ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ

Историческое познание — 1) специализированная подсистема исторического сознания ; 2) рефлексия над исторической жизнью; 3) процесс поиска, установления и интерпретации существенных исторических фактов.

И. п. представляет собой когнитивную деятельность субъекта, включающую: а) интериоризацию исторической информации о предмете познания; б) превращение информации в историческое знание; в) экстериоризацию исторического знания в социокультурных коммуникациях.

Объектом И. п. является историческая действительность как трансцендентное прошлое, которое не оставило «считываемых следов» и растворилось во времени. Предметом И. п. выступает историческая реальность как трансцендентальное прошлое, ставшее доступным, благодаря «следам-посредникам» (историческим источникам) как основы исторической реконструкции. Специфика И. п. обусловлена, во-первых, его объектом, историческая действительность как единство объективного и субъективного есть отчужденный продукт деятельности людей, живших в прошлом. Во-вторых, между субъектом и объектом И. п. отсутствует непосредственная связь, и историк имеет дело лишь с историческими источниками как носителями информации об исторической действительности. В-третьих, субъекты И. п. воспринимают прошлое финалистически, т. е. как процесс с известным результатом, в то время как для авторов исторических источников это прошлое было настоящим. В-четвертых, субъекты И. п. «переживают» события прошлого в их настоящем, поэтому в любой исторической интерпретации присутствует, кроме интерпретируемого прошлого, также и интерпретируемое настоящее. При этом форма современной интерпретации прошлого определяется не самой исторической действительностью, а субъектами И. п. в рамках определенных риторических стратегий. Поэтому одни и те же события прошлого могут быть изложены ими как нарративные истории героического, трагического, сатирического или оптимистического характера. В этом плане историк ищет в прошлом не только другого, но и самого себя, а И. п. есть продолжение самопознания и познания другого, элементом которого выступает историческая память.

С одной стороны, И. п. выступает предпосылкой формирования исторического сознания, с другой — историческое сознание является контекстом И. п., поскольку без исторического сознания невозможно присутствие прошлого в настоящем. Историческое сознание, составной частью которого является историческая память, представляет собой не просто систему определенных исторических знаний, а способ осмысления социумом движения общества во времени. Если исходить из способа осмысления и особенностей фиксации представлений о движении общества во времени, то историческое сознание может принимать форму мифа, хроники или науки.

Историческое сознание как контекст И. п. задает способы его организации: а) донаучные; б) научные; в) ненаучные. Переход от донаучных способов организации И. п. к научным был связан с переходом, с одной стороны, от провиденциалистской интерпретации исторической действительности к рационалистической, с другой — от спекулятивных философских исторических концепций к теоретическим, основанным на эмпирических данных. Возникновение и развитие научных способов организации И. п. было обусловлено эпистемологическими революциями XIX—XX вв.

Первая такая революция была связана со сциентизацией И. п. в рамках позитивистской эпистемологии, с разработкой номотетических познавательных стратегий. Вторая революция — с антисциентизацией И. п. в рамках неокантианской эпистемологии, с разработкой идеографических познавательных стратегий. Третья революция — со сциентизацией И. п. в рамках социальной истории, направленной на преодоление идеографических познавательных стратегий. Четвертая эпистемологическая революция была связана с «лингвистическим поворотом» в И. п. и последующим «вызовом» постмодернизма, поставившим под сомнение профессиональный статус научного И. п. Эта революция, направленная на критику экстремальных постулатов постмодернизма и восстановление профессионального статуса научного И. п., сопровождается, с одной стороны, «культурный поворотом», связанным с изучением культурно-исторической специфики того иди иного времени, в контексте которой формируются коллективные представления об исторической действительности, с другой — с «прагматическим поворотом», для которого характерны интенсивные поиски интегральной, синтетической исследовательской модели, построенной на принципе взаимодополнительности социальной и культурной истории, макро- и микроанализа, объяснения и понимания.

Современное И. п. выполняет различные социальные функции: познавательные, образовательные и преобразовательные. Познавательные функции заключаются в том, что И. п. в определенном смысле позволяет «жить в прошлом», понимать людей прошлого, объяснять их действия. Преобразовательные функции обусловлены тем, что знания о прошлом как интеллектуальные продукты И. п. являются эффективным инструментом влияния на настоящее, особенно в ситуации социальной неопределенности и социального выбора, когда в прошлом ищут обоснование или вдохновение социальным проектам современности. Образовательные функции И. п. связаны, с одной стороны, с целенаправленной познавательной деятельностью людей по получению новых исторических знаний и их использованию в социальных коммуникациях, с другой — с формированием у людей личностных качеств, связанных с их мировоззрением, этическими представлениями, эстетическими взглядами, гражданскими позициями.

Лит.: Кузеванов Л. И. Академизм исторического познания. М., 2010; Останина О. А. Проблема субъективного в историческом познании. М., 1997; Ракитов А. И. Историческое познание: Системно-гносеологический подход. М., 1982; Репина Л. П. Новые исследовательские стратегии в российской и мировой историографии. М., 2008; Савельева И. М., Полетаев А. В. Теория исторического знания. СПб.— М., 2008.