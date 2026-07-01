ИСТОРИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ

Историческая социология — академическая дисциплина, нацеленная на анализ общественных изменений на больших временных отрезках и в масштабном территориальном измерении.

Среди ключевых тем И. с. — становление и развитие современного государства и бюрократии, капитализма, либеральной демократии, национализма, изменения в структурах власти и собственности, причины революций и гражданских войн, социальный контроль и социальные конфликты, эксплуатация.

Во время становления современных общественных наук в XIX столетии, в эпоху господства эволюционизма, именно история считалась ключевой дисциплиной в познании общества (взгляд, который, кстати, от К. Маркса унаследовал в XX в. М. Фуко). А. де Токвиль, О. Конт , К. Маркс, М. Вебер, Ф. Тённис прекрасно владели историческим материалом и именно на нем обычно основывали свои обобщения.

Институционализация социологии как академической дисциплины в 1920—1950-е вела социологов к анализу современности. Историко-социологические работы П. А. Сорокин. (попытки описать социокультурную эволюцию обществ), К. Поланьи («Великая трансформация», 1944 — о совместном становлении рыночной экономики и национального государства), Н. Элиаса («О процессе цивилизации», 1939 — о развитии культуры в европейских обществах в Средние века и Новое время) долгое время не имели широкого успеха. Именно тогда зародилось глубокое взаимное недоверие историков и социологов: первые считают, что вторые способны лишь излагать наукообразным языком банальности и выдвигать легко опровергаемые широкие обобщения, вторые — что первые в своей увлеченности подробностями лишены навыка теоретически осмыслять освоенный материал и могут только поставлять «сырье» для «настоящего» социального анализа. Впрочем, в это время к проблемам И. с. зачастую обращались «чистые» историки, в первую очередь Ф. Бродель.

Только в 1970-е неудовлетворенность структурным анализом, который критиковали за слишком высокий уровень обобщения, уход в не оправданное фактами теоретизирование, заставила социологов вновь повернуться к историческому материалу. Б. Мур, Ш. Эйзенштадт, И. Валлерстайн, У. Мак-Нил (он, впрочем, всегда считал себя историком), Ч. Тилли, Дж. Абу-Лугод Т. Скокпол, Р. Коллинз добились больших успехов в понимании указанных выше ключевых тем И. с. Методологически многие из этих исследователей в основном опирались на сравнение выделенного ряда критериев в различных обществах.

Заявившее о себе в 1990-е «третье поколение» исторических социологов (среди его наиболее ярких представителей — Р. Лахман) считают своей целью возврат к разворачивающемуся во времени повествованию (нарративу), внимание к конкретным действующим лицам («акторам») общественных процессов.

В позднем Советском Союзе вопросы, присущие И. с., задавали Ю. И. Семенов, Л. С. Васильев (1930—2016), в настоящее время среди отечественных исследователей к приверженцам И. с. относятся ученик И. Валлерстайна Г. М. Дерлугьян, африканист Д. М. Бондаренко.

Лит.: Савельева И. М. «Исторический поворот» за границами истории // Историческое познание и историографическая ситуация на рубеже XX—XXI вв. / Отв. ред. О. В. Воробьева, З. А. Чеканцева. М., 2012. С. 36—54. Collins R. Macrohistory: Essays in Sociology of the Long Run. Stanford (Ca.), 1999. Tilly. Ch.. Historical. Sociology /. International Encyclopedia of the Behavioral and Social Sciences / Ed.-in-chief N. J. Smelser, P. B. Baltes. Amsterdam, 2001. Vol. 10. P. 6753—6757. Lachmann R. What Is Historical Sociology. Сambridge, 2013 (рус. пер.. Лахман . Р.Чтотакоеисторическаясоциология. М., 2016).