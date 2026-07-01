ИСТПАРТ

ИСТПАРТ (Ко­мис­сия по ис­то­рии Ок­тябрь­ской ре­во­лю­ции и Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии) - на­уч­но-про­па­ган­ди­ст­ская ор­га­ни­за­ция в РСФСР и СССР.

За­ни­малась сбо­ром, сис­те­ма­ти­за­ци­ей, изу­че­ни­ем, про­па­ган­дой и пуб­ли­ка­ци­ей ма­те­риа­лов по ис­то­рии пар­тии боль­ше­ви­ков и ре­во­лю­ции, ор­ган партийного ру­ко­во­дства ис­то­рической нау­кой.

ИСТПАРТ уч­ре­ж­дён 21 сентября 1920 года при Нар­ко­ма­те про­све­ще­ния на ба­зе об­ра­зо­ван­ной в 1920 году ко­мис­сии при Гос­из­да­те. С 1 декабря 1921 года ИСТПАРТ - в ве­де­нии ЦК РКП(б) на пра­вах его от­де­ла.

В 1920-1923 годах бы­ла соз­да­на ши­ро­кая сеть ме­ст­ных ко­мис­сий по всей стра­не. Пред­се­да­тель ИСТПАРТа в 1920-1924 годах - М.С. Оль­мин­ский. В раз­ное вре­мя в со­став ИСТПАРТа вхо­ди­ли: В.В. Адо­рат­ский, Н.Н. Ба­ту­рин, А.С. Буб­нов, В.А. Бы­ст­рян­ский, Ц.С. Боб­ров­ская (Зе­лик­сон), О.А. Ва­рен­цо­ва, А.И. Ели­за­ро­ва (Уль­я­но­ва), П.Ф. Ку­дел­ли, П.Н. Ле­пе­шин­ский, М.Н. Ля­дов, В.И. Нев­ский, М.А. Са­вель­ев, С.А. Пи­онт­ков­ский, М.Н. По­кров­ский и другие.

В хо­де ра­бо­ты ИСТПАРТа бы­ли най­де­ны и до­став­ле­ны в Мо­ск­ву ма­те­риа­лы о дея­тель­но­сти пар­тии и её ли­де­ров из ар­хи­вов и биб­лио­тек Же­не­вы, Лон­до­на, Штут­гар­та, Цю­ри­ха. ИСТПАРТ за­ни­мал­ся сбо­ром и пуб­ли­ка­ци­ей ра­бот В.И. Ле­ни­на. Из­да­вал жур­на­лы «Про­ле­тар­ская ре­во­лю­ция», «Бюл­ле­тень Ист­пар­та» (оба с 1921 года), «Крас­ная ле­то­пись» в Пет­ро­гра­де, «Ле­то­пись ре­во­лю­ции» в Харь­ко­ве (оба с 1922 года) и другие. Пе­ре­из­дал не­ле­галь­ные боль­ше­ви­ст­ские газеты («Ис­кра», «Впе­рёд», «Про­ле­та­рий», «Прав­да»), из­дал про­то­ко­лы и ре­зо­лю­ции II-IV, VI-VII съез­дов пар­тии, VII Все­рос­сий­ской (апрель 1917 года) кон­фе­рен­ции РСДРП(б) , хро­ни­ки со­бы­тий Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года (вып. 1, 1923; т. 1-5, 1923-1926), боль­ше­ви­ст­ские лис­тов­ки и про­кла­ма­ции, вос­по­ми­на­ния уча­ст­ни­ков ре­во­лю­ции.

ИСТПАРТ ор­га­ни­зо­вы­вал ар­хи­вы и му­зеи ре­во­лю­ции, вы­став­ки по ис­то­рии ВКП(б), ис­то­ри­ко-ре­во­люционные биб­лио­те­ки, ле­нин­ские угол­ки, про­во­дил лек­ции. В 1924 году из вы­ста­вок ИСТПАРТа в Мо­ск­ве был об­ра­зо­ван Государственный му­зей ре­во­лю­ции СССР (в 1998 году пре­об­ра­зо­ван в Государственный центральный му­зей современной ис­то­рии Рос­сии).

В 1928 году ИСТПАРТ объ­е­ди­нён с Институтом В.И. Ле­ни­на при ЦК ВКП(б). В 1931 году не­ко­то­рые круп­ней­шие ме­ст­ные ИСТПАРТы пре­об­ра­зо­ва­ны в научные ин­сти­ту­ты ис­то­рии пар­тии, ос­таль­ные к концу 1930-х годов уп­разд­не­ны.

Источники:

От­чет о дея­тель­но­сти Ист­пар­та за вре­мя его су­ще­ст­во­ва­ния к 1-му ок­тяб­ря 1921 г. // Бюл­ле­тень Ист­пар­та. 1921. № 1.

Про­то­ко­лы Все­рос­сий­ско­го со­ве­ща­ния ра­бот­ни­ков Ист­пар­та. 22-24 ап­ре­ля 1923 г. // Бюл­ле­тень Ист­пар­та. 1924. № 2.

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