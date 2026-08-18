ИСТРИЯ, город
ИСТРИЯ (греч. ‘Ιστρίη или ‘Ιστρος, лат. Histria, Histrum) - древнегреческий и римско-ранневизантийский город в Нижнем Подунавье (название от греческого Истр, ‘Ίστρος - Дунай).
Один из крупнейших центров в Западном Причерноморье. Остатки Истрии находятся в румынском Добрудже, на берегу озера Синое, соединённого с южным рукавом Дуная.
Идентифицирована в 1868 году французским археологом Э. Дежарденом. Археологические раскопки Истри и округи начаты В. Пырваном в 1914 году, продолжены другими румынскими археологами (1914-1943 годы, с 1949 года). Выделены периоды; отражающие их слои разделены напластованиями разрушений и перестроек: 3 «архаических» (около 630-600, 600-550, 550-500 годов до нашей эры), 2 «классических» (окаоло 500-425, 425-350 годов до нашей эры), 4 «эллинистических» (около 350-300, 300-175, 175-100, 100-20 годов до нашей эры), 9 «римских» (около 30-100, 100-170, 170-250, 250-300, 300-375, 375-500, 500-550, 550-600, 600-680 годов нашей эры).
Истрия основана колонистами из Милета в 657/656 году или около 630 года до нашей эры. В 512 году пострадала во время похода Дария I (смотри Дарий) против скифов. Контролировала торговлю греков с варварами Нижнего Подунавья и Поднестровья: вывозились зерно, скот, рабы, мёд, солёная рыба; основной импорт - масла и вина. Около 400 года начала выпускать монету. В ранний период [около V века (?)] после свержения олигархов в городе была установлена демократия. Вероятно, Истрия входила в Делосский союз, имела хорошие отношения с Одрисским царством фракийцев и скифами. Около 339 года разрушена во время войны скифов Атея и царя Македонии Филиппа II. После восстановления была подчинена диадохом царём Фракии (305-281 годы) Лисимахом.
Около 262 года поддерживала Каллатис в неудачной войне с Византием из-за Том. Оказала помощь Аполлонии Понтийской (смотри Созопол) против кельтов. В 72/71 году подчинена римским полководцем Лукуллом. Серьёзные разрушения в Истрии связаны с экспансией «гетского царя» Буребисты около 60-50 годов до нашей эры. К рубежу эр из-за намыва песка в озере Синое Истрия превратилась в небольшой посёлок. Возродилась в составе союза западнопонтийских городов. Около 238 года нашей эры пострадала в ходе Скифских войн, при римсиком императоре Гордиане III (238-244 годы) прекратила чеканку монеты и стала небольшим провинциальным городком. Расцвет Истрии в IV-VI веках связан с деятельностью Константина Великого и Юстиниана I. Окончательный упадок Истрии - следствие набегов авар (около 599/600 года), к концу VII века перестала существовать.
Изучены остатки языческих храмов, римских терм, христианских базилик, жилых кварталов, мастерских, 6 разновременных линий укреплений, некрополи. Среди находок - монеты, драгоценные украшения (в том числе в составе кладов), надписи и другое. Музей под открытым небом с 1982 года.
Иллюстрация:
Истрия. Серьги и кресты из клада, найденного в 1953 году. Золото, альмандины. вторая половина VI века (по Ш. Бурде). Архив БРЭ.