellamento), который иногда считают одной из черт «феодальной революции», — ввиду частых набегов арабов, норманнов и венгров (до 955) возникала необходимость строительства укреплений, в которых сеньоры и зависимая от них челядь, как и окрестные жители, могли бы пережидать опасность. Замки, таким образом, заменяли и дополняли в качестве властных центров прежние «виллы» и поместья, вокруг которых концентрировались земельные владения. Первоначально феоды жаловались королями в обмен на службу на временных условиях, но затем они стали передаваться по наследству, что бывало и с церковными должностями, сопряженными с доходами (бенефициями), которые часто оставались в руках представителей одних и тех же семей местной знати. Эти аристократические роды имели собственные церкви и тесные связи с монастырями, куда они делали богатые пожертвования.
В Х в. начинается рост городов, зачастую сохранивших античные корни и остававшихся центрами торговли, ремесла и денежного обращения; города имели своих сеньоров, часто епископов, но обзаводились и элементами самоуправления, а также собственным клиром, состоявшим из каноников городских храмов. На севере И. распределение крупных бенефициев находилось в руках императоров в рамках системы «имперской церкви», однако римские папы постепенно усиливали свои притязания на владение этой прерогативой. Раздвоение интересов императоров между Германией и И. способствовало тому, что конфликт с папством не затухал на протяжении столетий и приобретал разные формы в зависимости от конфигурации политических сил на полуострове. Преемник и двоюродный брат Оттона III Генрих II (1002—1024) в большей степени занимался заальпийскими проблемами, но был вынужден совершить три похода в И. для коронации и для подавления альтернативного кандидата, избранного местной знатью, Ардуина, маркиза Ивреи, — это удалось сделать лишь в 1015.