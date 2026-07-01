ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ВЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ВЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

Исторический факультет является одним из старейших в ВятГГУ. Его предшественником был социально-исторический цикл, созданный в 1918 году. Окончательно исторический факультет оформился в 1934-1935 учебном году. В 1930 году была создана кафедра истории, которая в 1934 году разделилась на две кафедры: истории СССР и всеобщей истории. Организаторами и руководителями кафедр и факультета были доценты М. А. Елсуков, С. В. Токарев, А. В. Эммаусский, А. А. Фортунатов, С. Г. Лозинский.

В 1951 году исторический факультет был объединен с факультетом русского языка и литературы и до 1974 года существовал как историко-филологический, который возглавляли доценты В. С. Арутюнян (1950-1956 годы), В. М. Фоменкова (1956-1959 годы), Г. А. Глушков (1960-1969 годы), А. Г. Балыбердин (1969-1974 годы). В 1974 году исторический факультет вновь стал самостоятельным, его возглавляли доценты В. Г. Авдеева (1974-1981 годы), А. П. Бородин (1981-1985 годы), В. В. Низов (1985-1986 годы), Ю. М. Кузьмин (1986-1989 годы), М. Ю. Розова (1989-1993 годы), В. Н. Дряхлов (1993-1997 годы), Ю. А. Балыбердин (1997-2010 годы). С 2010 года факультет возглавляет кандидат исторических наук А. В. Сергеев. В настоящее время на факультете существуют три кафедры: отечественной истории (заведкющий кафедрой - доктор исторических наук, доцент М. С. Судовиков), всеобщей истории (заведующий кафедрой - кандидат исторических наук, доцент А. А. Костин), кафедра археологии, этнологии и культурной антропологии (заведующая кафедрой - доктор исторических наук, профессор И.Ю. Трушкова).

На факультете производится подготовка студентов по направлениям подготовки «История» (очная форма обучения), «Политология» (очная форма обучения),«Педагогическое образование» (очная и заочная формы обучения).

Основными областями профессиональной деятельности выпускника по специальности «История» являются:

- образовательная (работа в средних и средних специальных учебных заведениях, гимназиях и лицеях, в высших учебных заведениях); - научно-исследовательская (работа в вузовских лабораториях, НИИ, библиотеках, архивах, музеях); - культурно-просветительская (работа в организациях и учреждениях культуры); - экспертно-аналитическая (работа в аналитических центрах, общественных и государственных организациях); - организационно-управленческая (работа в органах государственного управления, местного, регионального и республиканского самоуправления).

Студенты-историки проходят археологическую, музейно-библиографическую, архивную практику, а также практику в образовательных учреждениях города Кирова и области. Студенты ежегодно участвуют в раскопках и разведках, а находки обрабатывают и оформляют в коллекции в археологической лаборатории. Только в 2010 году в ходе разведки было обнаружено 5 новых археологических памятников.

С 2010 года осуществляется подготовка студентов в магистратуре.

В 2010 году был осуществлен первый набор студентов по направлению подготовки «Политология». Бакалавр политологии осуществляет профессиональную деятельность в следующих областях: в политической науке, образовании, государственном и муниципальном управлении, в политике. К объектам профессиональной деятельности бакалавра политологии относятся образовательные и научно-исследовательские учреждения, органы государственной власти и местного самоуправления, консультационные центры, общественно-политические организации. Бакалавр политологии реализует следующие виды профессиональной деятельности: научно-исследовательская, организационно-политическая, управленческая, консультационная и преподавательская (на уровне средних и средних специальных учебных заведений).

На факультете активно ведется научно-исследовательская работа, к которой широко привлекаются студенты. Они занимаются в научных кружках и исследовательских группах, выступают с докладами на научных конференциях в нашем университете и других вузах России.

Выпускники факультета работают в школах, вузах, в управленческих и силовых структурах, успешно занимаются бизнесом и политикой.