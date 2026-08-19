ИСТОРИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МОРДОВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА имени Н. П. Огарева

ИСТОРИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МОРДОВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА имени Н. П. Огарева - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

1930-е годы были временем окончательного оформления советской исторической науки, что выразилось в создании организационной инфраструктуры и унификации исторического знания в рамках единой марксистской концепции исторического процесса. Именно в этих условиях в Мордовии сложился один из центров исторической науки и образования в регионе - Мордовский агропединститут, основанный 1 октября 1931 года. Среди четырех его отделений было и историко-экономическое. Именно от него берет начало исторический факультет. История как предмет преподавалась на социально-экономической кафедре вместе с диалектическим материализмом и экономикой, что для того времени было вполне закономерно.

В 1932 году институт был переименован в педагогический, что явилось не просто сменой вывески, а показателем радикального изменения в планах подготовки квалифицированных кадров. Отныне в институте перестал существовать агротехнический уклон, и вуз окончательно перешел на подготовку учителей для школ Мордовии. В составе Мордовского государственного педагогического института (МГПИ) после разделения историко-экономического было открыто историческое отделение. В это время преподавателей истории со знанием мордовского языка пришлось набирать буквально по всей стране: М.Д. Смирнов приехал из Ленинграда, Д.И. Васильев - из Куйбышева, С.С. Абузов - из Саратова.

В 1934/1935 учебном году после принятия постановления правительства «О преподавании гражданской истории» отделение получило статус факультета, деканом которого стал М.Д. Смирнов. С его именем связано организационное оформление исторического факультета. Подготовке специалистов по отечественной и зарубежной истории стало уделяться более серьезное внимание. В связи с этим произошла реорганизация социально-экономической кафедры, которая была преобразована в кафедры истории и политэкономии и теории советского хозяйства. В становлении приоритетов научно-исследовательской деятельности исторического факультета решающую роль сыграл Д.И. Васильев. Последний сменил М.Д. Смирнова на посту декана и одновременно стал заведовать кафедрой истории МГПИ. На этой кафедре до печальных событий 1937 года препо­давали 6 человек. Все они были репрессированы.

Некоторые положительные изменения в деле налаживания исследовательской и преподавательской работы произошли в связи с приездом в 1939 году. в Саранск М.Г. Сафаргалиева, окончившего аспирантуру Московского университета, – в МГПИ стал преподавать первый кандидат исторических наук. В то же время на кафедрах истории народов СССР, древней и средней истории, новой истории, образованных в конце 1930-х годов, начали работать А.Я. Коковин, Е.П. Иванова, С.Г. Баргина, М.Н. Шатунов, В.А. Козюченко. В 1940/1941 учебном году курс «Основы археологии» читал П.Д. Степанов - впоследствии известный ученый.

Однако наметившиеся перемены не получили развития - началась война и основное внимание было уделено патриотической и воспитательной деятельности. На историческом факультете МГПИ, который находился в то время в городе Темникове, дополнительно стали читаться курсы «Военное прошлое русского народа», «Методика и организация политпросветработы в Красной Армии».

В послевоенное время были восстановлены две кафедры - истории СССР и всеобщей истории, на которых стали преподавать А.Я. Коковин, Д.Г. Наумова, В.А. Тихов, Е.П. Гущин, К.А. Котков, И.И. Лягущенко, М.А. Носков.

В 1957 году на базе МГПИ был образован Мордовский государственный университет. Примечательно, что первыми ректорами МГУ стали выпускники истфака - кандидаты исторических наук Н.Н. Молин (1958-1960 годы) и Г.Я. Меркушкин (1960-1969 годы). С 1998 года в Историко-социологическом институте проходят Меркушкинские научные чтения в память о выдающемся ученом, организа­торе науки и народного просвещения.

С образованием Мордовского университета на базе исторического факультета был создан историко-филологический, что позволило несколько расширить диапазон научно-исследовательских работ и контакты на этой основе представителей двух гуманитарных направлений. Этому способствовало то обстоятельство, что в Саранск тогда приехали работать такие известные в стране ученые, как профессора Л.С. Гордон и П.Д. Степанов, а также выпускники МГУ им. М.В.Ломоносова: Н.Г. Куканова, А.И. Сухарев, Р.И. Александрова, Л.Г. Филатов и др. В 1960-е годы за счет выпускников историко-филологического факультета сформировались кадровые составы кафедр, которые за последующие 30 лет претерпели лишь неболь­шие изменения.

Структура факультета не оставалась неизменной. В 1970 годук историко-филологический факультет был разделен на - филологический и историко-географический. Очередное деление факультета - на географический и собственно исторический - произошло через 12 лет. В составе истфака было три кафедры: всеобщей истории; отечественной дореволюционной истории, археологии и этнографии; истории современного общества. В таком виде фа­культет сохранился до середины 1990-х годов.

Со времени образования университета факультет возглавляли А.Л. Киселев, А.И. Маскаев, М.В. Дорожкин, Т.В. Попков, И.А. Ефимов, А.Е. Козлов, М.Ф. Жиганов, Н.Ф. Мокшин, В.Д. Мозеров, В.И. Захаров, В.А. Балашов, В.Ф. Кутергин.

4 июля 1995 года был оформлен научный и учебный центр принципиально нового типа - Историко-социологический институт Мордовского государственного университета им. Н.П.Огарева. На сегодняшний день институт насчитывает 13 кафедр, более 180 преподавателей, в т. ч. 21 доктор наук, более 1 тыс. студентов дневного отделения, которые обучаются на 6 отделениях: «История», «Социальная работа», «Регионоведение», «Психология», «Политология», «Социология». Руководит институтом доктор исторических наук, профессор Н.М. Арсентьев.