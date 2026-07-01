ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА имени М.А. Шолохова

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА имени М.А. Шолохова - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

Исторический факультет является одним из первых факультетов, открывшихся при МГГУ имени М.А. Шолохова в 1951 году. На факультете работали учёные с мировым именем, в том числе Свенцицкая Ирина Сергеевна. Она автор учебника «История древнего мира», по которому училось не одно поколение школьников. Сегодня исторический факультет является учебно-научным подразделением Московского государственного гуманитарного университета имени М.А. Шолохова, где реализуются все ступени образовательной лестницы:

• Бакалавриат • Магистратура • Аспирантура • Докторантура

Высокий уровень преподавания обеспечивают профессора и доценты кафедр всеобщей истории и отечественной истории. В процессе обучения студенты проходят различные виды практики: подводная археологическая, музейная, архивная, педагогическая и краеведческая. На факультете работают два исторических музея: "Музей археологии" и "Военно-исторический музей". Одним из важных направлений научной работы является историческая реконструкция.