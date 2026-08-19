ИТАЛИЯ (РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ)

Ч. 1. Италия в Раннем Средневековье (до XI в.). Ссылки на остальные части - см. в конце статьи. Библиография - см. ст. Италия (XVI‒XVII вв.) .

Италия (Итальянская Республика) — государство в Южн. Европе, на Апеннинском п-ове. Площадь — 301,34 тыс. кв. км. Население — 60,6 млн человек (2016). Столица — Рим.

Раннее Средневековье

Историю И. начинают ретроспективно с древнейших времен, хотя представление о единстве страны и народа в современном смысле складывается только на рубеже XV—XVI вв., с началом раннего Нового времени. Тем не менее, в Античности уже существовали понятия географической И. как пространства Апеннинского п-ова и прилегающих к нему на севере областей и населяющего его народа «италиков» — эти понятия во многом связаны с созданием Древнеримского государства и распространения его влияния на полуостров, а в дальнейшем за его пределы (см. Рим Древний ).

И. в силу своего географического положения и исторической инерции оказалась центром приложения универсалистских тенденций Средневековья: здесь находилась столица католицизма Рим, здесь стремились закрепиться императоры (см. Священная Римская империя ), которые с конца Х в. почти исключительно происходили из Германии. Политическая история И. с конца V в. н. э. на протяжении столетий определяется волнами завоеваний, которые отсчитываются с момента свержения малолетнего императора Ромула Августула военачальником варварского происхождения Одоакром (476). Одоакр формально подчинялся восточному императору (см. Византийская империя ) и носил звание римского патриция, но на деле правил самостоятельно, хотя и не внес никаких изменений в римские порядки. Одоакр успешно сражался со своим соперником Юлием Непотом и изгнал из Сицилии вандалов , но в 488 император Зенон объявил его изменником и предложил прийти в И. Теодориху , предводителю остготов , которые жили на территории империи и считались ее союзниками. Теодорих нанес Одоакру несколько поражений и осадил его в тогдашней столице Равенне. В 493 вожди договорились о примирении, но Теодорих убил Одоакра. Остготское владычество продлилось в Италии более полувека и также не повлекло за собой радикальных структурных перемен: готы представляли военное сословие, а гражданская администрация оставалась за римлянами. Номинально Теодорих получил власть от восточного императора и имел титул патриция и наместника в Италии, хотя предпочитал называть себя королем. Теодорих был арианином, но терпимо относился к другим вероисповеданиям, однако в 520-е ряд влиятельных римских христиан подпал под подозрение в измене, жертвами которого стали римский епископ Иоанн I и философ Боэций. После смерти Теодориха распри среди его наследников дали возможность восточному императору Юстиниану начать военные действия в И. Готская война, продлившаяся с 535 примерно до 553, нанесла стране большой урон и способствовала оттоку населения из городов. Полководцы Юстиниана Велизарий и Нарсес отвоевали всю итальянскую территорию, но безраздельное господство византийцев на полуострове продлилось недолго.

В 568 в северную часть И. вторглось германское племя лангобардов , вытесненное из Паннонии аварами. Лангобарды за короткое время подчинили себе большую часть Сев. И., которая впоследствии стала носить имя Ломбардии . Власть лангобардов закрепилась почти на 200 лет, прошедших в непрестанных войнах; вследствие изначальной слабости центральной власти и разобщенности занятых лангобардами территорий этот период положил начало длительной раздробленности страны.

Владения лангобардов делились на Великую Лангобардию на севере со столицами в Павии и Милане, и Малую на юге, где образовались фактически независимые герцогства Беневент и Сполето. Остальная территория И. первоначально сохраняла верность Византии, главным центром которой стал созданный в 584 Равеннский экзархат . Византийские земли делились на подчиненные экзарху дукаты во главе с герцогами (дуками): Римский, Венецианский, Калабрийский, Пентаполь (Пятиградье на адриатическом побережье южнее Равенны); в византийском управлении находились также острова Сицилия, Сардиния и Корсика. Так называемый Византийский коридор разделял территории лангобардов на севере и на юге. Войны с византийцами и франками способствовали укреплению института королевской власти у лангобардов. Король Агилульф (590—616) отказался от арианства и короновался так называемой железной короной (в которую была вставлена реликвия — гвоздь от распятия Христа) — она стала необходимым атрибутом коронации итальянских королей. Агилульфу удалось отнять у византийцев Равенну, затем потерянную и снова завоеванную на короткое время в 751; один из его преемников, Ротари (636—652), захватил Лигурию и часть Тосканы; он также издал сборник законов для лангобардов (Эдикт Ротари). Лангобарды отняли часть земель у римской знати, они ввели собственную систему управления через королевских наместников, шультейсов в деревне и гастальдов в городах. Дальнейшие перемены в судьбах И. неразрывно связаны с ростом влияния и независимости римских епископов, с VI в. носивших имя пап. Уже папа Григорий I Великий (590—604) во время войны с лангобардами принял на себя все функции светского правителя. Разногласия западного духовенства с восточным усилились при византийских императорах, поддержавших иконоборчество. Папы вступили с ними в конфликт, в то время как лангобардские короли Лиутпранд и Айстульф стали вытеснять греков из оставшихся у них владений в И. Принявший римское исповедание Лиутпранд передал папам несколько отвоеванных у византийцев территорий (дарение Сутри, 728). Эти события положили начало светской власти пап над территориями И., иногда обобщенно называемыми патримонием св. Петра. В момент следующего обострения отношений с лангобардами, ввиду угрозы для Рима папа Стефан II (III) обратился за помощью к франкскому королю Пипину III Короткому , который разгромил Айстульфа и заставил его передать земли Равеннского экзархата папе (Пипинов дар, 756). В обмен папа помазал Пипина, узурпировавшего власть Меровингов , на царство и провозгласил его и его сыновей римскими патрициями. Позднее политическая самостоятельность папства была подтверждена легендарным Константиновым даром, согласно которому император передал римскому епископу Сильвестру I управление западной частью империи. В основе этой легенды, подкрепленной созданным на рубеже VIII—IX вв. документом, лежало, как предполагается, признание императором Константином I в 321 права церкви владеть собственностью.

Империя Карла Великого и Итальянское королевство

Последний король лангобардов — Дезидерий пытался заключить союз с сыном Пипина III Короткого Карлом Великим , выдав за него дочь, но в конце концов вражда между франками и лангобардами, выгодная и для пап, возобладала, и в 773 Карл отправился в И., где осадил столицу Дезидерия Павию. В июне 774 город сдался, Карл провозгласил себя королем франков и лангобардов и подтвердил данные ранее папе привилегии. В 800 папа Лев III короновал Карла, который поддержал его во внутриримских распрях, императором; с этой даты, 25 декабря 800, отсчитывается история возрожденной Западной империи. Королем франкской И. был с 781 сын Карла Пипин, которого после его смерти в 810 сменил его побочный сын Бернгард, или Беренгарий (813). Наследники Карла Великого не смогли сохранить единства империи, что привело в конце IX в. к утрате ими контроля над итальянскими владениями. Людовик I Благочестивый разделил все земли франков между своими сыновьями, среди которых первенствовал Лотарь I , назначенный в 817 соправителем императора. Опасения Бернгарда за свою власть побудили его к мятежу, который оказался неудачным; в 818 Бернгард был ослеплен и вскоре умер. Сыновья Людовика после его смерти в 840 разделили имперские владения на три части ( Верденский договор 843 ); И. вошла в Срединное королевство Лотаря I, который носил также титул императора (843—855). Его наследники поделили королевство, причем земли в северной и средней части Апеннинского п-ова достались его сыну Людовику II (855—875). На южных территориях шли сходные процессы дробления политических образований и расширения их независимости от Византии, лангобардских и франкских королей. Сицилия, Калабрия, Апулия и Сардиния формально оставались под византийской властью. Герцогство Сполето признало верховенство папы, Беневенто разделилось на две части — княжества Беневенто и Салерно. В этот период Южн. Италия подвергалась нашествиям арабов, которые захватили почти всю Сицилию и делали набеги на Рим, в 852 они также обосновались в Бари, в Апулии. Людовик II в 867—871 в союзе с византийцами и беневентским герцогом Адельхизом уничтожил образованный эмират. Полунезависимыми стали в этот период портовые города в южной части Тирренского моря — Амальфи, Гаэта, Неаполь, Капуя; их правители носили византийские титулы префектов, ипатов и другие, но передавали свою власть уже по наследству, называя себя графами, герцогами (дожами) или князьями. В конце IX — начале XI в. императорами Македонской династии была временно возвращена материковая часть Южн. И., реорганизованная в катепанат И.

В 875—887 в Северной И. развернулась борьба за наследство бездетного Людовика II между представителями разных ветвей Каролингов, в которой сначала одержал верх западный правитель Карл II Лысый , а затем, после его смерти в 877, его племянник Карл III Толстый . Несмотря на внутренние распри и необходимость противостояния набегам арабов и норманнов, Карлу III ненадолго удалось объединить в своих руках восточные имперские территории, в 881 он был коронован папой Иоанном VIII, а в 885 получил власть и на Западе. Тем не менее, уже в 887 на съезде знати Карл был смещен и вскоре умер. С этого момента И. на протяжении почти ста лет оставалась фактически лишенной центральной власти, хотя короли и даже императоры избирались при поддержке разных групп знати. Одним из основных претендентов был маркиз Фриульский Беренгарий (король в 888—924 с перерывами, император с 916), соперничавший с герцогом Гвидо II да Сполето и его сыном Ламбертом в союзе с баварским королем Германии Арнульфом, избранным на место Карла Толстого; затем, после того как в 894 Арнульф сам заявил претензии на императорскую корону (895—899), Беренгарий договорился с Гвидо и его родней о перемирии. Следующими соперниками Беренгария выступали король Прованса и Нижней Бургундии Людовик III Слепой в 900—905 и король обеих Бургундий Рудольф II (король Италии в 922—926). После убийства Беренгария I в 924 против Рудольфа выступил король Прованса Гуго Арльский, получивший корону И. в 926, он вскоре назначил своим соправителем малолетнего сына Лотаря II, но в 945 был вынужден бежать от нового претендента, маркиза Ивреи Беренгария II, внука Беренгария I, который стал править от имени Лотаря. Когда в 950 Лотарь скоропостижно скончался, Беренгарий Иврейский короновался вместе с сыном Адальбертом и решил выдать за него вдову Лотаря Адельгейду, дочь Рудольфа Бургундского. Та обратилась за покровительством к германскому королю Оттону I , пришедшему в И. и в 951 вступившему с ней в брак. Беренгарий II признал верховенство Оттона и сохранил свою власть, но на практике его притязания на самостоятельность вылились в новые столкновения с германцами. Римские папы в этот период, получивший название «темного века» (saeculum obscurum) или порнократии, находились под влиянием местных партий и знатных семейств Теофилактов, затем Кресценциев и графов Тускулума. Принадлежавшие к Теофилактам Теодора и ее дочь Мароция добивались назначения папами своих любовников и родни. Внук Мароции папа Иоанн XII в 960 обратился к Оттону за поддержкой против Беренгария, Оттон совершил поход в И. и был коронован Иоанном в феврале 962; он признал за папством все прежние привилегии, а Иоанн поклялся в верности императору, но вскоре нарушил клятву и перешел на сторону Беренгария. Оттон сместил папу и заменил его своим сторонником Львом VIII; Иоанн в разгар событий умер (964), а Беренгарий тогда же был взят в плен.

Коронация Оттона положила начало доминированию германских императоров на троне Империи и Итальянского королевства, для них стало традицией совершать военные походы для коронования в Риме. В 967 император сделал своего сына от Адельгейды Оттона II (973—983) соправителем и через пять лет женил его на византийской царевне Феофано, что подтверждало его планы в отношении бывших владений Восточной империи. Оттон II отправился в И. в 980, он нанес поражение сицилийским арабам при Кротоне, но продолжение похода было для него неудачным, и император вернулся на север, где незадолго до своей смерти обеспечил избрание своим преемником сына Оттона III (983—1002), предпоследнего правителя Саксонской династии. Тот проводил большую часть времени в И. и сделал своей столицей Рим, где утвердил власть близких себе пап — сначала своего двоюродного брата Григория V, затем известного ученого Герберта Орильякского под именем Сильвестра II. Последние годы Оттона III, умершего в возрасте 22 лет и поставившего своей задачей, как считается, возрождение Римской империи, прошли в конфликтах с мятежной римской знатью.

Города и феодализм

К этому времени в И., как и во всей Зап. Европе, сложилась и достигла зрелости средневековая система административного управления и ведения хозяйства, в целом характеризуемая как феодальная (см. Феодализм ). Универсальная верховная власть, представленная духовными и светскими главами, папами и императорами, в большей или меньшей степени поддерживавшими равновесие, дополнялась иерархической структурой, обладавшей на разных уровнях большой степенью самостоятельности. Для этой системы было также характерно сочетание прав собственности на землю с властными функциями. Властью на местах обладали «старшие», сеньоры (ит. signori), в роли которых выступали бывшие имперские должностные лица или церковные сановники. В число первых входили графы (comites); маркграфы, или маркизы, возглавлявшие пограничные области — марки; герцоги и князья. Епископы обычно также выполняли функции сеньоров в своих диоцезах, имели свой двор, свиту, вооруженные отряды, юрисдикцию, ходили на войну; иногда титул епископа получали светские лица.

Подавляющая часть трудоспособного населения была занята в сельском хозяйстве, в котором господствовало натуральное производство. Основными работниками на земле являлись зависимые крестьяне, вынужденные искать защиты у сеньоров ввиду слабости центральных властей. Крестьяне обрабатывали землю сеньоров и несли различные повинности, имея в своем распоряжении наделы, обеспечивавшие пропитание для них самих и их семей. Они были привязаны к земле, которая передавалась и продавалась вместе с ними. Рабство было большей частью вытеснено новыми формами эксплуатации, в том числе и благодаря ветхозаветному запрету иметь рабов, исповедующих ту же веру. Крупные сеньоры, в том числе города и монастыри, имели в подчинении более мелких, вассалов и вальвассоров, которые «держали» от них земельные участки и входили в их ополчения. В IX—XI вв. разворачивался процесс так называемого озамкования (incastellamento), который иногда считают одной из черт «феодальной революции», — ввиду частых набегов арабов, норманнов и венгров (до 955) возникала необходимость строительства укреплений, в которых сеньоры и зависимая от них челядь, как и окрестные жители, могли бы пережидать опасность. Замки, таким образом, заменяли и дополняли в качестве властных центров прежние «виллы» и поместья, вокруг которых концентрировались земельные владения. Первоначально феоды жаловались королями в обмен на службу на временных условиях, но затем они стали передаваться по наследству, что бывало и с церковными должностями, сопряженными с доходами (бенефициями), которые часто оставались в руках представителей одних и тех же семей местной знати. Эти аристократические роды имели собственные церкви и тесные связи с монастырями, куда они делали богатые пожертвования.

В Х в. начинается рост городов, зачастую сохранивших античные корни и остававшихся центрами торговли, ремесла и денежного обращения; города имели своих сеньоров, часто епископов, но обзаводились и элементами самоуправления, а также собственным клиром, состоявшим из каноников городских храмов. На севере И. распределение крупных бенефициев находилось в руках императоров в рамках системы «имперской церкви», однако римские папы постепенно усиливали свои притязания на владение этой прерогативой. Раздвоение интересов императоров между Германией и И. способствовало тому, что конфликт с папством не затухал на протяжении столетий и приобретал разные формы в зависимости от конфигурации политических сил на полуострове. Преемник и двоюродный брат Оттона III Генрих II (1002—1024) в большей степени занимался заальпийскими проблемами, но был вынужден совершить три похода в И. для коронации и для подавления альтернативного кандидата, избранного местной знатью, Ардуина, маркиза Ивреи, — это удалось сделать лишь в 1015.