ИСТПАРТ
ИСТПАРТ (Комиссия по истории Октябрьской революции и Коммунистической партии) - научно-пропагандистская организация в РСФСР и СССР.
Занималась сбором, систематизацией, изучением, пропагандой и публикацией материалов по истории партии большевиков и революции, орган партийного руководства исторической наукой.
ИСТПАРТ учреждён 21 сентября 1920 года при Наркомате просвещения на базе образованной в 1920 году комиссии при Госиздате. С 1 декабря 1921 года ИСТПАРТ - в ведении ЦК РКП(б) на правах его отдела.
В 1920-1923 годах была создана широкая сеть местных комиссий по всей стране. Председатель ИСТПАРТа в 1920-1924 годах - М.С. Ольминский. В разное время в состав ИСТПАРТа входили: В.В. Адоратский, Н.Н. Батурин, А.С. Бубнов, В.А. Быстрянский, Ц.С. Бобровская (Зеликсон), О.А. Варенцова, А.И. Елизарова (Ульянова), П.Ф. Куделли, П.Н. Лепешинский, М.Н. Лядов, В.И. Невский, М.А. Савельев, С.А. Пионтковский, М.Н. Покровский и другие.
В ходе работы ИСТПАРТа были найдены и доставлены в Москву материалы о деятельности партии и её лидеров из архивов и библиотек Женевы, Лондона, Штутгарта, Цюриха. ИСТПАРТ занимался сбором и публикацией работ В.И. Ленина. Издавал журналы «Пролетарская революция», «Бюллетень Истпарта» (оба с 1921 года), «Красная летопись» в Петрограде, «Летопись революции» в Харькове (оба с 1922 года) и другие. Переиздал нелегальные большевистские газеты («Искра», «Вперёд», «Пролетарий», «Правда»), издал протоколы и резолюции II-IV, VI-VII съездов партии, VII Всероссийской (апрель 1917 года) конференции РСДРП(б), хроники событий Октябрьской революции 1917 года (вып. 1, 1923; т. 1-5, 1923-1926), большевистские листовки и прокламации, воспоминания участников революции.
ИСТПАРТ организовывал архивы и музеи революции, выставки по истории ВКП(б), историко-революционные библиотеки, ленинские уголки, проводил лекции. В 1924 году из выставок ИСТПАРТа в Москве был образован Государственный музей революции СССР (в 1998 году преобразован в Государственный центральный музей современной истории России).
В 1928 году ИСТПАРТ объединён с Институтом В.И. Ленина при ЦК ВКП(б). В 1931 году некоторые крупнейшие местные ИСТПАРТы преобразованы в научные институты истории партии, остальные к концу 1930-х годов упразднены.
Источники:
Отчет о деятельности Истпарта за время его существования к 1-му октября 1921 г. // Бюллетень Истпарта. 1921. № 1.
Протоколы Всероссийского совещания работников Истпарта. 22-24 апреля 1923 г. // Бюллетень Истпарта. 1924. № 2.