ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ - в русском фольклоре песни (главным образом эпические и лиро-эпические), посвящённые историческому событию или лицу, с развёрнутым повествовательным сюжетом.
В устной традиции не имели специального обозначения. Период расцвета исторических песен - XVI-XVIII века, однако их продолжали сочинять и позднее.
Области распространения: Центральная Россия, Поволжье, Русский Север, Сибирь, казачьи поселения на реках Дон, Кубань, Терек, Урал. Известно cвыше 600 сюжетов исторических песен. Ранние сюжеты отобразили события периода борьбы с монголо-татарским игом («Авдотья Рязаночка», «Татарский полон», «Щелкан Дудентьевич»). В циклах исторических песен XVI века разработаны темы борьбы Ивана IV Васильевича Грозного с внешними и внутренними врагами («Взятие Казани», «Гнев Грозного на сына»), сибирского похода казачьего атамана Ермака Тимофеевича.
В XVII веке сложены исторические песени о Смутном времени («Михаил Скопин-Шуйский», «Гришка-расстрижка», «Плач Ксении Годуновой»), о борьбе за Смоленск («Земский собор», «Милославский»), о защите южных границ («Взятие Азова»). Один из самых крупных циклов - о Степане Разине («Убит астраханский воевода», «Песня разинцев», «Казнь Стеньки Разина» и другие). В XVIII веке возникли исторические песни о петровском времени, в которых на первый план выступила тема побед русской армии: Полтавская битва 1709 года , взятие Орешка, Риги, Выборга; появились исторические песени о восстании Е.И. Пугачёва 1773-1775 годов.
В исторических песнях XVIII-XIX веков запечатлены образы полководцев А.В. Суворова, Г.А. Потёмкина-Таврического, М.И. Кутузова, казачьего атамана М.И. Платова, события Отечественной войны 1812 года, Севастопольской обороны 1854-1855 годов и других. В поэтической композиции важное место занимают монологи и диалоги, характерен акцентный стих, обычно двухударный. В изучение исторических песен большой вклад внесла историческая школа фольклористики.
Исполнительские традиции
Северные сказители пели исторические песни в стиле, близком былинам, и называли их ста́ринами. В Центральной России преобладали повествовательные крестьянские песни, стилистика которых зависит от местной традиции; в ранних песнях сохранились архаические ладовые особенности («Про татарский полон» в сборнике Н.А. Римского-Корсакова).
Для среднерусской традиции характерно хоровое исполнение в смешанном аккордово-полифоническом складе. Исключительно важна роль исторических песен в казачьем фольклоре; казаки поют исторические песни либо как походные (героические, сатирические, славильные), либо как «беседные» (в домашней обстановке, с участием женских голосов), по стилю близкие протяжным песням («Ой да ты кормилец наш, славный Тихий Дон», о бедствиях во время Отечественной войны 1812 года). Казачьи походные исторические песни имеют маршевую ритмику, но сохраняют ладовое своеобразие (пентатоника в песне «Пишет, пишет Карла Шведский») и неквадратное строение («Из-за леса, леса копий и мечей»); в беседных сохранились свободная музыкальная ритмика, подголосочная полифония (нередко весьма развитая), но выработался и ряд новых приёмов, например, одиночное исполнение.
Для исторических песен с сатирическими сюжетами в разных традициях характерны «острые» ритмы: плясовые («Щелкан Дудентьевич» в сборнике Кирши Данилова), маршевые («Пишет, пишет Карла Шведский» в сборнике А.М. Листопадова). На стилистику солдатских исторических песен (появились после введения регулярной армии при Петре I) оказали влияние виватные канты и марши военно-духовых оркестров, однако иногда сохраняются акцентный стих (в новгородском варианте песни «Поле чистое турецкое» в записи Е.Э. Линёвой) и неквадратные структуры. Нередко солдатские исторические песни пелись на книжные тексты («Бородино» на стихи М.Ю. Лермонтова), некоторые - полностью авторские («Было дело под Полтавой», сочинена ярославским крестьянином И.Е. Молчановым). Для городских исторических песен типичен гомофонно-гармонический склад.
Исторические песни продолжают жить в устной традиции, главным образом среди казаков, исполняются народными коллективами, фольклорными ансамблями («Казачий круг», Москва, и многие другие), входят в репертуар профессиональных хоров.
Первые записи исторических песен с напевами опубликованы в сборнике Кирши Данилова (1818 год). Северные песни опубликованы в сборнике М.А. Балакирева, песни Центральной России - в сборниках М.А. Стаховича (1855 год), Н.А. Римского-Корсакова (см. Корсаковы) и других сборниках XIX века. Первые записи многоголосных исторических песен на слух опубликованы в сборнике Н.Е. Пальчикова (издан в 1888 году), впервые на фонограф многоголосные исторические песни казаков записал А.М. Листопадов («Песни донских казаков», т. 1, ч. 1-2, 1949 год).
Издания:
Исторические песни ХIII-ХVI веков / Издание подготовили Б.Н. Путилов, Б.М. Добровольский. М.; Л., 1960;
Исторические песни ХVII века / Издание подготовила О.Б. Алексеева. М.; Л., 1966;
Исторические песни ХVIII века / Издание подготовили О.Б. Алексеева, Л.И. Емельянов. Л., 1971;
Исторические песни ХIХ века / Издание подготовили Л.В. Домановский, О.Б. Алексеева, Э.С. Литвин. Л., 1973.