ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА
ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА - одно из направлений новоевропейской юриспруденции, рассматривающее право как особое образование, закономерно возникающее и развивающееся из самобытного «народного духа».
Зародилась в Германии в конце XVIII века. Родоначальник Исторической школа права - профессор Гёттингенского университета Г. Гуго, её теоретики - Ф.К. фон Савиньи, Г.Ф. Пухта. Выступала против мировоззренческих и политико-юридических принципов Великой французской революции, утверждавших превосходство человеческой воли над обстоятельствами и традициями; отвергала веру в изначально данное и неизменное естественное право, общественный договор, а также рационализм Просвещения, который представлял разум силой, способной по собственному усмотрению создавать пригодное для всех эпох и народов позитивное право.
Рассматривая проблемы возникновения и эволюции права, его взаимосвязи с другими феноменами социокультуры, с жизнью конкретного народа, Историческая школа права придерживалась позиции, что право возникает лишь в человеческом обществе, но возникает спонтанно. Своим происхождением оно не обязано исключительно воле законодателя; соответственно действующие в стране правовые нормы не исчерпываются только суммой предписаний, диктуемых обществу сверху властями предержащими.
Право развивается автономно через стихийное образование потребных людям норм, обычаев, привычек общения; эти нормы добровольно принимаются и усваиваются народом, ибо оказываются адекватными специфическим условиям именно его образа жизни. Акты законодательной власти дополняют существующее право, но «сделать» его изначально и полностью не могут. Становление и жизнь юридических норм и институтов - своего рода объективный ход вещей. Он совершается непроизвольно, приноравливаясь сам собой к нуждам и запросам времени, - людям лучше не вмешиваться в него, держаться исстари заведённых и освящённых опытом столетий порядков. Ценности сохранения предпочтительней ценностей изменения. Вместе с движением национального духа и в зависимости от него постепенно происходят преобразования в праве. Динамика права сродни вырастанию организма из своего зародыша; вся история права - медленное, постепенное раскрытие той субстанции, которая, будто зерно, покоится в почве народного духа.
На первом этапе своего развития право принимает форму обычая, на втором - становится предметом обработки учёных-правоведов. Их усилия имеют принципиальное значение: с ними правоведение становится носителем народного духа, получающим воплощение в праве. Правовым установлениям свойственно совпадение их основных стадий и этапов эволюции со спецификой течения народной жизни, высшей формой организации которой выступает государство: «…Этим органическим свойством право обладает также и в своём поступательном движении; органической является и преемственность правовых установлений. Выразить это можно одной фразой: право имеет историю» (Г.Ф. Пухта).
Для представителей Исторической школы права назначение действующих в государстве юридических институтов в том, чтобы служить опорой внешнего порядка в обществе. Позитивные законы, законодательство бессильны бороться со встречающимся в жизни злом - в лучшем случае они способны помочь упорядочению обычного права и политической структуры. Задача законодателя - точно выражать «общее убеждение нации», при этом условии правовые нормы будут обладать достоинством священного, приобретут самодовлеющее значение.
В философско-юридических конструкциях Исторической школы права, чьи практические политические позиции являлись консервативно-романтическими, положительную роль играла критика умозрительных представлений естественно-правового толка о вечности и неподвижности права, а также понимание правовых институтов в качестве особых образований, исторически закономерно рождающихся, функционирующих и развивающихся в целостном едином потоке жизни каждого народа.