ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КУРГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КУРГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

Исторический факультет по праву можно считать старейшим в университете. Он появился вместе с первым высшим учебным заведением в Кургане в 1952 году. Сущность факультета не менялась - менялись его названия. С 1952 по 1976 годы он был историко-филологическим; с 1977 по 1990 годы - историческим; с 1991 по 1994 годы - снова историко-филологическим; с 1995 по 2003 годы - историко-правоведческим; и, наконец, с мая 2003 года стал просто историческим.

В разные годы возглавляли факультет И.В. Ермаков, Н.Ф. Рымарев, М.Д. Янко, З.А. Атлас, Н.Н. Куминов, О.Ю. Винниченко, Б.С. Шалютин. С июня 2003 года его деканом стал кандидат исторических наук, доцент Геннадий Геннадьевич Павлуцких. Материальная база факультета в момент основания факультета состояла всего из нескольких аудиторий, занятия шли в две смены, не было студенческого общежития. Постепенно факультет благоустраивался, расширялся, а в начале 90-х годов переехал в новое здание, где раньше находился Дом политпросвещения.

Со времени организации в 1952 году кафедры всеобщей истории и работы на ней кандидатов исторических наук, доцентов З.А. Атласа, Я.С. Зингера, А.С. Минского сложились традиции фундаментального изучения таких дисциплин, как история древнего мира, средних веков, новой и новейшей истории стран Европы и Америки, Азии и Африки, историографии и источниковедения. С появлением на факультете таких ученых, как А.А. Кондрашенков, В.А. Горелов, Н.А. Лапин, В.В. Прусс, начала формироваться курганская историческая школа, ориентированная на аграрную тематику.

В настоящее время профессорско-преподавательский состав факультета активно участвует в проводящейся в КГУ научно-исследовательской работе по таким основным направлениям научных исследований, как история и культура Урала и Зауралья, история и историография социально-политического и экономического развития региона, духовный мир общества и личности. За последние восемь лет историки опубликовали более 600 научных статей, 12 монографий, 34 сборника научных трудов, участвовали в работе 12-ти международных, 31-й всероссийской, более 60-ти межрегиональных, региональных и внутривузовских конференций.