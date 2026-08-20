ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРНОГО ИНСТИТУТА НОВГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА имени Ярослава Мудрого

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРНОГО ИНСТИТУТА НОВГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА имени Ярослава Мудрого - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

Исторический факультет - один из старейших в Новгородском государственном университете. Он был образован в сентябре 1932 года в составе Новгородского педагогического института. С 1993 года факультет функционирует в составе Гуманитарного института НовГУ. Коллектив факультета в полной мере сохраняет традиции исторического и гуманитарного образования, которые уходят корнями в XVIII столетие, когда на территории Антониева монастыря была открыта Новгородская духовная семинария, которая давала своим выпускникам глубокие разносторонние знания.