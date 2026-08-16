ИСТПРОФ
ИСТПРОФ (Комиссия по изучению истории профессионального движения в России и СССР) - научно-пропагандистская организация, занимавшаяся сбором, изучением и пропагандой материалов по истории профдвижения.
ИСТПРОФ образован в 1920 году при ВЦСПС по инициативе и при участии М.П. Томского на основании постановления V Всероссийской конференции профсоюзов (2-6 ноября). Первым председателем ИСТПРОФа был Д.Б. Рязанов, затем работу комиссии возглавил Ю.К. Милонов (1921-1930 годы). К декабрю 1926 года при Центральных комитетах 23 отраслевых профсоюзов, при 50 местных советах профсоюзов были созданы местные отделения ИСТПРОФа, работа в которых велась в основном на общественных началах. Основная задача ИСТПРОФа на начальном этапе - создание источниковой базы для изучения истории профсоюзного движения в стране. Деятельность ИСТПРОФа носила ярко выраженный партийный характер, роль небольшевистских партий в рабочем движении игнорировалась или преуменьшалась. ИСТПРОФ систематически организовывал научные консультации, всесоюзные совещания и дискуссии работников ИСТПРОФа, вёл музейно-выставочную работу.
Издал «Материалы по истории профессионального движения в России» (т. 1-5, 1924-1927 годы), «Путеводитель по резолюциям Всероссийских съездов и конференций профессиональных союзов» (1924 год), книгу Ю.К. Милонова «Как возникли профессиональные союзы в России» (1926 год, II издание, 1929 год), «Профессиональные союзы СССР в прошлом и настоящем. 1905-1917» (1927 год) и другие.
ИСТПРОФ имел научно-исследовательский кабинет, библиотечный фонд которого к 1930 году насчитывал свыше 20 тысяч книг, журналов, газет, листовок и прокламаций (большей частью дореволюционная профессиональная пресса, в том числе нелегальные издания,представляющие библиографическую редкость). В архиве кабинета было собрано свыше 1 тысячи папок с копиями исторических материалов из разных государственных, общественных и частных архивов. При ИСТПРОФе был создан музей с отделами межсоюзного движения и движения по производствам (впоследствии большая часть фондов передана Музею Революции СССР, в 1998 году преобразованному в Государственный центральный музей современной истории России).
К концу 1920-х годов изучение истории профсоюзов было свёрнуто в связи с изменением политического курса страны, отставкой (1929 год) М.П. Томского с поста представителя ВЦСПС и обвинением его в принадлежности к «правой оппозиции». Весной 1930 года ИСТПРОФ был ликвидирован на основании постановления Президиума ВЦСПС. Изучение истории профдвижения сосредоточилось в небольшой подсекции Института истории Коммунистической академии.
Смотри Англо-Советский профсоюзный комитет.