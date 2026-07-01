ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

Исторический факультет АлтГУ является одним из лидеров в сфере высшего классического исторического образования в России. Коллектив факультета стоял у истоков складывания системы высшего образования в Алтайском крае. Специальность «История» существовала в рамках историко-филологического факультета с 1973 года - момента основания Алтайского государственного университета. Исторический факультет был образован в 1980 году в результате разделения историко-филологического факультета на исторический и филологический.

Факультет дает гуманитарное образование, соответствующее современным требованиям, по шести направлениям подготовки: «история», «документоведение и архивоведение», «зарубежное регионоведение», «международные отношения», "регионоведение России", «музеология и охрана объектов культурного и природного наследия». Реализацию образовательных программ обеспечивает высокопрофессиональный состав преподавателей, среди которых как опытные доктора наук, профессора, имеющие научно-педагогический стаж преподавания в вузе свыше 30 лет, так и молодые преподаватели. На факультете работают 11 докторов и 41 кандидат наук. Имеются очная и заочная формы обучения. Эффективно работают магистратура, аспирантура и докторантура.