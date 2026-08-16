ИСТПРОФ

ИСТПРОФ (Комиссия по изучению истории профессионального движения в России и СССР) - на­уч­но-про­па­ган­ди­ст­ская ор­га­ни­за­ция, за­ни­мав­шая­ся сбо­ром, изу­че­ни­ем и про­па­ган­дой ма­те­риа­лов по исто­рии проф­дви­же­ния.

ИСТПРОФ об­ра­зо­ван в 1920 году при ВЦСПС по ини­циа­ти­ве и при уча­стии М.П. Том­ско­го на ос­но­ва­нии по­ста­нов­ле­ния V Все­российской кон­фе­рен­ции проф­сою­зов (2-6 но­яб­ря). Пер­вым пред­се­да­те­лем ИСТПРОФа был Д.Б. Ря­за­нов, за­тем ра­бо­ту ко­мис­сии воз­гла­вил Ю.К. Ми­ло­нов (1921-1930 годы). К декабрю 1926 года при Центральных ко­ми­те­тах 23 от­рас­ле­вых проф­сою­зов, при 50 ме­ст­ных со­ве­тах проф­сою­зов бы­ли соз­да­ны ме­ст­ные от­де­ле­ния ИСТПРОФа, ра­бо­та в ко­то­рых ве­лась в основном на об­щественных на­ча­лах. Основная за­да­ча ИСТПРОФа на на­чаль­ном эта­пе - соз­да­ние ис­точ­ни­ко­вой ба­зы для изу­че­ния ис­то­рии проф­со­юз­но­го дви­же­ния в стра­не. Дея­тель­ность ИСТПРОФа но­си­ла яр­ко вы­ра­жен­ный партийный ха­рак­тер, роль не­боль­ше­ви­ст­ских пар­тий в ра­бо­чем дви­же­нии иг­но­ри­ро­ва­лась или пре­умень­ша­лась. ИСТПРОФ сис­те­ма­ти­че­ски ор­га­ни­зо­вы­вал на­учные кон­суль­та­ции, все­со­юз­ные со­ве­ща­ния и дис­кус­сии ра­бот­ни­ков ИСТПРОФа, вёл му­зей­но-вы­ста­воч­ную ра­бо­ту.

Из­дал «Ма­те­риа­лы по ис­то­рии про­фес­сио­наль­но­го дви­же­ния в Рос­сии» (т. 1-5, 1924-1927 годы), «Пу­те­во­ди­тель по ре­зо­люци­ям Все­рос­сий­ских съез­дов и кон­фе­рен­ций про­фес­сио­наль­ных сою­зов» (1924 год), кни­гу Ю.К. Ми­ло­но­ва «Как воз­ник­ли про­фес­сио­наль­ные сою­зы в Рос­сии» (1926 год, II издание, 1929 год), «Про­фес­сио­наль­ные сою­зы СССР в про­шлом и на­стоя­щем. 1905-1917» (1927 год) и другие.

ИСТПРОФ имел научно-исследовательский ка­би­нет, биб­лио­теч­ный фонд ко­то­ро­го к 1930 году на­счи­ты­вал свыше 20 тысяч книг, жур­на­лов, га­зет, лис­то­вок и про­кла­ма­ций (большей частью до­ре­во­люционная про­фес­сио­наль­ная прес­са, в том числе не­ле­галь­ные из­да­ния,пред­став­ляю­щие биб­лио­гра­фическую ред­кость). В ар­хи­ве ка­би­не­та бы­ло со­б­ра­но свыше 1 тысячи па­пок с ко­пия­ми ис­то­рических ма­те­риа­лов из раз­ных государственных, об­ще­ст­вен­ных и ча­ст­ных ар­хи­вов. При ИСТПРОФе был соз­дан му­зей с от­де­ла­ми меж­со­юз­но­го дви­же­ния и дви­же­ния по про­из­вод­ст­вам (впо­след­ст­вии большая часть фон­дов пе­ре­да­на Му­зею Ре­во­лю­ции СССР, в 1998 году пре­об­ра­зо­ван­но­му в Государственный центральный му­зей современной ис­то­рии Рос­сии).

К концу 1920-х годов изу­че­ние ис­то­рии проф­сою­зов бы­ло свёр­ну­то в свя­зи с из­ме­не­ни­ем по­ли­тического кур­са стра­ны, от­став­кой (1929 год) М.П. Том­ско­го с по­ста представителя ВЦСПС и об­ви­не­ни­ем его в при­над­леж­но­сти к «пра­вой оп­по­зи­ции». Вес­ной 1930 года ИСТПРОФ был ли­к­ви­ди­ро­ван на ос­но­ва­нии по­ста­нов­ле­ния Пре­зи­диу­ма ВЦСПС. Изу­че­ние ис­то­рии проф­дви­же­ния со­сре­до­то­чи­лось в не­боль­шой под­сек­ции Института ис­то­рии Ком­му­ни­сти­че­ской ака­де­мии.

Смотри Англо-Советский профсоюзный комитет .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)